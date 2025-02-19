Принудительная работа над ошибками: гороскоп на март 2025 для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

С приходом нового времени года ощутится и прибавление сил. Кому из знаков месяц сулит рост продуктивности, а кому придется столкнуться с напряжением и переосмыслением рутины?

Начало весны откроет путь к решению накопившихся за зиму проблем. Совершенные ошибки наконец проявятся из-под сугробов вместе со свежими мыслями и идеями.

К чему готовиться каждому знаку зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на март 2025 для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Первый весенний месяц позволит исправить ошибки в отношениях и финансах. Проблемные места знакам зодиака укажет Венера — она отправляется в ретроградное движение со 2 марта.

С завершением зимы появится больше энергии и возрастет мыслительная активность. Идеи, инсайты, озарения подарит переходящий с 3 марта в знак Овна Меркурий. Он подскажет, как разобраться с трудностями в проектах или документах, укажет на ошибки в деловых коммуникациях. И пусть Солнце перейдет в Овна только 20 марта, когда весеннее настроение уже окончательно ощутится, возможность воспрять весь месяц будет дарить именно Меркурий.

Как и Венера эта планета с 15 марта и до завершения месяца пойдет в ретроградное движение. Это позволит Меркурию подсветить несостыковки в трудовых бумагах.

«Обратите внимание, что любая ретроградная планета — это лишь повод для того, чтобы посмотреть под другим углом на те же самые сложности или проблемы, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни. Месяц март довольно активный, но это период в большей степени работы над ошибками, переосмысления существующих механизмов и правил», — подчеркнула Евгения Шустина.

Во второй половине марта ожидается коридор затмений. В это время, как правило, фокус смещается на кармические задачи. Проходящие 14 и 29 марта лунное и солнечное затмения в большей степени повлияют на Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб, особенно рожденных во второй половине знака.

Наиболее продуктивным месяц окажется для огненных знаков зодиака — Овнов, Львов и Стрельцов. При этом Ракам, Весам и Козерогам начало весны покажется напряженным.

Кардинальным знакам — Овнам, Ракам, Весам и Козерогам — астролог советует в марте сместить акцент на изменение финансового положения или места работы.

Овен — гороскоп на март 2025

Для Овнов март будет очень активным. Они наконец обратят внимание на свои желания и потребности. Многих представителей этого знака зодиака озарит, что они добивались не того, что хотели.

Март подсветит цели и поставленные ранее задачи, а также укажет к ним путь. В конце месяца благодаря помощи близких многие Овны ощутят, что идут правильной дорогой.

Телец — гороскоп на март 2025

Март станет этапом передышки для представителей этого знака зодиака.

Они уйдут в себя и будут мечтать, чтобы их никто не трогал. Месяц окажется плодотворным для творчества: Тельцы наконец смогут оказаться в одиночестве, чтобы реализовать задуманное.

Близнецы — гороскоп на март 2025

Для Близнецов март будет активным и даже жарким. Представители этого знака зодиака будут очень востребованы, поэтому совсем забудут об отдыхе.

Начало весны подарит им возможность осуществить мечту или крупную цель. В этом им помогут единомышленники, поэтому звезды советуют больше общаться с близкими по духу людьми.юб

Рак — гороскоп на март 2025

Раки в марте будут активны на работе. Не исключено, что их трудолюбие отметят или им предложат повышение.

Однако звезды не исключают, что представителям знака зодиака могут и просто увеличить количество рабочих задач, однако у этого будет положительное развитие. Через некоторое время Ракам могут предложить поучаствовать в конкурсе или взяться за новый проект. Все получится, поэтому стоит участвовать во всем — это будет очень полезно.

Лев — гороскоп на март 2025

Для Львов март станет месяцем расширения кругозора.

Их круг общения пополнится новыми знакомствами, что позднее приведет к росту авторитета. К этому Львам не привыкать: представители этого знака зодиака любят быть в центре внимания.

Начало весны станет для них благоприятным, март — их месяц.

Дева —гороскоп на март 2025

Девам начало весны покажется непростым. В этом месяце на них навалится огромное количество маленьких рутинных дел, которые не получится избежать. Многие знакомые будут просить помощи, от оказания которой будет сложно отказаться.

За все пережитые сложности звезды сулят заслуженную награду. В марте представителей этого знака зодиака ждут неожиданные премии, финансовые поступления или возвраты долгов. Возможно, они поступят от тех людей, которым Девы вовремя оказали поддержку. Благодарность окажется приятной и ценной.

Весы — гороскоп на март 2025

Для Весов март — это месяц сомнений. Принять решение будет непросто — слишком многое окажется на кону. Звезды советуют этому знаку зодиака продумать заранее несколько вариантов развития событий, чтобы сделанный выбор в дальнейшем принес удовлетворение.

Помимо дилемм, в марте Весы будут заняты налаживанием сферы отношений. Звезды советуют проявлять больше внимания как к партнерам по бизнесу, клиентам, так и к возлюбленным. Свидания окажут благотворное влияние на романтические отношения, а организованные встречи позволят наладить общение. Для Весов начало весны станет идеальным временем для установления партнерства и создания прочных союзов.

Скорпион — гороскоп на март 2025

Скорпионов в начале весны затянет в водоворот рутинных дел. Они будут раздражены необходимостью размениваться по мелочам. Однако звезды предупреждают: все эти задачи необходимы.

Для представителей этого знака зодиака очень важно построить или наладить в марте рабочие процессы, разобраться с домашними делами. Эти решения точно пойдут им на пользу, пусть и будут поначалу казаться рутинными.

Стрелец — гороскоп на март 2025

В марте Стрельцы сфокусируются либо на личных проектах, либо на детях и их успехах.

При этом звезды советуют Стрельцам постараться успеть и то, и другое: дети определенно порадуют, а сферы хобби или работы ознаменуют небольшие достижения. Стрельцам будет полезно не скрывать промежуточных итогов и презентовать их.

Козерог — гороскоп на март 2025

Козероги в марте будут заняты созданием уюта: они задумаются о благоустройстве дома и решении семейных вопросов.

Некоторые представители этого знака запланируют переезд, другие начнут ремонт или строительство дачи. В любом случае у Козерогов с началом весны фокус внимания сместится на домашние вопросы.

Водолей — гороскоп на март 2025

В марте Водолеям надоест место, в котором они находятся, им захочется уехать подальше от городской духоты.

Звезды советуют отправиться туда, где представители этого знака зодиака смогут ощутить свежий воздух и простор. В начале весны поездка в лес или на море позволит вдохнуть сил, которых хватит на весь год.

Кроме того, свежего воздуха Водолеям добавит общение с единомышленниками. Благоприятный эффект окажут встречи большой компанией. Водолеям будет полезно выбраться как на танцы или бокс, так и просто в кафе с друзьями, самое главное, чтобы на этих вылазках они были в центре внимания.

Рыбы — гороскоп на март 2025

Для Рыб март — месяц финансовой активности. Появится шанс заключить самые большие сделки или осуществить крупные покупки. Звезды советуют уделить этому время именно в первой половине марта, пока Меркурий еще не стал ретроградным.

Однако если это не удастся — ничего страшного, Рыбам просто придется стать более внимательными при заполнении документов или выборе товаров.

Представителям этого знака зодиака в марте стоит особую бдительность проявить при просчитывании рисков и решении финансовых вопросов.