Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Поучаствовать в метании валенка и приседаниях с коромыслом москвичи смогут в рамках фестиваля «Московская Масленица».

В 2025 году традиционный русский праздник наступит 24 февраля и продлится до 2 марта.

Яркую и шумную Масленицу отмечают еще со времен языческой Руси: провожать зиму и приветствовать приход весны принято всю неделю.

Где отметить Масленицу в Москве

Для масленичных гуляний в Москве подготовили более 30 площадок проекта «Зима в Москве». В 2025 году все локации оформлены в стиле русских сказок.

Главными точками станут центральные улицы, а также кинопарк «Москино», ВДНХ и Болотная площадь.

История русской игрушки в «Москино»

На территории площадки подготовили зоны, посвященные традиционным русским игрушкам: дымковской, филимоновской, каргопольской, мезенской. Зоны дополнили тематическими арт-объектами, среди которых даже театр кукол.

При оформлении кинопарка «Москино» учитывались регионы происхождения глиняных, деревянных и соломенных игрушек — в такой атмосфере сложно пройти мимо мастер-класса по петриковской росписи или ярославской майолики!

Ледовое шоу на ВДНХ

Парк перенес проводы зимы на свою основную точку притяжения — каток.

Москвичей ждет иммерсивная программа на льду «Этномасленица». Фольклорные исполнители, артисты ледовых театров в ярких костюмах и выступающие в народном стиле фигуристы превратят обычное катание в шумный праздник.

Творческие мастер-классы на Болотной

Болотная площадь с приходом весны расцветет творческими занятиями: в павильоне на площади пройдут посвященные русским ремеслам мастер-классы. Тематические кружки подойдут посетителям всех возрастов, а участие в них в честь праздника будет абсолютно бесплатным.

Сказочный лес на Манежной площади

Площадку не просто оформили в стиле сказок, ее саму превратили в сказочный лес!

На Манежной площади в масленичную неделю будет проходить квест по миру Василисы Прекрасной, Ивана-царевича, Серого Волка и остальных персонажей любимых историй, также состоятся волшебные представления и показы театра кукол.

Много блинов на площадь Революции

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В масленичную неделю на этой локации дух народных гуляний будет чувствоваться в прямом смысле слова — на площади Революции можно будет угоститься свежеприготовленными блинами с разнообразными начинками. И попробовать их можно будет вне зависимости от посещения катка или просмотра тематического шоу.

Азы декоративно-прикладного искусства на Тверском бульваре

На площадке научат тонкостям декоративно-прикладного искусства: в шале промыслов расскажут о дымковской, шекснинской, филимоновской росписи и других традиционных техниках. Для посетителей бульвара пройдут занятия по созданию декора и традиционных предметов быта в русском стиле.

Ремесленная мастерская на Тверской площади

Локация расширит представление о праздновании Масленицы благодаря мастер-классам по ремеслам народов Руси. На площадке откроется мастерская, в которой можно будет и создать поволжских лошадок из лыка, и попробовать алтайскую лоскутную технику.

И это только основные локации! Уникальные и яркие развлечения подготовили почти все парки столицы. Например, в Конаково состоится парад кокошников, а в Коломенском расскажут о традиционных масленичных обрядах.

Чем угостят москвичей на Масленицу

По народному поверью в масленичную неделю каждый должен съесть блин, чтобы восстановить жизненные силы после затяжной зимы. В XXI веке заставлять дегустировать угощения тоже не приходится, но уже по другой причине. В торговых рядах праздничных московских локаций будет представлено более 50 видов блинов! Их приготовят с припеком и без, из разных сортов муки и разной толщины.

К традиционному масленичному угощению предложат около 200 начинок и топпингов. Самыми необычными вариантами добавок станут нельма, оленина, щучья икра, тамбовский окорок. Среди сладких начинок выделяются маскарпоне с медом, морошка и кедровые орехи.

Какие забавы стоит посетить на Масленицу

Больше всего на Масленицу хочется отведать блинчиков, но раз уж в столице ими угощают практически все площадки, можно обратить внимание и на другие праздничные развлечения.

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Конкурс «Самый сильный житель района»

На Руси добрые молодцы традиционно демонстрировали свои силы в период масленичных гуляний. Современные богатыри также смогут проявить себя на окружных площадках и поучаствовать в праздничном троеборье. Им предстоит продемонстрировать ловкость в метании валенка и доказать свою силу в упражнениях с коромыслом.

Концерты фолк-групп

Московские коллективы исполнят современные хиты на балалайках, гуслях и трещотках. Только живой вокал и традиционный фольклорный стиль. Необычный масленичный фолк можно будет послушать На Тверской площади и в кинопарке «Москино».

Купеческая гостиная

Попить чай с блинами можно дома, а можно и в настоящей купеческой гостиной под открытым небом! На Тверской площади его с радостью нальют не из электрического чайника, а из настоящего самовара. На площадке воссоздана атмосфера уютного домашнего застолья с расписной посудой и бархатными шторами, а рядом с гостиной есть даже зимний сад.