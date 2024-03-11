Фото: 5-tv.ru

Гастрономический гороскоп на Масленицу поднимет настроение шуточными сравнениями и укажет, какой блин обязательно стоит съесть на праздник.

Ежегодно люди и их четвероногие приятели празднуют Масленицу, которая ознаменовывает уход зимы и начало долгожданной весны, пробуждающей природу от долгого сна. Главной традицией этого светлого события является приготовление множества блинов с неограниченным разнообразием начинки, но стоит обратить особое внимание на угощение блинами собак. Большая часть кинологов рекомендует не давать собакам блинов или обойтись одним разом.

В преддверии одного из самых ярких и любимых народных праздников — Масленицы — Пятый канал подготовил шуточный гороскоп, в котором можно узнать, какой вы блин на праздничном столе и почему.

Овен — блин с курицей в сливочном соусе

www.globallookpress.com / gourmet-vision

Стойкие и сильные, но все же нежные, как сливочный соус и временами мягкие, как мясо курочки со своими близкими — Овны однозначно ассоциируются с непревзойденно вкусными блинчиками.

Любой человек будет рад такому лакомому кусочку полному врожденной самоуверенности, главное не переборщить со специями в соусе!

Телец — блин с ветчиной и сыром

www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein

Что-что, а такую комбинацию, как ветчина и сыр, тяжело испортить! Так и с Тельцами, они привносят в жизнь приятный вкус стабильности и вечной неизменности.

Данный знак зодиака будет верен своему выбору и никогда не откажется от привычек, подобно постоянному гостю на праздничном столе — блинчику с ветчиной и сыром! Если любите надежность, простоту и консервативность, то попробуйте именно это блюдо.

Близнецы — блин с бананом и шоколадом

www.globallookpress.com / gourmet-vision

Мягкий банан, текучий шоколад — подобное нежнейшее сочетание точно придется по душе не только сладкоежкам, но и любителям классических вкусов.

Несмотря на выраженную сладковатость, как и Близнецы, эти блинчики не бывают приторными и всегда остаются желанными для многих людей, потому смело хватайте свой выигрыш и убегайте.

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Рак — блин с ягодным джемом

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Ягоды зачастую ассоциируются у людей с приятными воспоминаниями из детства, когда бабушка варила компот или готовила варенье.

Как и ягодный джем, знак зодиака Рак привязан к семье и дорожит воспоминаниями. Однако джемы бывают разные и на любителя, но всегда можно найти свой вкус. Блины с ягодным джемом — отличный вариант для тех, кто любит проводить вечера за посиделками в семейном кругу.

Лев — блин с икрой

www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

Как и икра, Львы знают себе высокую цену. Данный знак зодиака отличается хорошим вкусом, а второе имя ему — роскошь.

Блинчики с икрой начинают ценить с возрастом, так и эксцентричную натуру Львов многие принимают по прошествии определенного времени, главное — дайте им шанс и они смогут удивить любого. Непременно такое блюдо всегда будет главным украшением праздничного стола на Масленицу.

Дева — блин греческий

www.globallookpress.com / gourmet-vision

Неординарный вкус и экзотика — Девы имеют на все свое независимое от общества мнение и сами решают, что для них хорошо, а что плохо.

Все новое надо как следует распробовать, однако, подобно редким греческим блинчикам с сыром сиртаки и зеленым луком, этот знак зодиака может в любой момент ускользнуть из чужой жизни и никогда не вернуться.

Весы — блин со сгущенкой

www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Сдержанно, очень вкусно и привычно — идеальная формула Весов. Баланс цены и качества всегда радует. Даже самые искушенные гурманы никогда не откажутся от простого деликатеса.

Так и со знаком зодиака Весы — всего в меру и не больше, будь то вспыльчивость или же спокойствие, их натура стремится к равновесию. Блинчики со сгущенкой непременно будут идеальной компанией для начала хорошего утра.

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Скорпион — блин с медом

www.globallookpress.com / Chris Dave

Внезапная встряска мозгов иногда идет на пользу так же, как и мед. Он может быть ядом, а может усладой — все зависит от способов применения.

Так и со знаком зодиака Скорпион, характер носителя этого созвездия может быть для оппонента прекрасной сказкой, но только до момента нарушения личных границ. Подходите к отношениям с этим удивительным знаком с умом и никогда не относитесь к нему с пренебрежением, тогда жизнь будет сладкой как мед.

Стрелец — блин с мясом

www.globallookpress.com / gourmet-vision

Многие люди считают, что мясо — это самая вкусная начинка для блинов, однако есть и те, кому она не нравится.

Стрельцы редко входят в список «тяжелых» знаков зодиака, и все же огненная натура временами прорывается наружу, напоминая всему миру о своей непреклонности. Подобно блинам с мясом, этот знак всегда будет желанным деликатесом для большинства, но точно не для всех.

Козерог — блин с маслом

© РИА Новости / Михаил Безносов

Одним словом — классика. Блины с маслом может и без начинки, но они точно понравятся любому человеку и всегда будут востребованы на праздничном столе, так и Козерог обладает врожденной привлекательной простотой, потому, несмотря на характерную для зодиакального знака консервативность и прижимистость, могут приспособиться к разного рода ситуациям.

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Водолей — блин с вешенками

www.globallookpress.com / Paul Williams

Однозначно вкусно, но все ли рискнут попробовать? Грибы — это всегда на любителя и Водолеи тоже.

Этот знак зодиака отличается своей творческой и неординарной натурой, однако он точно разнообразит серые будни и привнесет немного загадочности в жизни окружающих. Обязательно попробуйте эти необыкновенные блинчики и они непременно закрадутся в ваше сердце.

Рыбы — блин с семгой

© РИА Новости / Валерий Титиевский

На первый взгляд кажется, что это один из самых классических вкусов, однако не стоит забывать, что далеко не многие любят рыбу.

Такие блины надо распробовать, и с первого кусочка бывает так, что в них самозабвенно влюбляются. Отношения с этим необыкновенным знаком зодиака, как и с рыбными блинчиками, однозначно стоят того, чтобы рискнуть без гарантий на успех.