Мошенница или невинная овечка? Что во внешности Блиновской давно намекало на тюремный срок

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Королеве марафонов Елене Блиновской избрали новую меру пресечения. Следующие три месяца до вынесения приговора она проведет в СИЗО, дожидаясь окончательного решения суда. Сядет ли блогер в тюрьму

Блогер Елена Блиновская вынужденно привыкает к новой жизни — после очередного заседания суда королеву марафонов отправили в СИЗО. Инстазвезда нарушила одно из требований домашнего ареста, из-за чего ей изменили меру пресечения.

В апреле 2023 года Блиновскую обвинили в неуплате налогов на общую сумму 918 миллионов рублей. Все имущество арестовали, а саму королеву марафонов отправили под домашний арест.

Уже долгое время многие задаются вопросом, получит ли блогер реальный тюремный срок или все-таки сможет избежать наказания? Действительно ли она использовала мошеннические схемы или это простая случайность?

Узнать ответы на эти вопросы можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

О том, какая судьба написал на лице у Елены Блиновской, эксклюзивно Пятому каналу ответила физиогномист Елена Мифф.

Нос мошенницы и амбиции дурнушки

В медиа-пространстве Елену Блиновскую многие знают, как прямолинейную и крайне амбициозную личность. Со слов самой исполнительницы желаний, она имеет два высших образования и около десяти дипломов о повышении квалификации, благодаря которым может работать как экономистом, так и психологом. Она даже участвовала в конкурсе красоты «Миссис Россия-International-2016», проходившем в Ростове-на-Дону, вот только призовое место занять так и не сумела.

Елене Блиновской разрешили в СИЗО ежедневные прогулки и пользование библиотекой

Однако основная ее деятельность до ареста, как известно, была связана с социальными сетями. При помощи курсов личностного роста и марафонов желаний блогер помогала своим многочисленным подписчикам добиться успеха, богатства, найти любовь и даже забеременеть. Умелая игра на человеческих слабостях и необычный формат помогли Блиновской быстро набрать аудиторию и сделать свою фамилию одной из известнейших в России.

Удивительным образом идея исполнения желаний нашла отклик у огромного количества людей. Сложно представить, насколько крупный доход приносили продажи марафонов, если сумма налога с прибыли практически достигла миллиарда рублей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына

По мнению физиогномиста, многое в лице известной исполнительницы желаний уже с ранних лет говорило о том, что она неминуемо добьется успеха:

«У нее большие уши — это говорит о том, что она родилась в принципе с неплохой генетикой. Это первый момент. Второй момент, мозги. Умственные данные ей были переданы по мужской линии. То есть, по линии отца», — отметила эксперт.

Другая важная особенность — внешность Елены Блиновской далека от общепринятого идеала. По этой причине она старается компенсировать недостаток бесконечными достижениями.

«Она, с точки зрения женской красоты, совершенно непривлекательная. А такие женщины очень амбициозны и хотят доказать всему миру, что у них все самое лучшее. В тоже время у нее очень большое самомнение», — подчеркнула специалист.

Отдельного внимания, по мнению физиогномиста, заслуживает нос Елены Блиновской. Крупные и вытянутые черты лица обычно встречаются у людей, преуспевающих в сфере финансов, а в дополнении с ее складом ума дают склонность к мошенническим схемам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

«Ее подвисающий нос огромного размера и ярко выраженные носогубные складки — эта мясистая часть лица, как принято говорить в физиогномике, дает пролонгацию корыстных качеств», — отметила эксперт.

Тяга к мутным схемам крупного заработка и легким деньгам сыграли с Еленой Блиновской злую шутку, дав возможность проявиться ее худшим качествам в полной мере.

Жажда богатства: Елене Блиновской были предначертаны большие деньги

Девизом «чем больше, тем лучше» блогер неосознанно руководствуется в самых различных жизненных сферах. Об этом говорит ее уверенный и наглый взгляд, считает эксперт.

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«Это все в ней смешалось — комплексы некрасивой женщины, от этого она пытается обложиться от всего мира большим количеством детей. В то же время у нее любовь к большим деньгам», — рассказала физиогномист.

Вместе с супругом Алексеем Блиновская воспитывает четверых детей — старшего сына Всеволода, двойняшек Мирона и Платона, а также дочь Аврору, которая уже в три года может похвастаться десятками тысяч подписчиков в социальных сетях. Приумножать собственные ресурсы многодетная мать старается во всем.

«Елена дальновидная. Вот этот ее подвисающий кончик носа — такой бывает у людей, склонных к инвестициям. Она знает, как заработать большие деньги», — отметила специалист.

Однако Елена переоценила свои возможности. Такое, по словам Мифф, нередко случается у людей с длинным носом — они крайне уверены в себе, поэтому могут даже не заметить, что уже переходят черту.

Могла стать артисткой: какой потенциал растратила Блиновская

Во внешности Елены Блиновской также есть и черты, за счет которых она могла достигнуть известности в совершенно ином образе. Своим креативным мышлением и желанием ярко проявляться в мир блогер обязана такому нежеланному у женщин дефекту, как второй подбородок. Примечательно, что известности королева марафонов добилась бы при любом раскладе.

«Она яркая, у нее много скрытой энергии огня. Это люди, которые действительно должны сиять, светить. От этого она летала на шариках, с какими-то гигантскими крыльями создавала перфомансы. Она могла бы стать артисткой, но слишком прямолинейная», — объяснила физиогномист.

© РИА Новости / Евгений Одиноков

Рациональность и фокусирование на фактах и цифрах не позволили Блиновской с головой погрузиться в творчество. Именно поэтому по первому образованию она экономист. Зато тяга к проявлению помогла ей выделиться среди сотен блогеров и раз за разом создавать вокруг себя настоящее шоу и давать громкие поводы для обсуждения.

«Лицо — [по форме] груша выдает мошенника, круглый лоб — творческие способности, но она их использовала в своих марафонах. К тому же, ее носогубки говорят о том, что она может и умеет зарабатывать», — отметила эксперт.

Программа самоуничтожения: сядет ли Елена Блиновская в тюрьму

После изменения меры пресечения с домашнего ареста на пребывание в СИЗО до 26 апреля 2024 года наиболее актуальным остается вопрос — насколько велики риски, что Елена Блиновская окажется в тюрьме за неуплату налогов и на какой срок. Согласно заявлению эксперта, вероятность попасть за решетку у исполнительницы желаний действительно есть.

«Реальный срок возможен. В первую очередь, у нее есть программа самоуничтожения, что собственно и случилось», — рассказала физиогномист.

Больше всего тягу к преступной деятельности в знаменитости выдают глаза. Хищный блеск и опущенные уголки довольно часто встречаются у людей, в чьей жизни имел место криминал. Однако это не говорит о том, что королеву марафонов закроют на большой срок. Даже если суд вынесет ей окончательный приговор, он вряд ли будет настолько жестким, как предполагается. Кроме того, сама блогер не станет еще сильнее накалять ситуацию и сделает правильные выводы.

«Она трусливая и слабохарактерная, об этом говорит ее маленький подбородок, образующий тупой угол», — отметила специалист.

Даже когда Блиновскую предупреждали, что лучше как можно скорее заплатить налоги, после чего спокойно вести марафоны желаний, она продолжала верить в себя и свою фантастическую неприкосновенность. И все же в какой-то момент инстазвезде пришлось поступиться амбициями и начать делать все, чтобы прогнозируемый тюремный срок в 16 лет не стал реальностью.

Почему королева марафонов до сих пор не выплатила долги

После вынесения обвинения о неуплате налогов следствие арестовало все имущество Елены Блиновской общей суммой более 46 миллионов рублей. В большом перечне оказались 21 одно здание в различных областях России, 35 заграничных банковских счетов, элитные автомобили, брендовые вещи и украшения.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено и против супруга королевы марафонов, как соучастника в мошеннических схемах.

Сейчас из-за невозможности выплатить задолженность к имеющейся сумме ежедневно начисляются крупные штрафы. Сумма долга в январе 2024 года перевалила за 1,4 миллиарда рублей и лишь продолжает расти. Защита инстаблогера заявляет, что из-за ареста всех средств Блиновская не способна погасить задолженность.