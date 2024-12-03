«Терпеть не могу креветки»: как Булановой удалось резко сбросить вес

Буланова заявила, что похудела, потому что не ест после 16 часов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Обычно певица не перекусывает, а дожидается полноценного обеда.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Булановараскрыла, как ей удалось похудеть. Свой секрет звезда рассказала KP.RU.

По словам артистки, она ест абсолютно все, что захочет, но строго до 16:00. К тому же, у Булановой очень активная гастрольная деятельность и много концертов.

Певица также советует желающим похудеть есть маленькими порциями. Так, за последние месяцы ей удалось избавиться от четырех килограммов.

«Что ем? Я довольно всеядна, разве что, например, не люблю грибы. И терпеть не могу креветки, просто запах даже. Не люблю авокадо, хоть оно и полезно. А так — если речь о доме, то завтракаю печенькой какой-нибудь, кефиром с темным шоколадом», — поделилась звезда.

Она также призналась, что не любит перекусывать и дожидается полноценного обеда. Певица берет и «первое», и «второе», однако какое-то из блюд обычно не доедает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяне Булановой понравилась песня ее сына-рэпера Никиты. Как выяснилось, парень скрывал от матери свое увлечение.