«Лет на 25 точно совершил»: отправится ли муж Блиновской в колонию вслед за женой

Фото, видео: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС; 5-tv.ru

Елене Блиновской вынесли приговор. Как ее близкие и адвокат отреагировали на решение суда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Судебный процесс над Еленой Блиновской завершен. К какому сроку ее приговорили? И сколько миллионов придется заплатить блогеру в качестве штрафа? Как она отреагировала на решение суда? Где будет отбывать наказание? И действительно ли ее муж тоже в скором времени может оказаться за решеткой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы просили отсрочку, просили не избирать наказание, связанное с лишением свободы. Поэтому, на наш взгляд, конечно, суровый приговор», — заявила адвокат Наталия Сальникова.

Столичный суд, наконец, избрал меру пресечения Елене Блиновской. Ей назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима, штраф в один миллион рублей и запретили занимать управленческие должности в коммерческих организациях. Помимо этого, в счет долга у женщины конфисковали имущество. Она лишилась недвижимости в разных регионах страны, автомобилей, катера и финансовых сбережений. А также обязана выплатить государству еще 587 миллионов рублей.

«Если взять ее преступление (уклонение от уплаты налогов), то, в принципе, пять лет — это нормально. Но вообще не рассматривалось мошенничество. Она обманула тысячи людей. Не рассматривалось отмывание средств, добытых преступным путем. Не рассматривалось создание тоталитарной деструктивной секты. Я, кстати, не исключаю, что, возможно, еще новые расследования, новые уголовные дела…» — высказался председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

По данным прессы, конфисковано не только имущество Елены, но и ее супруга. Это 19 земельных участков в Костромской области, три — в Ярославской, девять — в Алуште, четыре — в Адыгее, квартира в Москве и несколько машиномест.

«Многие ее жалеют: бедная несчастная многодетная мать. Извините, это что, индульгенция? Отобрали у них далеко не все имущество», — подчеркнул Ковалев.

«Остается единственное жилье, пригодное для проживания как для нее, для ее членов семьи, то есть несовершеннолетних, малолетних детей. А также прожиточный минимум, который подлежит выплате, исходя из ее доходов», — объяснила юрист Гюзель Пушкарева.

Сама Блиновская явно не ожидала такого исхода. На протяжении всего заседания она была спокойна и даже улыбалась. Только после оглашения приговора поменялась в лице и отвернулась от журналистов. Защитников Елены решение суда тоже привело в шок.

«На мой взгляд, жесткий. Нам нужно занять какую-то позицию после согласования с доверителем. На сегодняшний момент никакого решения нет», — уточнила адвокат Сальникова.

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За судебным процессом по делу Блиновской вся страна следила два года. Весной 2023-го «королеву марафонов» задержали на границе с Белоруссией. Ее обвинили в неуплате налогов на рекордную сумму практически в миллиард рублей, а также в отмывании денег. Сначала отправили под домашний арест, затем перевели в СИЗО.

«В случае если лицо под следствием нарушает условия домашнего ареста, то суд избирает иную меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Пушкарева.

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Недавно выяснилось, что на Блиновской висит еще один долг. В свое время Елена взяла дом в ипотеку за 300 миллионов рублей на 20 лет под залог московской квартиры. После ареста блогера деньги в банк никто не переводил. И сумма увеличилась почти в два раза. Кроме того, пока знаменитость находилась под стражей, а ее счета были заблокированы, набежали пени за неуплаченные налоги. Адвокаты начали процедуру банкротства.

«В процедуре банкротства мы считаем, что будет возможно реализовать какое-то имущество. То имущество, которое у Елены есть, для того, чтобы погасить недоимку по налогам», — поделился адвокат Блиновской Иван Морозов.

Сторона обвинения требовала приговорить Елену к шести годам лишения свободы. Адвокаты подсудимой просили смягчить наказание. Или хотя бы отсрочить его ввиду наличия у Блиновской четырех несовершеннолетних детей. Но суд решил иначе.

«Я ее, кстати, очень долгое время поддерживала и защищала, как мама. Мне ее жалко было и так далее. Но один момент для меня перевернул все: когда она пыталась сбежать из нашей страны. Ты любишь свою аудиторию, свою страну, в которой ты заработала, извините, ярды или сколько там, то зачем бежать? Нужно разобраться, нужно доказать свою правоту», — высказалась певица Анна Калашникова.

Наследники Елены сейчас живут с ее родителями. Мать и отец Блиновской приехали поддержать дочь в суде. И после заседания не смогли сдержать эмоций.

«Да человека просто растерзали. Вы как будто это не понимаете, а? Задаете мне вопросы. Смешно», — заявила мать Блиновской Нина Останина.

Адвокаты блогера пока не решили, будут ли подавать апелляцию.

«Нам нужно время для того, чтобы мы приняли совместное решение с Еленой, будем ли мы обжаловать вообще либо нет», — уточнила Сальникова.

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По словам юристов, на самом деле «сидеть» Блиновская будет не пять лет, а меньше. Время нахождения под домашним арестом и в СИЗО идет в счет общего срока.

«Срок отбывания домашнего ареста засчитывается один к двум. Срок отбывания под меру пресечения в виде заключения под стражей — один к полтора. Соответственно, ей осталось отбывать три года пять месяцев при условии, если она не выйдет условно-досрочно», — объяснила юрист Пушкарева.

Супруга Блиновской на заседании не было. Алексей находится в зоне СВО. В отношении его самого тоже ведутся проверки.

Те самые «марафоны желаний» были семейным бизнесом. Адвокат Елены говорила, что Алексей вдохновлял жену и занимался планированием продаж. Какую роль в действительности играл мужчина, следствию еще предстоит выяснить.

«Муж не то что не виноват, он был главный организатор. Алексей лет на 25 точно совершил преступлений», — отметил предприниматель Ковалев.

Пока уголовное дело с участием Алексея приостановлено. Но, по словам экспертов, в любой момент его могут возобновить. И не исключено, что Блиновский вслед за женой может оказаться на скамье подсудимых.