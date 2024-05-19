Пушистые таланты: сколько зарабатывают кошки Куклачева в театре

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Маленькие артисты способны «затмить» любого актера.

Кошки из знаменитого театра Юрия Куклачева получают настоящую зарплату. Кроме того, они способны «переиграть» в кадре даже самого талантливого актера. Интересными фактами о жизни пушистых артистов в эфире программы на федеральном канале поделился Дмитрий Куклачев, продолжатель династии дрессировщиков.

Он отметил, что усатые сотрудники их театра часто снимаются в рекламах и различных проектах. На съемочной площадке у каждого актера своя гримерная комната, в которую старательный пушистик может удалиться после удачно завершенных дублей.

«Кошка выходит в кадр, делает что нужно и уходит обратно отдыхать к себе в гримерку. Деньги получает театр, чтобы сделать их жизнь комфортной», — рассказал Куклачев.

Зарплата рассчитывается в зависимости от того, что необходимо сделать маленькому артисту — обычно итог составляет от тысячи до нескольких тысяч рублей.

Очаровательные питомцы приезжают заранее подготовленными — дрессировщики репетируют с кошками необходимые сцены, поэтому съемка не длится долго. Почти весь материал удается отснять за первые несколько дублей.

Примечательно, что артистам бывает сложно играть вместе с кошками. Как раскрыл Куклачев, маленькие таланты способны перетянуть на себя внимание зрителей, полностью затмив.

«Актерам на самом деле некомфортно находиться с животным в кадре. Кошки такие существа, их не переиграешь никогда. Даже матерые актеры с ними не справятся», — объяснил Дмитрий Юрьевич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Куклачев обратился к поклонникам после операции.