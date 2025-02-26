Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2025

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Дети не смогут покупать энергетики по решению закона, а взрослые получат возможность сами себе запрещать оформлять кредиты. Какие перемены привнесет в жизнь россиян первый весенний месяц?

С 1 марта 2025 года в силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся сферы социальной поддержки, финансов и услуг.

Пятый канал собрал основные нововведения первого весеннего месяца.

Срок годности лекарств можно будет не перепроверять

С 1 марта в России начнет действовать закон, запрещающий продажу медикаментов с истекшим сроком годности и препаратов, которые были исключены из цивильного обращения.

Подростки не смогут покупать энергетики

Правила будут похожи на контроль продаж алкоголя в России: энергетические напитки и бытовые зажигалки не получится купить без паспорта. Если подтверждающего совершеннолетие документа с собой нет, продавец будет вынужден отказать в покупке.

В России вырастут пенсии

— Военные пенсии. Выплаты бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых структур проиндексируют, исходя из реального размера инфляции — на 9,5%. В последний раз их увеличивали в октябре 2024.

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Доплату за январь и февраль начислят вместе с мартовской пенсией. Ее средний размер после индексации составит 43 тысячи рублей.

Рост выплат также затронет сотрудников пожарной охраны, полиции, судебных приставов, работников Росгвардии и ФСИН.

— Пенсии при достижении 80-ти лет. Повышенная страховая пенсия будет состоять из фиксированной выплаты и индивидуальной части (она зависит от накопленных пенсионных баллов и длительности трудового стажа). По закону при достижении гражданином 80 лет размер фиксированной выплаты удваивается. Поэтому с 1 марта такие пенсионеры получат дополнительно 8907 рублей.

При этом под эту категорию не подпадают россияне, получающие соцпенсию.

— Соцвыплаты инвалидам. С 1 марта проиндексируют пенсии гражданам, имеющим инвалидность первой группы. Эта категория подразумевает, что пенсионер нетрудоспособен и нуждается в постоянном уходе.

Доплата будет равна сумме установленной фиксированной выплаты. Так, имеющим инвалидность I группы начислят 17 814 рублей.

— Выплаты уволившимся пенсионерам. Первого января 2025 года на 9,5% увеличили фиксированную часть страховых пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Также до 145 рублей вырос размер ИПК. По этой причине завершившие свою трудовую деятельность в феврале пенсионеры будут с 1 марта получать повышенную выплату.

Вырастет размер некоторых пособий по беременности и родам

Согласно новому российскому закону, размер пособия для женщин, уволенных из-за ликвидации предприятий или прекращения деятельности ИП, нотариусов и адвокатов, повысят до уровня регионального прожиточного минимума.

Ранее размер выплаты составлял 920 рублей.

Станет проще получить ипотеку

ЦБ России снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для заемщиков с первоначальным взносом более 20% при условии, что их предельная долговая нагрузка менее 70%.

А раз для этой категории граждан ипотека станет более доступной, процесс получения одобрения облегчится.

Обучение стажеров начнут оплачивать

С 1 марта наставничество в России станет официальной работой. Оплачиваемым будет только обучение работников компании, то есть под меру не подпадают неоформленные студенты-практиканты.

Договариваться с сотрудником о кураторстве новичков теперь можно только письменно в трудовом договоре или в дополнительном соглашении. Доплата за наставничество в частных компаниях будет определяться коллективным договором, а в бюджетных организациях — законами и нормативными актами.

Можно будет запретить выдачу кредитов самому себе

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На пике расширения мошеннических схем россияне смогут обезопасить себя от необдуманных действий. Все российские банки и МФО с 1 марта позволят ограничивать очные и дистанционные заявки на кредиты.

Самозапрет теперь можно бесплатно фиксировать в кредитной истории через портал «Госуслуги». Услуга коснется выдачи потребительских кредитов, кредитных карт и карт с овердрафтом.

Самозапрет можно оформить на потребительские кредиты (в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств) и на договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.

При этом самозапрет не установить на:

ипотеку;

автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом автомобиля;

некоторые образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в организацию);

поручительства.

Обмануть клиентов в общепите станет сложнее

С началом весны кассовый чек в общепите нужно будет предоставлять до проведения оплаты.

Раньше в России посетителю после приема пищи приносили «пречек» с информацией о заказе (он не является документом), а настоящий чек выдавали, уже когда обед оплачен. Из-за этого официанты могли вносит в итоговую сумму цену за несуществующие позиции.

Священников станут пускать в реанимацию в любое время

С 1 марта российские пациенты смогут приглашать в больницы священнослужителей. Их начнут пускать даже в реанимацию и отделение интенсивной терапии для проведения религиозных обрядов и церемоний. Для этого нужна просьба пациента или его родственников с учетом состояния больного.

В клиниках появятся ответственные за организацию таких посещений и специальные комнаты для богослужений.

Нововведения для автомобилистов

С 1 марта снять машину с учета станет возможно через портал «Госуслуги». Эта услуга также откроется для угнанных авто — снимать их с учета можно будет до момента нахождения.

Также для регистрации автомобиля или смены его владельца больше не потребуется наличие ОСАГО.

Нововведения для дачников

С 1 марта станет обязательным оформление индивидуальных жилых домов и других построек сразу после завершения строительства;

Какие еще законы появятся: