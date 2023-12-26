Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана", режиссер Альфонсо Куарон, 2004г.

Загадочный новогодний гороскоп расскажет, кем бы вы были во вселенной «Гарри Поттера», исходя из вашего знака зодиака.

Цикл фильмов о «Гарри Поттере» появился на экранах в далеком 2001 году и с тех пор забрал сердца многих фанатов.

Давней традицией стал повторный просмотр любимой многосерийной сказки на новогодних каникулах, а потому Пятый канал предлагает взять в руки чашку горячего чая с лепестками мандрагоры или рюмку огневиски, погрузиться в праздничную атмосферу и прочесть волшебный гороскоп, чтобы узнать о возможной судьбе в магическом мире.

Каким волшебным потенциалом вы обладаете и какие загадочные черты характера скрывает ваш знак зодиака во вселенной «Гарри Поттера»? Разделите свою судьбу с историей избранного мальчика и узнайте о своей роли в его жизни. Гороскоп отражает самые яркие особенности, присущие каждому знаку зодиака и может не совпадать с фактическими датами рождения отдельных персонажей.

Овен

Мужчина-Овен — Фред и Джордж Уизли

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» , режиссер Майк Ньюэлл, 2005 г.

Как и близнецы Уизли, вы родились с взбалмошным темпераментом, а ваши невероятные идеи находят отклик в сердцах окружающих. Магазинчик «Всевозможных Вредилок Уизли» — наглядный пример целеустремленности и трудолюбия братьев, которым обладают все представители данного знака зодиака.

О харизме Фреда и Джорджа слагали легенды, ведь яркой чертой сильного характера Овна часто является энергия, что зарядом сносит с ног любого, кто осмелится встать на ее пути. Хорошим тому примером служит недолгая история правления Долорес Амбридж в Хогвартсе и ее стены запретов, которую разгромили Уизли.

Женщина-Овен — Мадам Розмерта

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссер Дэвид Йейтс, 2007 г.

Обворожительная мадам Розмерта не зря является хозяйкой такого известного паба, как «Три метлы», ведь эта удивительная волшебница и есть его главная достопримечательность.

Обладая присущей Овнам жесткостью, она умело управляется со всеми делами, бытовыми хлопотами и охмелевшими посетителями, а ведь с подобной работой мог и не справится даже повидавший жизнь мужчина. Женщина этого знака зодиака неизменно восхищает своей харизмой и врожденным шармом, поражающим посетителей.

Телец

Мужчина-Телец — Рон Уизли

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», режиссер Альфонсо Куарон, 2004 г.

Вспыльчивый, по-доброму наивный, приземленный, верный и отважный — все это Рон Уизли. Кто бы мог подумать, что он преодолеет свои страхи и выйдет из тени старших братьев? А ведь этот персонаж добился за годы учебы высоких почестей, но не ради славы, а ради друзей.

Знак зодиака Телец вечно преследуют две ипостаси, раскрывая то одни черты личности, то другие. Так, в части саги про Принца-полукровку отчетливо видно, что характер Рона постоянно меняется, исходя из ситуаций. Он может быть ворчливым брюзгой, а может зажигать компанию своей сильной энергией и вести к победе.

Женщина-Телец — Нимфадора Тонкс

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссер Дэвид Йейтс, 2007 г.

Прелестный добрый метаморф из «Гарри Поттера» — синоним к слову Телец. Ваш характер переменчив, как и формы, которые вечно меняет Тонкс. Но одно всегда остается неизменным — безграничный поток добра ко всему, что вас окружает.

Все представители знака Телец обладают природной стойкостью и решимостью, что зачастую проявляется в их отношении к семье. Готовность пожертвовать собой во благо и безусловная преданность сделанному выбору часто преследуют лучших борцов со злом.

Близнецы

Мужчина-Близнецы — Драко Малфой

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», режиссер Дэвид Йейтс, 2010 г.

Преданный темным силам человек или запутавшийся ребенок? Всем Близнецам присуща двойственность натуры, которая часто усложняет жизнь представителей этого знака зодиака. Они могут быть как душой компании, так и вредными бессердечными горгульями. В любом случае всеобщее внимание будет обеспечено.

Долг и честь, несущие в себе риск смерти, или ложь и предательство, сулящие безопасную и обеспеченную жизнь себе и близким? Близнецам трудно сделать выбор, но в конечном итоге именно они будут теми, кого никто не ожидал увидеть на стороне добра. Пусть и в последний момент. Умные и талантливые — они не всегда могут найти свое призвание поначалу, однако все их старания будут обязательно вознаграждены.

Женщина-Близнецы — Лаванда Браун

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», режиссер Майк Ньюэлл, 2005 г.

Чувственная натура не дает покоя, из-за чего Близнецы нередко попадают в любовные передряги, и эта юная волшебница тому не исключение. Лаванда, будучи рожденной под знаком зодиака Близнецы, обладает неординарным темпераментом, который иногда даже отталкивает людей, точнее их относит ударной волной.

Несмотря на все странности, женщина этого зодиакального знака может стать прекрасной второй половинкой, но при условии, что сама она будет получать достаточно любви и внимания. В ином случае милая привязанность быстро превратится в надоедливую одержимость, а взаимопонимание и вовсе сойдет на нет, что было наглядно видно в отношениях Браун и Уизли.

Рак

Мужчина-Рак — Добби

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», режиссер Крис Коламбус, 2002 г.

Рак — поистине семейный знак зодиака, который всегда уделяет особое внимание отношениям с дорогими ему людьми. Это удивительно хорошо видно в привязанности робкого Добби к Гарри Поттеру.

Доброта и безмерное желание помочь всегда и везде преследуют заботливых Раков, однако не всегда эти стремления ведут к хорошим последствиям. Обладая тонкой душевной организацией, этот знак зодиака остро чувствует любой осуждающий взгляд в свою сторону и зачастую расстраивается, не получая одобрения.

Женщина-Рак — Молли Уизли

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», режиссер Дэвид Йейтс, 2010 г.

Молли Уизли не зря иногда называют грозной волшебницей, ведь именно она, домашняя на вид женщина и любящая мать, победила одну из самых опасных темных колдуний, что вела охоту за Гарри Поттером — Беллатрису Лестрейндж.

Движимая порывами бурных эмоций, носительница знака зодиака Рак всегда готова встать на защиту близких ей людей и поддержать в любую секунду. Такая девушка всегда будет чуткой и ранимой, но это вовсе не признак слабости, наоборот, черта сильного характера, что может вынести любые трудности. А когда все хорошо, ее защитная стойка с разведенными руками просто трансформируется в удушающие объятья.

Лев

Мужчина-Лев — Гарри Поттер или Невилл Долгопупс

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», режиссер Дэвид Йейтс, 2010 г.

В цикле фильмов «Гарри Поттер» два знаковых персонажа родились под этим огненным знаком — сам Гарри Поттер и Невилл Долгопупс, потому Пятый канал предлагает рассмотреть обоих представителей знака Лев.

«Я и есть избранный» — так и думает каждый уважающий себя Лев. Подобно Гарри, этому знаку зодиака присущи такие качества, как храбрость, отвага и прямолинейность, однако они не всегда сулят легкую жизнь, зачастую именно подобные черты характера становятся виновниками многих ссор и препирательств. Носители данного знака зодиака не боятся и не бегут от ответственности, всегда с готовностью принимают удары судьбы и справляются с ними. Не без драмы, но справляются. Многих привлекает врожденная самоуверенность Львов, если впоследствии она не перетекает в нарциссизм.

Если вы не видите себя в роли избранного, не стоит забывать, что, как и у Невилла, внутренний Лев может проявляться в нужные моменты, не обязывая на ежедневные подвиги. Безграничная храбрость юного волшебника и готовность пожертвовать собой ради близких, несмотря на парализующий страх, всегда выделяли его среди множества студентов, о чем свидетельствует появление меча Гриффиндора именно в руках смелого Невилла. С самого появления данного персонажа в саге о «Гарри Поттере» наблюдается стремительный рост его личности, что пережила безмерное количество личных катастроф, но развила отвагу и стойкость.

Женщина-Лев — Джинни Уизли

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», режиссер Майк Ньюэлл, 2005 г.

Храбрая и волевая — Джинни истинная Львица из «Гарри Поттера», что по праву заняла свое место в сборной Гриффиндора по квиддичу и привела команду к многочисленным победам. Выросшая в тени своих братьев, она не завяла, а наоборот расцвела и одарила своей солнечной энергией всех окружающих.

Целеустремленности и врожденной хитрости Джинни могут многие позавидовать, однако для обладательницы огненного знака зодиака это сущие пустяки, потому как она была рождена, чтобы проявить свои лидерские качества во всю силу.

Дева

Мужчина-Дева — Николас Фламель

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссер Крис Коламбус, 2001 г.

Одаренного интеллектом мужчину этого знака зодиака часто называют «поцелованным Богом», ведь такой безграничный ум и изобретательность нередко находят свою славу в научном мире.

Николас Фламель — любящий муж, гениальный алхимик и добрый приятель для многих, кто имел возможность пообщаться с этим удивительным магом. Он не только нежный и заботливый по отношению к дорогим людям, но и настоящая акула на профессиональном поприще.

Женщина-Дева — Гермиона Грейнджер

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», режиссер Альфонсо Куарон, 2004 г.

Четкое расписание, строгое соблюдение правил, составленный план на годы вперед и огромное количество любопытства — все это характеризует типичную Деву.

Обладатели этого знака зодиака имеют высокий интеллект и глубокое логическое мышление, что часто вызывает у окружающих негодование, ведь истинная Дева любит, а главное может проявлять свои лучшие качества во всю силу. Грейнджер так же красива, как и умна, но предпочитает не привлекать особое внимание, потому нередко остается в тени сверстниц.

Весы

Мужчина-Весы — Филиус Флитвик

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», режиссер Майк Ньюэлл, 2005 г.

Филиус Флитвик — выдающийся профессор в школе чародейства и волшебства, который прекрасно справляется с молодыми студентами благодаря своей дипломатичности, артистичности и начитанности.

Будучи человеком невысокого роста, он все же может заставить слушаться даже великана. Ведь представитель данного знака зодиака может добиться понимания и без грубой силы — только приятным разговором и своей харизмой. Не зря студенты факультета Когтевран так любят посещать его кабинет с печеньем в руках.

Женщина-Весы — Минерва Макгонагалл

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», режиссер Майк Ньюэлл, 2005 г.

Минерва, как и многие Весы, является прекрасным образцом человеческого идеала. Она может поддержать не только любую беседу, но и стать чудесной советницей и наставницей, поскольку обладает широким кругозором и глубокой любознательностью.

Ее способностям рассуждать на холодную голову и сохранять спокойствие даже в самые сложные времена могут позавидовать многие. Представительницы знака зодиака Весы часто производят большое впечатление на окружающих благодаря своей врожденной грации и элегантности.

Скорпион

Мужчина-Скорпион — Северус Снегг

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссер Дэвид Йейтс, 2007 г.

«После стольких лет?» — «Всегда». Северус Снегг, несмотря на мрачный образ и тяжелый характер, — это настоящий герой, годами оберегающий Гарри Поттера и защищающий его любой ценой.

Именно подобный поступок раскрывает данный знак зодиака как преданного, любящего мужчину, которому не чужды высокие чувства. Профессор всегда имел основательный и практичный подход к различным наукам и делам, что ему поручали. Отлично умеющий притворяться и скрывать свои чувства, Скорпион медленно, но верно идет по пути к осуществлению своей цели.



Женщина-Скорпион — Беллатриса Лестрейндж

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», режиссер Дэвид Йейтс, 2010 г.

Буйный и необузданный темперамент — вот, что всегда выделяет женщину-Скорпиона из толпы.

Стремления и желания обладательницы данного знака зодиака всегда стоят для нее на первом месте, особенно если они касаются дорогих ей людей. Ради достижения желаемого она не побрезгует даже личными принципами и пойдет против правил для осуществления желаемого, как повела себя Беллатриса, переступив через свою преданность Темному Лорду, когда ее племянник нуждался в защите.

Стрелец

Мужчина-Стрелец — Рубеус Хагрид

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», режиссер Альфонсо Куарон, 2004 г.

Великан большой и злой или большой и добрый? Вечная проблема этого знака зодиака заключается в катастрофически огромной разнице между их внушающим страх внешним видом и добродушной внутренней составляющей.

Стрельцы нередко проявляют безмерную доброту и детскую наивность, из-за чего часто попадают в неприятности, созданные другими людьми. Все же это не означает, что представители этого знака зодиака глупы, вовсе нет. Они прекрасно умеют применять свои многочисленные знания и навыки в различных сферах деятельности.

Женщина-Стрелец — Флер Делакур

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», режиссер Майк Ньюэлл, 2005 г.

Чуткая и ранимая — такая девушка нуждается в поддержке и внимании, однако не стоит думать, что она хрупкая, ведь представительница знака зодиака может поразить смелостью и решимостью в нужный момент.

Несмотря на свою элегантность и женственность, Флер проявила волевые качества на турнире трех волшебников, где не побоялась выступить против дракона и войти в опасный магический лабиринт, населенный множеством страшных существ. Женщина-Стрелец всегдаудивляет скрытыми талантами или чертами характера.

Козерог

Мужчина-Козерог — Лорд Волан-де-Морт

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», режиссер Дэвид Йейтс, 2010 г.

Цель оправдывает средства, не так ли? Четкая планировка и безумное стремление получить желаемое, будь то сам Гарри Поттер или весь магический мир — неотъемлемая часть любого Козерога.

Они всегда знаеют, чего хотят, но не всегда понимают, стоит ли цель вложенных ресурсов. К сожалению, частой проблемой данного знака зодиака становится полное доверие планам, которые зачастую срываются из-за непредвиденных обстоятельств и глупого человеческого фактора. Упрямство и вспыльчивость сводят отношения с окружающими на нет, однако Козерогам все же удается найти того самого человека, который, как Беллатриса Лестрейндж, пойдет за ними даже в лапы смерти.

Женщина-Козерог — Лили Поттер

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссер Крис Коламбус, 2001 г.

Женщина, рожденная под знаком зодиака Козерог, несомненно обладает пробивным и упертым характером, благодаря которому добивается своих целей, несмотря на все трудности и завистливые взгляды посторонних.

Лили Поттер была выдающейся магглорожденной волшебницей с высокими амбициями, что смогли претвориться в жизнь и принести заслуженное уважение среди многих прославленных магов. Но женщине-Козерогу не нужна слава, она уверена в себе и своих способностях, потому, зачастую, такой человек предпочитает тихое счастье в семейном кругу.

Водолей

Мужчина-Водолей — Артур Уизли

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», режиссер Дэвид Йейтс, 2010 г.

Творческая личность, любящая необыкновенные вещи, и чудесный отец, заботящийся о своей семье, все это — Артур Уизли. Истинный Водолей по гороскопу всегда остается добрым и понимающим человеком для всех окружающих.

Артур часто проявлял удивительную миролюбивость по отношению к другим волшебникам, что прекрасно раскрывает неотъемлемую часть характера обладателя такого знака зодиака. Артур посвятил большую часть жизни изучению чуждой для магов культуры и в этом аспекте личности глава семейства Уизли проявляет черты подлинного любопытного Водолея, которого так и манит неизведанное.

Женщина-Водолей — Полумна Лавгуд

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссер Дэвид Йейтс, 2009 г.

Полумна прекрасно олицетворяет классическую представительницу знака зодиака Водолей — загадочная, необыкновенная и явно не от мира сего. Она крайне сильно дорожит свободой и любит проводить время за различными нестандартными хобби, которые обязательно должны быть у любого носителя данного зодиакального знака.

Еще одной отличительной чертой Водолея является доброта, проявляющаяся во всевозможных ситуациях, к примеру Полумна всегда готова прийти на помощь друзьям, как было видно в ситуации с предсказательным шаром Гарри Поттера или внезапной атакой дементоров.

Рыбы

Мужчина-Рыбы — Римус Люпин

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», режиссер Альфонсо Куарон, 2004 г.

Вечные перепады настроения, апатия, сменяющаяся маниакальной фазой… Одним словом — оборотни. Рыбы по гороскопу часто проводят время в думах о высшей цели или за романтизацией собственной жизни, однако это не делает их хуже.

Прекрасно понимающие свою нестабильную натуру, Рыбы легко могут превратить свои минусы в плюсы и удивить тем самым всех знакомых. Не стоит недооценивать их ум. Рожденные под этим знаком зодиака обладают сильным духом и не позволят кому-либо смеяться над их недостатками, как было видно из разговора между Гарри Поттером и Римусом Люпином после происшествия с участием Хвоста.

Женщина-Рыбы — Сивилла Трелони

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», режиссер Дэвид Йейтс, 2010 г.

Причудливость и экстравагантность — второе имя женщины-Рыбы. Этот знак зодиака всегда отличается необыкновенным взглядом на окружающий мир и не стесняется говорить об этом другим, хотя частенько вызывает недоумение с их стороны.

Профессор Трелони смогла поразить своей неординарной личностью даже самого Гарри Поттера, который за недолгую жизнь успел повидать много всего. Несмотря на все причуды, обладательницы данного знака зодиака очень добрые, ранимые, а также невеороятно талантливы. Ведь именно Сивилла сделала то самое роковое предсказание об избранном мальчике.