Фото, видео: 5-tv.ru

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Брат Владимира Кузьмина Александр скитается по дешевым хостелам. Почему жена больше не хочет с ним жить, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Младшего брата гитариста Владимира Кузьмина выгнала из дома жена. Что не поделили супруги? И где сейчас обитает некогда известный артист? Почему он продолжает злоупотреблять алкоголем даже после постановки страшного диагноза? И собирается ли знаменитый родственник ему помогать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Эти шокирующие кадры сняты на одной из улиц в Сочи. Неопрятный мужчина странно извивается, машет руками, сползает по забору и в итоге падает лицом на асфальт. Случайные свидетели уверены, что это классический бомж.

«Батюшки, под старость лет еще этим заниматься», — сказал голос за кадром.

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Пока не узнают в нем младшего брата народного артиста РФ Владимира Кузьмина, блестящего поэта-песенника и бывшую звезду эстрады. У него пытаются узнать, что случилось.

«Сейчас пройдет», — ответил он.

Мокрое пятно на брюках, всклокоченные волосы, безумный взгляд… 63-летнему Александру Кузьмину явно плохо. Но что делает бывший артист на курорте, да еще и в таком странном виде, когда он должен быть в Москве под строгим наблюдением врачей?

«Состояние такое, знаете, как будто галлюцинация», — рассказывал Кузьмин.

Шесть месяцев назад мужчина обратился в программу «Светская хроника» за помощью. Ему было плохо, он не понимал, почему стремительно худеет и теряет зрение. Его отвели в больницу на обследование. Медики поставили неутешительный диагноз — сахарный диабет. Прописали лекарства. Запретили пить спиртное, которым Александр грешил уже семь лет.

«Помимо изменений, которые происходят в артериях, они регулярно могут быть и провоцировать развитие инфаркта, инсульта, то есть прогрессирование атеросклероза», — объяснила терапевт Ольга Козлова.

Все последние годы бывшую легенду тянула на себе жена Наталья. Безработный музыкант жил в квартире супруги. Когда она узнала о его болезни, отказалась оплачивать лечение. Решила, что это должен сделать его старший брат.

«Мне доложили, что этот вопрос уже поднимался с братом моего супруга. О том, что если он вдруг, как люди говорят, умрет, то Вова сказал: „Пусть его похоронят в общей могиле. Саша что, на коляске передвигается? Он просто нагло доит всех и все“», — уточнила Наталия Кузьмина.

К тому же, по ее словам, в одиночку она бы не справилась. Ведь Александр не завязал со спиртным даже после вердикта врачей.

«Он втихаря пил, пил и допился. Уже валялся, уже не мог ходить, уже обгадил… Уже на кровати опять. И матрас там же. Почему я должна жить в этом ужасе», — высказалась жена экс-артиста.

Наталия устала от асоциального поведения мужа и недавно выставила его с вещами на улицу. Но вскоре женщине позвонили сотрудники одного из московских отелей и попросили забрать Александра. По их словам, он разгромил весь номер и испачкал постель.

«Ответь мне: ты в обуви зачем спишь? Вставай», — спросил мужчина за кадром.

После этого супруга поставила мужу условие: он должен лечь в рехаб. Тот согласился и даже отправился за помощью к старшему брату. Владимир Кузьмин откликнулся и выделил ему средства на лечение. Но, по словам Наталии, в клинике Александр так и не появился. А полученные деньги пропивает в Сочи. Чтобы растянуть удовольствие, ночует в дешевых отелях и хостелах.

«Сегодня прилетает вечером Гегам. И за обоссанный матрас этот, и за второй, который там стоит после первого твоего визита, они по 15 тысяч, заберет у тебя 30 тысяч», — сказала Кузьмину женщина за кадром.

«В Сочи он разбил несколько отелей. Унитазы, раковины разбивает. Буквально умудряется разбивать это все за… Четыре дня в отеле. Он разбил номер весь. Я говорю: „Неужели тебе нельзя просто… Люди тебя приняли, все, сиди тихо, спокойно?“» — поделилась Наталия Кузьмина.

А ведь когда-то Александр вместе с братом собирал стадионы. Был легендой, не знал от поклонниц отбоя. Да и деньги текли к нему рекой. Наталия была уверена: став женой музыканта, она сделала правильный выбор. Но жестоко ошиблась.

«Саша, оказывается, потерял сумку. Сейчас он приехал за ней. От него уже очень сильно воняет мочой», — рассказала в одном из видео Кузьмина.

Наталии жалко спившегося мужа, но она уже устала ему помогать. К тому же в последнее время начала его бояться. Женщина уверена: у Александра на фоне спиртного начались проблемы с психикой.

«Он мне говорил недавно: „Чтоб ты сдохла, тварь. Мечтаю посмотреть, как на твоей могиле ты будешь гнить под гробовыми досками“», — уточнила супруга бывшего артиста.

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Наталия считает: справиться с неуправляемым мужчиной сможет только Владимир Кузьмин. Однако сам музыкант пока не вмешивается и хранит молчание. Ранее он много раз помогал Александру деньгами, но, видимо, его терпению тоже пришел конец.

«Я считаю, что правильно. Человек, может быть, быстрее возьмется за голову. Просто они привыкли к звездным родственникам, а потом, когда он уже привык, ему не помогают. Они начинают на всю страну говорить, какой он плохой. Человек выступает, ночами не спит, песни сочиняет, что-то там делает. Потому что сидеть на диване, ничего не делать и попивать пивасик, грубо говоря, это очень легко», — выразила мнение певица Таша Белая.

«Слушайте, у меня тема алкоголизма как бы больная. Ничего не могу сказать. Алкоголиков ненавижу», — заявила певица Алена Свиридова.

А пока родные музыканта решают, кто из них обязан вытащить его со дна, самому Александру угрожает серьезная опасность. И дело не только в спиртном. Врачи уверяют: без своевременного лечения сахарный диабет может стать причиной комы или преждевременной смерти. Но самого артиста вряд ли это сейчас волнует, тем более в таком состоянии.