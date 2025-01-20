Чудом? Как Кейт Миддлтон удалось избежать облысения после химиотерапии

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Принцесса Уэльская уже ушла в ремиссию.

Врачи помогли принцессе Уэльской Кейт Миддлтон избежать выпадения волос из-за химиотерапии. Об этом передает RadarOnline.

Признание Миддлтон сделала во время беседы с пациенткой, которая тоже сейчас лечится от рака. Принцесса Уэльская поделилась, что врачи предложили нераспространенный способ лечения — метод терапии «холодными шапочками». После разговора с королевской особой пациентка тепло отозвалась о ней.

«Она теплая, и было такое ощущение, будто сидишь с подругой и болтаешь, а это довольно сложно в таких обстоятельствах. Она очень необычная — умеет так быстро и с такой чуткостью находить общий язык с людьми», — поделилась пациентка.

В марте 2024 года общественность узнала о страшном диагнозе принцессы — онкологическом заболевании. Кэтрин приняла решение скрыться от публики и уединиться с семьей, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Это пошло ей на пользу. В середине января Миддлтон сообщила о ремиссии. При этом она по-прежнему сосредоточена на выздоровлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон с мужем и детьми отправилась на горнолыжный курорт в Альпах. Супругу принца Уильяма вместе с близкими заметили в популярном ресторане на одной из альпийских вершин.