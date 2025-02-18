Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

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На пути к легким деньгам и выгодным вариантам обогащения знаки зодиака поджидают хитрые капканы в коридоре затмений.

Весна подготовила всем знакам зодиака несколько ловушек и проверок. Если пройти их достойно, планеты щедро одарят финансовыми бонусами.

Как в ближайшие три весенних месяца получить одобрение от звезд и избежать потерь, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Финансовый гороскоп на март, апрель и май 2025 для всех знаков зодиака

Начало весны ознаменуется коридором затмений. Кровавое лунное затмение откроет наступающую весну и существенно повлияет на финансы каждого. Оно произойдет 14 марта в канун полнолуние в знаке зодиака Дева.

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«Оно отвечает за сферу работы, самореализации, дисциплины и нашего здоровья, что имеет прямую связь с деньгами. Так вот, из-за того, что затмение произойдет в канун полнолуния, обернется и откроется теневая сторона каждого из нас. И каждый получит по заслугам», — предупредил астролог.

Если человек выполнял свою работу профессионально, честно и с любовью, то его доходы весной приумножатся. Если же он хитрил, обманывал или вовсе пытался действовать в обход правил, которым должен был руководствоваться, выполняя свою работу, то темная Луна окажет разрушительное влияние. Поэтому стоит пересмотреть свои принципы и постараться все исправить.

Коридор завершится в конце месяца уже солнечным затмением 29 марта в знаке Овна в период новолуния.

«Это затмение не будет настолько разрушительным, насколько мы привыкли. Оно будет не совсем полным, а значит, Вселенная лишь продемонстрирует нам наши ошибки и преподаст небольшой урок», — пояснил Андрей Харрис.

При этом если проследить, какие исторические события приходились на похожую конфигурацию, станет понятно, что небесное светило всколыхнет привычный жизненный ритм. Например, в 1917-м произошли эпохальные перемены и через слом наступили иные времена.

Поэтому ни в коем случае не стоит вкладывать деньги, рисковать или ввязываться в схемы быстрого заработка.

«Переживите это время стабильно. Это очень импульсивные энергии. Сочетание затмения и Солнца в знаке Овна, тем более вместе с Луной, которая тоже будет пребывать в знаке Овна, активизирует большое количество мошенников и различных обманных финансовых схем. Все это будет делаться достаточно грубо и массово. Вас могут пытаться обманывать буквально на каждом шагу. Поэтому никому не верьте. Это должно стать вашей парадигмой», — посоветовал эксперт.

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Весной в компанию к Солнцу добавится Лилит. Это темная сторона Луны, которая тоже будет покровительствовать различным мошенникам и разрушительным обстоятельствам. Поэтому гороскоп советует ни в коем случае не поддаваться на обман и самим тоже никого не обманывать. Период коридора затмений оказывает долгосрочное влияние как минимум на полтора года вперед. Правильный настрой и чистые помыслы помогут приумножить деньги в будущем.

Под конец весны Сатурн начнет объединение с Нептуном в приятном аспекте. Ожидаются научные прорывы в таких сферах, как медицина, психология, мистика и различные родовые истории.

С апреля уже можно потихоньку задумываться о приумножении денег, об инвестициях и о смене поля деятельности. Все, что касается помощи людям, например, медицинские технологии, нанотехнологии психология, консультирование будут приносить доход. Сатурн также покровительствует силовым структурам, юридическим вопросам, укреплению связей с семьей и близкими и следованию законам.

«Весна не самая плохая, а в целом даже хорошая. Конечно же, учителя кармы Вселенной обратят наше внимание на ряд событий, на то, что, возможно, человечество в чем-то заигралось. Мы можем ждать различных природных катастроф, политических всплесков, но все это не дойдет до опасной грани и вовремя остановится», — добавил специалист.

Главное, по его словам, вынести урок, не замарать свои руки, и тогда весна откроет прекрасные финансовые перспективы на полтора года вперед.