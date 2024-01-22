«Следствие озадачится»: сколько Блиновская на самом деле проведет в СИЗО

Адвокат Багатурия: Блиновская может провести под стражей до года

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; Личный архив Вадима Багатурия; 5-tv.ru

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Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения Блиновской на более строгую. Чем это может обернуться для обвиняемой?

Сегодня суд взял под стражу известного инфлюенсера Елены Блиновской, которая неоднократно нарушала домашний арест. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег. О том, как может еще раз измениться мера пресечения, вынесенная судом, в беседе с 5-tv.ru рассказал адвокат Вадим Багатурия.

Эксперт отметил, что она неоднократно нарушала ранее избранную принудительную меру, ограничивающую права обвиняемого, в виде домашнего ареста.

Очевидно, блогер без разрешения следователя покидала место своего постоянного места проживания или же общалась с кем-либо из свидетелей по делу, противодействуя тем самым расследованию. Именно поэтому следствие ходатайствовало о наиболее строгой мере пресечения — в виде заключения под стражу.

«Таким образом, в условиях следственного изолятора Блиновской будет неукоснимо соблюдаться режим тайны следствия», — рассказал специалист.

Как объяснил адвокат, по тяжким преступлениям, по которым и проходит Елена Блиновская, максимальный срок нахождения под стражей составляет один год. Однако в него также засчитывается время, проведенное под домашним арестом.

«Нужно будет по специальной формуле это все рассчитывать. Я думаю, что следствие этим озадачится в ближайшее время. В любом случае если ее сейчас будут арестовывать, то арест продлится до времени, на которое продлено расследование, срок следствия», — поделился Вадим Багатурия.

Наш собеседник подметил, что сумма долга блогера, около 1,4 миллиарда рублей, не играет особой роли. При преступлении избирается особая мера пресечения, например, в виде подписки о невыезде, домашнего ареста либо же запрета определенных действий. При ее нарушении обвиняемого помещают в следственный изолятор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, долг Елены Блиновской перед ФНС перевалил за 1,4 миллиарда рублей