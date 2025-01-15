«Есть побочные эффекты»: Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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В марте 2024 года принцесса призналась, что больна раком.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, проходившая курс химиотерапии, сообщила о ремиссии. Радостной новостью она поделилась в соцсети.

«Это облегчение, что сейчас наступила ремиссия, но я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Любому, кто столкнулся с раком, требуется время, чтобы приспособиться к новой жизни. Однако я с нетерпением жду предстоящего года», — написала супруга принца Уильяма.

Она также поблагодарила своих лечащих врачей и всех, кто поддерживал ее последний год. Она посетила больницу, где проходила лечение, и пообщалась с некоторыми пациентами.

«Вы думаете, что лечение закончено, приступайте к повседневным делам… Но это все еще настоящая проблема. И я как пациентка понимаю, что да, у лечения есть побочные эффекты, но на самом деле есть и более долгосрочные побочные эффекты», — поделилась принцесса с остальными пациентами.

В марте 2024 года общественность узнала о страшном диагнозе принцессы — онкологическом заболевании. Кэтрин приняла решение скрыться от публики и уединиться с семьей, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Это пошло ей на пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне говорить при детях.