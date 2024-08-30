Брат взывает о помощи: почему Владимир Кузьмин не помогает больному родственнику

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Владимир Кузьмин, похоже, и слышать не желает о своем брате. Почему именно сейчас Александр особенно надеется на помощь родственника, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал в семье гитариста Владимира Кузьмина. В чем народного артиста РФ обвинил его младший брат Александр? И почему он взывает о помощи? Какая страшная болезнь убивает родственника звезды? И правда, что у него нет денег на лекарства? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я уже знаете сколько раз помирал…» — заявил Александр Кузьмин.

В этом неопрятном и небритом мужчине сложно узнать известного певца и композитора, который вместе с братом Владимиром когда-то покорял советскую эстраду. Талантливый артист и автор песен ведет закрытый образ жизни, не следит за собой, еле передвигается, а речь его затруднена. Сам он уверяет, что смертельно болен. Только вот не знает чем.

«Или знобит, или все время хочется попить», — перечислил Кузьмин.

Александр поясняет: первые недомогания начались месяц назад после отдыха в Сочи. У него упало давление, он стал стремительно худеть.

«Состояние такое, знаете, как будто галлюцинация, и тебя вот так носит по сторонам», — уточнил Александр Кузьмин.

Музыкант желает обратиться за врачебной помощью. Пройти полное обследование организма. Но уже не в состоянии самостоятельно добраться до больницы.

«Вот так он лежит целыми днями в одежде. Может шубу сверху положить, в ботинках, потому что ему холодно, а потом ему может стать жарко», — рассказала жена музыканта Наталия Кузьмина.

К тому же он уверен: обычные врачи не в состоянии ему помочь. Но на платных докторов у звезды 80-х нет денег. Александр Кузьмин давно не гастролирует, не пишет новых песен. Сейчас его полностью содержит супруга, с которой они поженились три года назад.

«Заработков нет. Те заработки, которые я планирую, не осуществляются», — признался Кузьмин.

«Все это он навешивает на мои плечи, потому что вокруг него никого сейчас не осталось. Я и за бабу, и за мужика, и на участке, и в квартире, и в доме», — заявила жена музыканта.

Но как на это смотрит родной брат Александра — Владимир Кузьмин? И почему не помогает родственнику, оказавшемуся в сложном положении?

«В Америку он еще приезжал раз пять. А потом, когда я здесь, уже все пошло на убыль», — рассказал композитор.

Раньше Владимир постоянно оказывал помощь младшему брату. Но певец признался, что устал быть спасательным кругом для взрослого дееспособного мужчины.

«Работал я регулярно, в то время как Саша 20 лет грелся на солнышке в Калифорнии и жил исключительно за счет других, в том числе и меня. К слову, заблокировал я его», — объяснил он.

«Я хочу напомнить вам, Владимир Борисович Кузьмин, здоровье он терял с вами, понимаете? С вами и с вашими друзьями. Вы вместе пили, бухали, а теперь вы передаете его мне, чтобы я теперь это все вывозила», — высказалась Наталия Кузьмина.

«Конечно, Владимиру нужно понять, что брат действительно находится в ужасном состоянии и его нужно спасать. Не просто денег кинуть и отправить в какую-то клинику. Нет, его нужно взять именно под особый контроль», — выразил мнение светский журналист Денис Сорокин.

Программа «Светская хроника» решила помочь музыканту. Чтобы выявить причину плохого самочувствия, его отвезли в медицинскую клинику на полное обследование организма. В ожидании врача родственник звезды признался, что боится смерти. Но более всего переживает, что умрет в одиночестве. Брат не хочет с ним общаться. А четверо детей от разных браков разъехались по другим странам и не особо жаждут видеться с отцом.

«Отношения так, как обычно у всех. ***** все посылают друг друга», — заявил Кузьмин.

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Многие уверены: Александр сам довел себя до такого состояния. Еще в юности ему диагностировали цирроз печени на фоне алкогольной зависимости.

«Рядом с Владимиром Кузьминым была Пугачева, которая его постоянно тянула вверх, следила за его жизнью и не давала ему спуститься вниз. А у Саши как-то личная жизнь кувырком пошла. Я говорил нынешней супруге лично, что надо его как-то взять в оборот. Я говорю: „Вы вместе пьете с ним?“. Она говорит: „Нет, я вообще не пью“. Вы знаете, я особо в это, честно говоря, не верю», — рассказал журналист Сорокин.

Сам певец не скрывает: он действительно много лет увлекался спиртным. Но месяц назад якобы завязал с алкоголем.

«Нет. Может, дня четыре назад пива стакан выпил», — уточнил Кузьмин.

«Сейчас он не пьет. А вообще было, да. Он не может дойти до туалета. Это все на кровати. Это все я переживала и смотрела», — жена артиста.

Ему сделали УЗИ брюшной полости, кардиограмму сердца, взяли анализ крови. Обследование показало: он действительно серьезно и неизлечимо болен.

«У нас сейчас вопрос, такое достаточно серьезное подозрение на впервые выявленный сахарный диабет. Как раз снижение массы тела тоже характерно для… И этот запах, который вы говорите, он связан не с печеночным, а именно может быть как с ацетоном. То есть выработка ацетона идет как кетоацидоз такой», — объяснила терапевт Ольга Козлова.

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Врачи предупредили Александра: с таким диагнозом ему категорически нельзя употреблять спиртное.

«Помимо изменений, которые происходят в артериях, они регулярно могут быть и провоцировать развитие инфаркта, инсульта, то есть прогрессирование атеросклероза, самое страшное — это кома», — уточнила врач Козлова.

«Если ты хочешь жить, то тебе придется полностью свой образ жизни… Исключить алкоголь и сахар», — заявила жена композитора.

Теперь Александру Кузьмину придется пожизненно принимать лекарства и сидеть на особой диете. Для самого музыканта эта новость стала тяжелым ударом. Он не понимает, где взять средства на поддержание здоровья. Но надеется, что брат Владимир узнает о его болезни и, может, в нем снова проснутся родственные чувства.