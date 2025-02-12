Чары ретроградной Венеры: любовный гороскоп на март 2025

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С приходом весны всех потянет на любовь и романтику. Однако планета, отвечающая за дела сердечные, внесет свои коррективы.

Ретроградная Венера — хозяйка первого весеннего месяца. Он обещает быть для многих непростым и эмоционально напряженным.

Что ждет каждого из знаков зодиака в марте 2025 года, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Любовный гороскоп на март 2025 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Первый месяц весны начнется с перехода Венеры в ретроградную фазу. «Пятиться назад» планета будет со 2 марта по 13 апреля. Поэтому до конца апреля лучше не планировать бракосочетание, ведь ретроградная Венера будет еще долго фонить.

Попадают в особо сложное положение Рак, Козерог, Овен и Весы. Этим знакам зодиака достанется больше всего, а также тем, кто очень долго тянул и не решался поставить точку в давно забуксовавших отношениях. Многих будет сильно раздражать вторая половинка, но при такой звездной конфигурации это нормальное явление.

«Ретро-Венера очень любит возвращать бывших партнеров, разбирать ошибки, и давать шанс прошлой любви. Я вам как астролог скажу: когда Венера сведет вас, то она вам также и обратно покажет, почему вы в принципе разошлись», — предостерегла астролог.

Но не только бывшие могут вернуться в марте, а вообще все ухажеры, которым ранее не дали шанса проявить себя. Также в начале весны вероятные новые знакомства. Однако стабильности от них ждать не придется. Да и лучше не доверять своим чувствам. Все это может очень быстро закончиться и прекратиться.

«Но этот период не для того, чтобы вас разлучить с любимым человеком, а чтобы исправить ошибки и поработать над отношениями. Переиграйте Венеру! Создавайте сами романтические ужины, прогулки, встречи, сюрпризы, подарки. Чтобы этот период был менее разрушительным для вашей пары», — посоветовала Юлия Гикис.

В марте Венера не тронет только своих — тех, у кого в натальной карте есть данная ретропланета. Им она даже может принести больше плюсов, чем кто-либо ожидал.

Овен — гороскоп любви на март 2025

Венера конкретно пройдется у Овнов по личным и партнерским отношениям. Сложный период предстоит тем, у кого давно нет покоя и гармонии в паре.

Также планета любви внесет свои штрихи в поведение знака зодиака. Захочется выстроить окружающих людей и напомнить им, что они должны и обязаны.

Телец — гороскоп любви на март 2025

У Тельцов в марте грядет проверка в любви на честность и верность. Если представители знака зодиака давно тайно строят новые отношения за спиной у официального избранника и живут в обмане, то в начале весны придется отвечать.

Все сокрытое выйдет наружу, велик риск потерять доверие.

Близнецы — гороскоп любви на март 2025

Венера предоставит данному знаку зодиака шанс познакомиться с очень интересным человеком. Сначала даже покажется, что Близнецы наконец-то нашли единомышленника.

Однако ретроградная Венера никогда не приносит стабильность. Внезапно захочется больше свободы, а партнер сильно удивится неожиданным поступкам и общей непредсказуемости поведения.

Рак — гороскоп любви на март 2025



Раки в отношениях займут очень сильную, четкую лидерскую позицию. И правда будет на их стороне.

Сложность проявится только в том, что внезапная непрошибаемость и стойкость знака зодиака позволит ему забыть, что в любви нет авторитетов. Ради спокойствия и уюта придется пойти на компромисс.

Лев — гороскоп любви на март 2025

Львы получат в марте такой заряд энергии, что рискуют снести им свою вторую половинку. Из-за бурной прямолинейности и храбрости партнер даже решит, что ему вообще нет места рядом со знаком зодиака.



Женщинам-Львам гороскоп советует не брать на себя мужскую роль.

Дева — гороскоп любви на март 2025

Венера пройдет в марте по сексуальности Дев. Возникнет огромное желание, поэтому очень важно, чтобы партнер понял и принял такой настрой.

Период не совсем простой для тех, кого очень сильно тянет к бывшим, потому что в этот период они начнут соблазнять Дев. Получится ли противостоять соблазну? Итоги месяца зависят от самого знака зодиака.

Весы — гороскоп любви на март 2025



Март сильно всколыхнет отношения, брака и любовь в паре. Вероятны сложные переговоры, а сил пойти на компромисс почти не хватит.

Разбор полетов ни к чему не приведет, ведь у избранника будет на все противоположное мнение. Когда захочется все разрушить, звезды советуют просто остановиться.

Скорпион — гороскоп любви на март 2025

Если Скорпионы давно не заботились о второй половинке, март даст возможность это наверстать. Избранник потребует любви и заботы.

Венера обращает внимание данного знака зодиака на всего одну вещь: в паре работают два человека.

Стрелец — гороскоп любви на март 2025



Стрельцов потянет на открытое проявление своих чувств. Партнер даже удивится, насколько знак зодиака стал романтиком этой весной.

В ответ Стрельцы потребуют любви к себе. А те, кто давно влюблены, наконец-то перейдут к самому важному и объявят о своих чувствах.

Козерог— гороскоп любви на февраль 2025

Козерогов потянет в марте на любовь в самом серьезном ее проявлении. Им захочется семью и детей. Возможно, представители знака зодиака поймут, что жены и мужья — это самые лучшие и нужные им люди в мире. Но это только те, кто уже создал прочный союз. В противном случае отношения могут встать на паузу.

А пары, которые давно жили в гражданском браке, с приходом весны решатся зарегистрировать официальный брак. И это будет подходящий период.

Водолей — гороскоп любви на март 2025

Водолеям так сильно захочется общения в марте, что они приложат все силы на поиск приятного собеседника. Возможно, в памяти всплывут общительные бывшие.

В любовных отношениях в марте возникнет очень много недопониманий и споров. Родственники тоже попытаются влезть и лишь усугубят конфликт. Увы, этот знак зодиака вполне справится и сам по части накала страстей. Водолеи склонны бросать необдуманные фразы, и от одного неправильного слова может вспыхнуть большая ссора. Слово не воробей.

Рыбы — гороскоп любви на март 2025

Для Рыб в марте стабильность превыше всего. Можно сказать, что это их девиз на весь месяц. И никому не стоит этот покой разрушать. А если знаку зодиака вдруг станет скучно и одиноко, едва ли они приманятся на обещания любви, ведь их опыт подсказывает: веселье очень быстро закончится.

У многих несвободных Рыб включится собственничество, жадность и ревность по отношению к партнеру. Не стоит себя накручивать, разум превыше всего. Только через призму разума получится прийти к стабильным и спокойным отношениям.