«Вытащили с того света»: как чувствует себя Юрий Куклачев после инфаркта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Дрессировщик Юрий Куклачев снова выступает на сцене. Как прошла его реабилитация, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Юрий Куклачев вернулся к работе после перенесенного инфаркта. Как чувствует себя 75-летний народный артист РСФСР? И что случилось с ним во время операции на сердце? Правда, что во время реабилитации известный дрессировщик кошек пристрастился к спиртному? И почему врачи не одобряют его возвращение на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне дали пожить для того, чтобы я исполнил свою миссию… Хорошо себя чувствую, видите. Полностью трудно сказать (про восстановление. — Прим. ред.), но уже начал выступать. Для артиста нет ограничений», — заявил клоун.

Юрий Куклачев в родном Театре кошек. 75-летний дрессировщик выступает и общается с публикой. Хотя еще весной не верил, что вообще останется жив. Четыре месяца назад на концерте в честь собственного юбилея он внезапно почувствовал острую боль в области сердца. Оказалось, у артиста оторвался тромб. Его госпитализировали с обширным инфарктом и экстренно прооперировали.

«Меня привезли. Уже все, осталось несколько минут жизни. Сердце разрушено. Этот врач сел, надо было делать шунтирование, но он сказал: „Ну какое, здесь осталось… Невозможно уже, даже наркоза… Времени уже нет на подготовку к шунтированию“. И он сделал операцию через маленькую дырочку. То, что никто не делал вообще», — поделился Юрий Куклачев.

«Острый коронарный синдром опасен высоким риском смерти. Более половины пациентов, к сожалению, не доживают даже до первого контакта с врачом. Действительно, можно сказать, что это чудо, что вытащили с того света», — объяснил кардиолог Заур Шугушев.

Артист тяжело перенес трехчасовое хирургическое вмешательство. Ему поставили сразу пять стентов без наркоза. Во время операции у него останавливалось сердце. Юрий Дмитриевич вспоминает: пока врачи боролись за его жизнь, сам он находился в странном состоянии. Чувствовал себя 5-летним ребенком и будто заново проживал свое детство.

«Три часа я гулял по детству. Бегал по лужам. Как я купался. Как мы запруды делали. Три часа я проживал там, где был здоровый, сильный, крепкий, молодой. И это сердечко с собой туда забрал», — вспомнил дрессировщик.

Юрий Куклачев благодарен врачам, которые спасли его от смерти. После выписки артист прошел первичную реабилитацию в санатории, а теперь соблюдает диету, принимает лекарства, практикует дыхательную гимнастику и много гуляет пешком.

«Единственное, поднимать ничего не могу. Поднять, еще что-то. А так чувствую себя очень хорошо», — заявил клоун.

«Нельзя сказать, что здоровье в безопасности, так как это хроническое заболевание (атеросклероз). Оно требует постоянного внимания как самого пациента, лекарственной терапии, так и правильного обследования и ведения докторов», — уточнил врач Шугушев.

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Также дрессировщик признался: в период реабилитации он лечился спиртом. Артист вдыхал его пары в якобы лечебных целях.

«Когда меня привезли после операции, говорю: „Дайте мне салфетку со спиртом“. — „Зачем?“. Я говорю: „Дайте скорее“. Они мне дали. У меня в легких уже вода была, я захлебывался. Взял, отодвинул кислородную такую штучку — и туда спирт нюхать. Понюхал одну, вторую, потому что пары спирта благоприятно действуют на легкие. Лучше пока ничего не придумано», — сказал он.

В начале августа Куклачев вернулся к работе. Но врачи не разделяют оптимизма артиста. Они предупреждают: с таким диагнозом ему нельзя подвергать организм нагрузкам.

«Реабилитация, на мой взгляд, должна продлиться до шести месяцев, учитывая возраст пациента, а также перенесенный острый коронарный синдром вместе со стентированием. Опасно тем, что возможно так называемое отдаленное осложнение острого коронарного синдрома или инфаркта миокарда, которые, к сожалению, могут быть фатальными», — объяснил кардиолог Шугушев.

Но Юрий Куклачев говорит, что не может сидеть без дела. К тому же он не собирается геройствовать. Дрессировщик временно отказался от трюков и не поднимает ничего тяжелее кота. Он общается со зрителями, раздает автографы и только так чувствует себя счастливым.