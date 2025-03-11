Пополнение в семье: что за красавец поселился в квартире Татьяны Булановой

Фото, видео: ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков;5-tv.ru

Татьяна Буланова решила порадовать себя новым домашним животным. Кого она выбрала в качестве питомца, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

У Татьяны Булановой пополнение в семье. Что за красавец поселился в квартире заслуженной артистки РФ? И как к ее новому любимцу отнесся муж Валерий Руднев? Почему супруги перестали проводить время вместе? Правда, что открытие их ресторана в Москве под угрозой срыва? И какие надежды певица возлагает на коллегу Николая Баскова? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Пару месяцев назад Татьяна Буланова представила подписчикам нового члена семьи. На фото, которое певица выложила на своей странице в соцсети, — котенок породы шотландская вислоухая, окрас: «золотая шиншилла».

«Ему только 24 сентября исполнится годик. Мы его купили, когда он уже был привит, поэтому прививки только через какое-то время. Буквально будет 11 месяцев, наверное, до года», — рассказала Татьяна Буланова.

Своего питомца артистка назвала простым русским именем Сеня. И призналась, что особо не балует пушистого друга, несмотря на его родословную и весьма ощутимую цену.

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«Кормим его тем, чем, наверное, всех других котов. Поэтому нет, какого-то особенного ухода за ним нет», — уточнила звезда.

«Приобрести данное животное — это достаточно дорогое удовольствие. Это самый модный, самый яркий 12-й окрас. Цена такого животного с хорошими породными качествами соответствует стандарту породы и до 100 тысяч доходит», — отметила заводчик-фелинолог Светлана Легостаева.

В шоу-бизнесе шотландские вислоухие давно стали трендом. Такой же питомец живет в особняке у Любови Успенской. Кошку по кличке Ника исполнительница наряжает в специальные дизайнерские платья. А народный артист РФ Николай Басков регулярно возит свою породистую Шанель на SPA-процедуры, где ей моют шерсть итальянским шампунем и делают маникюр.

«Мы, люди известные, пытаемся все время как-то будоражить общественность», — подчеркнул Басков.

Певец уверяет, что за одно любовное свидание Шанель он платит около 50 тысяч рублей. Но почему бы теперь, когда Татьяна завела кота, двум звездам шоу-бизнеса не объединить свои усилия?

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«Только кто к кому поедет. Я-то часто, кот-то нет (бывает в Москве. — Прим. ред.). Он еще ни разу не был. Баскова ждать точно буду. Коль, я тебя люблю», — заявила певица.

Самой Булановой идея пришлась по душе. Она не сомневается, что эта мысль понравится и мужу. Сейчас за котом ухаживает в основном Валерий Руднев. И, по словам певицы, привязался к нему всей душой.

«Честно говоря, у меня была мысль кастрировать, но муж сказал, что категорически нет, он против. Поэтому я в данном случае прислушалась к нему», — поделилась знаменитость.

Впрочем, Татьяна Буланова призналась: завела питомца не для дохода или статуса. Год назад она понесла тяжелую утрату. Скончался ее любимый кот Масик, который жил в семье почти 20 лет. Боль потери певица решила компенсировать новым котенком. Однако многие уверены: ей просто хочется заботиться о ком-то еще. У Татьяны большая семья, но при этом двое взрослых сыновей заняты своими делами.

«Старший работает, младший готовится к сдаче ЕГЭ», — уточнила Буланова.

Поговаривают, что и с мужем у Татьяны не все благополучно. Последний год семью артистки буквально преследовали неудачи. СМИ регулярно писали: кулинарный бизнес Валерия Руднева на грани разорения.

«На сайте должников он числится с невероятной суммой — больше десяти миллионов», — рассказала светский журналист Светлана Ключкина.

Но сама артистка упорно отрицала финансовые неурядицы супруга.

«То, что у Валеры, — это абсолютно все надуманное. Это из прошлого, из прошлой жизни его хвосты», — подчеркнула певица.

При этом Татьяне Булановой пришлось вернуться к гастрольной деятельности после 20-летнего перерыва. Многие были уверены, что гонорарами с концертов она пытается спасти семейный бюджет. Вот и открытие их общего ресторана в Москве, которое должно было случиться еще в октябре, опять перенесли на неопределенный срок.

«Пока ничего не буду говорить. Там еще такие сложные организационные вопросы, поэтому пока на эту тему даже не буду рассказывать ничего», — заявила Татьяна Буланова.

Возможно, многочисленные финансовые неурядицы негативно сказались на чувствах супругов. Но поклонники надеются, что это временные трудности и вскоре их отношения снова наладятся.