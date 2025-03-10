Поместье, квартиры, частные дома и машины: сколько стоит имущество Блиновской

Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

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Какая бы сумма не вышла в итоге, ее вряд ли хватит, чтобы покрыть долги блогера.

Блогер Елена Блиновская попросила суд арестовать ее имущество, чтобы выставить на торги и с вырученных денег покрыть свои долги перед страной. В списке, который публикует KP.RU, представлено около 100 объектов. Из них официально Елена является владелицей лишь восьми, остальное по документам принадлежит ее мужу Алексею.

В распоряжении Блиновской были земельный участок в Подмосковье площадью 35 соток и жилой дом площадью 1,2 тысячи квадратных метров. В столице блогер владеет квартирой на Серпуховском валу и двумя парковочными местами. Кроме того, в ее собственности находится участок в Ялте и два автомобиля. Общая стоимость этих объектов — более 155 миллионов рублей.

Алексей Блиновский является владельцем трех квартир в Москве, более чем 40 участков земли и 15 жилых домов. На Серпуховском валу у него четыре машиноместа, на набережной Марка Шагала — еще два. В Костромской области — 18 участков, семь домов, две бани. Те же объекты недвижимости во множественном числе у мужчины в Ярославской области, Адыгее, Алуште и Ялте.

В семи компаниях Алексей имеет уставные доли от 50% до 100%. Кроме прочего, у него есть снегоболотоход, два гидроцикла и аэролодка, а также прицепы для лодок и квадроциклов. Автомобиль УАЗ, мотоцикл Harley-Davidson, два охотничьих ружья и инвестиционный пай.

Установить реальную стоимость имущества Блиновских непросто. Номинально она составляет около 400 миллионов рублей, однако на примере истории с продажей подмосковного имения супругов легко сделать вывод о том, что сумма гораздо больше.

В особняке Блиновских в Подмосковье шесть спален, 11 санузлов и закрытый бассейн. Сегодня ему назначили цену в 86 миллионов рублей: 33 — за участок, 53 — за дом. Однако полтора года назад поместье было выставлено на продажу за один миллиард рублей. Спустя некоторое время цену снизили до 700 миллионов, а затем и вовсе сняли объявление с продажи.

Ситуация усложняется и наличием в собственности Алексея долей в компаниях и инвестиционного пая. Оценить их стоимость также получится не сразу. В любом случае, итоговая стоимость имущества Блиновских будет ниже размера долга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима.