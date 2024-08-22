Ни копейки наследства: почему внебрачный сын Михаила Евдокимова остался без денег

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Внебрачный сын Михаила Евдокимова не исключает, что поборется за долю в наследстве юмориста. Есть ли у него шансы что-то получить, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью внебрачного сына Михаила Евдокимова. Правда, что Даниил Белов намерен вступить в борьбу за наследство заслуженного артиста РФ спустя 19 лет после его смерти? Почему ему не досталось ни копейки из богатств знаменитого папы? Как живет наследник юмориста? И собирается ли он брать фамилию отца? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Чаще всего идет одна единственная фраза: «Я знаю твоего отца». Не в смысле близко, а «Я видел твоего отца. Знаю, чей ты сын». Условно. — «Ты очень сильно похож«», — рассказал Даниил Белов.

Внебрачный сын Михаила Евдокимова как две капли воды похож на него. Да и тест ДНК подтвердил их кровное родство. Но, в отличие от знаменитого отца, наследник не купается в деньгах, ведет закрытый образ жизни. А все, что осталось у него от артиста, — это детские игрушки.

Читайте также Любовница Михаила Евдокимова показала дом на Рублевке

«От отца есть моделька „Москвича“ старая. Ну и все», — поделился Белов.

Михаил Евдокимов погиб в автомобильной аварии в 2005 году. После смерти юмориста выяснилось, что он жил на три семьи. Помимо официальной супруги Галины и дочери Анны, у него были еще две возлюбленные с детьми: Надежда Жаркова с внебрачной наследницей Анастасией. А также модель Инна Белова с сыном Даниилом. На момент трагедии мальчику не было и года.

«Мы изначально Даню записали на фамилию мою. У него не было в свидетельстве о рождении, у него был прочерк. Когда Миша погиб, у меня первый был момент: мне надо воспитывать ребенка. И я очень большое количество времени уделяла работе», — объяснила экс-возлюбленная Михаила Евдокимова Инна Белова.

«Бывают люди, у которых зашкаливает тестостерон. Он может любить, но в данную секунду, когда в голову бьет, ему обязательно, и уже неважно, кто, что, чего. Конечно, расходились, сходились, там тоже все не так просто было. Она понимала, что он несвободен и так далее. А у него просто крышу снесло и все. Он говорит: „Ничего не могу сделать“», — рассказал друг Михаила Евдокимова Андрей Пастушный.

Евдокимов был человеком весьма состоятельным. Квартиры в Москве, дача на Рублевке, дома на Алтае и круглые суммы на счетах. После похорон Надежда Жаркова заявила, что намерена получить свою долю наследства: не меньше, чем один миллион долларов. Официальная жена делиться не собиралась. Она обнародовала завещание, якобы все полагалось ей и дочери. Спустя шесть лет судов документ признали недействительным. Галине пришлось договориться с любовницей и отдать ей дачу на Рублевке.

«Дело в том, что, например, Надю он обеспечил вот так (проводит рукой над головой. — Прим. ред.), будучи еще живым, Наде квартиру, Наде то. У них четырехкомнатная огромная квартира. Он все ей обеспечивал. И, условно говоря, Галина Николаевна еще из больницы не вышла, эти уже претензии предъявляют, что, блин, дайте мою долю», — уточнил Пастушный.

«Мне было очень больно, что Мишина та самая такая простота, которая иногда хуже воровства. То есть да, его использовали и женщины… Так взять, родить ребенка без согласия, а потом представить его и заставить обеспечивать на всю жизнь и делить имущество с его законной женой», — высказалась подруга Евдокимова Галина Коньшина.

А вот единственному сыну Даниилу из имущества отца ничего не досталось. Его мать Инна не стала воевать за наследство. Она подружилась с вдовой Михаила, попросила у нее прощения, стала много работать, чтобы обеспечить сына всем необходимым. А вскоре вышла замуж. И теперь ни о чем не жалеет, в отличие от самого наследника.

«Неприятно. Я жил в своем мире, так скажем. У меня свой мир без наследства. Обидно, что в тот момент мама не забрала ничего», — заявил он.

«Ребенок, который родился вне брака, Даниил Белов, который мог бы претендовать на наследство, если бы обратилась его законный представитель — мать, то он бы соответственно стал в ряд с наследниками первой очереди», — объяснил адвокат Юрий Ефимов.

Даниил учится в московской академии на управленца. Занимается спортом. Перебивается подработками. Он ютится в квартире вместе с матерью, отчимом и младшим братом.

«Мало вариантов, где можно очень много заработать. Или быть с уклоном в какую-то профессию, всю жизнь ей заниматься. Либо ты предприниматель, который может нанять таких людей», — отметил сын Михаила Евдокимова.

Молодой человек планирует открыть свой магазин одежды. Но у него нет стартового капитала. И теперь наследник артиста думает, где найти огромные деньги на дело всей жизни. Говорит, что накопить такую сумму у него не получится. Даниил Белов не исключает, что в итоге ввяжется в борьбу за наследство даже после 19 лет со дня смерти отца.

«Он может просить о восстановлении срока шестимесячного на принятие наследства по уважительной причине, поскольку он являлся несовершеннолетним, а мать бездействовала», — объяснил адвокат Ефимов.

Сейчас Даниил советуется с юристами, чтобы оценить свои шансы на наследство. Возможно, молодому человеку удастся получить, помимо игрушек, что-то более существенное от отца. А вот брать фамилию артиста он не желает. Хочет добиться успеха, не ассоциируясь у всех с известным юмористом.