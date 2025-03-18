Новая беда? Кейт Миддлтон напугала публику состоянием рук

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Кейт Миддлтон выглядела безупречно на праздновании Дня святого Патрика. Однако всего одна делать заставила усомниться в ее самочувствии.

Принцесса Уэльская, герцогиня Корнуолльская Кейт Миддлтон посетила 17 марта 2025 парад Ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика в казармах Веллингтона в Лондоне. Это был первый парад, который 43-летняя принцесса провела единолично в качестве полковника Ирландской гвардии. Предыдущий она пропустила по причине тяжелой болезни.

Супруга принца Уильяма выглядела как всегда безупречно. Поскольку день святого Патрика традиционно празднуется в зеленой гамме, она выбрала наряд под стать — цвета глубокой морской волны пальто, болотно-травяную шляпку и такой же шарф. Ансамбль дополняли замшевые черные сапоги и бархатные перчатки в тон.

Кейт украсила лацкан пальто изящной золотой брошью с изумрудами в виде трилистника, а в кармашек положила букетик клевера на манер бутоньерки — его преподнес ей один из гвардейцев.

Что не так с руками Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, на параде Ирландской гвардии в честь Дня Святого Патрика, 2025 год. Фото: Instagram*/princeandprincessofwales

Поскольку парад проходил на улице, большую часть церемонии герцогиня провела в перчатках, но как только зашла в помещение, она сразу сняла их, так как этого требовал протокол. К тому же монаршая особа активно пожимала руки собравшимся и обменивалась приветствиями. Она даже выпила после парада пинту темного ирландского пива в казарме.

Тут-то сразу стало понятно, что до этого супруга наследника британской короны прятала руки вовсе не из-за прохладной погоды. Ее пальцы выглядели неестественно широкими, покрасневшими и опухшими.

Празднования Дня Содружества наций, 2025 год. Фото: Instagram*/princeandprincessofwales

Особенно сильно состояние кистей контрастирует с предыдущим официальным выходом Кейт. Буквально на прошлой неделе, 11 марта 2025, принцесса посетила службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества. На ней было прелестное ярко-красное платье с большим бантом, милая шляпка в тон, а в руках Кейт держала мини-букет роз.

Пальцы рук выглядели обычно, и лишь самые дотошные наблюдатели могли заметить на отдельных снимках, что указательный палец герцогини уже тогда немного опух.

На фотографиях 26–27 февраля, когда принц Уильям и принцесса Кэтрин посетили Уэльс, на кистях рук еще не было признаков одутловатости.

На какие проблемы со здоровьем указывают опухшие пальцы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц и принцесса Уэльские во время визита в Понтипридд, Уэльс, 2025 год. Фото: Instagram*/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская всегда отличалась точеной фигурой, а после изнурительной борьбы с онкологией в прошлом году, ее худоба стала еще заметнее. При такой комплекции кисти рук выглядят максимально анатомично, особенно фаланги пальцев.

Как раз «скелетообразные» руки и можно видеть на всех снимках Кейт Миддлтон за последние месяцы.

В январе 2024 герцогиня перенесла операцию на брюшной полости. Кенсингтонский дворец тогда не упомянул, какой вид рака диагностировали монаршей особе, однако ходили слухи, что принцесса боролась с раком кишечника.

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Почти на полгода Кейт временно отошла от королевских обязанностей, чтобы пройти курс химиотерапии, а затем реабилитацию. Год спустя было официально объявлено, что супруга Уильяма вышла в ремиссию.

Полностью к публичной жизни Миддлтон вернулась лишь осенью 2024. Врачам удалось восстановить ее здоровье, а также сохранить шикарные волосы. Выходит, теперь будущая королева Великобритании борется с последствиями тяжелого заболевания и не менее сложного лечения?

«Сосисочные» пальцы или симптом барабанных палочек могут указывать сразу на несколько проблем. Неестественная форма фаланг бросается в глаза при хронических болезнях сердца, легких и печени.

Сильный отек — это свидетельство того, что организм не выводит жидкость естественным путем, а накапливает ее по какой-либо причине, например, чрезмерное употребление соли или побочный эффект препаратов от высокого кровяного давления. В любом случае это признак многих серьезных заболеваний.

По словам сосудистого хирурга, флеболога Дмитрия Некрасова, эффект «сосисочных» пальцев мог вызвать артрит межфаланговых суставов.

«К нему могут привести множество различных заболеваний: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, деформирующий остеопороз, различные васкулиты, сосудистые заболевания, связанные с артериями верхних конечностей. Но могут быть (причиной. — Прим. ред.) и банальные длительные перелеты, длительное вынужденное положение, когда пальцы отекают», — отметил эксперт.

Чтобы выявить причину пугающих изменений, достаточно просто нажать на пальцы. Процедура займет не более 15 минут. Если ямка на пальце сохранится, то беспокоиться не стоит — скорее всего, странность вызвана продолжительным перелетом или длительной неподвижностью верхней конечности и скоро пройдет. Задуматься стоит, если после нажатия на пальцах остаются обширные отеки или появляются неприятные ощущения.

«Есть побочные эффекты»: Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии

Однако подобное состояние рук может указывать и на банальные последствия тяжелого курса химиотерапии. Год назад, в марте 2024-го, герцогиня объявила о наступлении стойкой ремиссии, однако упомянула о долгосрочных побочных эффектах.

«Действительно, при химиотерапии есть ладонно-подошвенный синдром. Руки отекают, и даже кожа слезает с пальцев. Человек борется против тяжелейшего смертельного заболевания. Выглядит она великолепно. Надеюсь, что у Кейт хорошие доктора, которые подберут поддерживающую терапию и ее качество жизни не ухудшится», — прокомментировала президент всероссийской ассоциации онкологических пациентов, член совета по правам человека при президенте РФ, врач-онколог Ирина Боровова.

Ладонно-подошвенная кожная реакция часто встречается как осложнение при химиотерапии. У женщин синдром в процессе лечения онкологического заболевания проявляется чаще, чем у мужчин, особенно при комбинации двух и более препаратов. Риск таких неприятных последствий увеличивается, если у пациента диагностирована дисфункция печени или почек.

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, на параде Ирландской гвардии в честь Дня Святого Патрика, 2025 год. Фото: Instagram*/princeandprincessofwales

Стоит отметить, что здоровье членов британской Королевской семьи ранее тоже «диагностировали» именно по рукам. Так, у короля Карла III тоже давно заметили «сосисочные» пальцы и опухшие кисти. А самочувствие его матери, покойной королевы Елизаветы II, обсуждали на фоне ее синюшно-фиолетовых рук в последние годы жизни.

К сожалению, и королева, и король столкнулись в преклонном возрасте с раком. И если 96-летняя Елизавета II до последнего скрывала свое заболевание миеломой, то 75-летний Карл III публично заявил, что у перенес операцию в связи с увеличением предстательной железы, а после у него обнаружили рак. Остается надеяться, что Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, следующего в очереди на престол, действительно сталкивается с последствиями уже побежденного недуга, а не скрывает его страшное возвращение.

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