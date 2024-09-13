«Моя кровиночка»: брат Кузьмина едва не умер, узнав об измене жены с его сыном

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Музыкант до сих пор лечится в больнице и пытается осознать случившееся.

Брат рок-музыканта Владимира Кузьмина — Александр — в данный момент поправляет свое здоровье на фоне событий последних лет.

Оказалось, что в его семье произошла настоящая трагедия: родной сын закрутил роман с его супругой. Об этом он рассказал в эфире телепередачи, куда пришло все семейство.

Эта история началась пять лет назад, когда музыкант встретил свою будущую жену — Наталию. Через два года пара поженилась, однако совсем скоро моложавый Кузьмин совсем состарился, стал болеть, и девушка быстро потеряла к нему интерес.

Позже артист узнал страшную новость — его молодая жена изменяет ему с его же родным сыном от прошлых отношений.

Как сам признается Кузьмин, это известие чуть не отправило его на тот свет — он сразу почувствовал, что задыхается.

«Когда жена сказала, что она спит с моим сыном, мне стало не то что плохо, я почувствовал, что задыхаюсь… Что я сделал плохого сыну своему? Это же моя кровиночка, он просто предал меня, и она предала», — сказал он в эфире телепередачи.

Он также сообщил, что сразу подаст документы на развод, когда вылечится.

«Пусть делает, что хочет. Я никогда уже не прощу ни его, ни жену. После больницы сразу разводиться отправлюсь», — сказал он.

Помимо этого, Александр Кузьмин заявил, что теперь ни его жена, ни его сын не смогут претендовать на наследство. В доказательство своих слов, он показал соответствующую бумагу, заверенную у нотариуса.

«Я много раз пытался развестись, она не хотела. Ей хотелось убрать меня, но не получилось», — говорит музыкант.

Однако Наталия, в свою очередь, не осталась в стороне и тоже пришла на передачу, чтобы показать свои руки в синяках.

По ее словам, на протяжении нескольких лет она терпела побои от своего мужа. Кроме того, он совсем не помогал ей. Например, когда в их доме протекла крыша, то на помощь ей пришел именно его 36-летний сын — Василий. Сам же он куда-то испарился.

Девушка также обратила внимание на то. Что ее супруг — симулянт и алкоголик, и ей надоело вкладываться одной в их отношения. Как призналась девушка, именно Василий стал ее поддержкой и опорой.

«Наследство мне его не нужно, я сама себя могу обеспечить», — добавила она.

Известно, что у Кузьмина сейчас большие проблемы с давлением, с сахаром в крови, а также больное сердце. Как признается артист, все это — заслуга его семьи.

Состояние музыканта настолько удручающее, что медики не хотели отпускать его на передачу, поэтому сразу после съемок он должен был срочно вернуться на больничную койку.

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