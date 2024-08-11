«Выражают свою любовь»: как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек
Пережившего инфаркт Куклачеву помогают восстанавливаться его кошки
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Знаменитый артист цирка попал в больницу в середине апреля.
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, перенесший обширный инфаркт, реабилитируется и выздоравливает благодаря любимым кошкам. Об этом знаменитый дрессировщик рассказал в беседе с НСН.
«Папа кошек обнял, они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками, выражают свою любовь. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье», — поделился Юрий Куклачев.
Он также отметил, что ждет, когда его здоровье и самочувствие станет лучше — нужно лишь восстановиться окончательно. Сейчас артист уже выступает в театре на Хамовниках, только не в полную силу.
Зато от всей души выкладываются дети — показывают трюки и чудеса.
«Слава богу жив остался, люди хоть сфотографируются с живым Куклачевым! У меня 12 апреля появилась вторая жизнь!» — искренне радуется дрессировщик.
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