«У меня пах болит»: Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах с 26-летним ухажером

Анастасия Волочкова заявила о проблемах со здоровьем после отдыха на Мальдивах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова попала в очередной скандал во время отдыха на Мальдивах. Почему балериной были недовольны другие отдыхающие, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова отдохнула на Мальдивах в компании очередного ухажера. Чем заслуженную артистку РФ покорил 26-летний танцор Марчел Абаби? Какой скандал она устроила на райских островах? Почему звезда не стала брать на отдых Прохора Шаляпина? И кто из бывших балерины недавно получил семь лет лишения свободы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я уже на Мальдивы летаю, как на свою собственную дачу. Это был 25-й мой визит на Мальдивы», — рассказала артистка.

Очередная зимняя поездка Волочковой на Мальдивы традиционно обернулась скандалом. СМИ пишут: своим поведением Анастасия возмутила отдыхающих. Дело в том, что на общественном пляже артистка загорала топлес прямо на глазах у детей. И якобы игнорировала настойчивые просьбы одеться.

«Загорала, конечно, нормально так. В своих трусиках. Да, конечно. Я же должна была красивый загар вам привезти», — призналась Волочкова.

Так делать на Мальдивах запрещено законом. Но сама Анастасия не придала ситуации большого значения. В итоге менеджмент отеля решил пойти на беспрецедентные меры: скрыть артистку от других постояльцев изгородью из кустов.

«Поскольку вилла наша была крайняя и прилегала близко к бару, для того, чтобы на меня вот люди все время не глазели и не снимали меня телефонами, менеджмент острова реально высадил за ночь кусты», — подтвердила балерина.

Очевидно, Волочковой было не до зевак. Ведь с собой она взяла танцора своего балета Марчела Абаби, который, судя по всему, и занимал все ее мысли на отдыхе.

«Очень классно проводили время, смеялись много. Он меня поднимал в поддержке. На самом деле Марчел очень внимательный. Он практически ничего не давал мне делать самой. Все время был рядом. Знаки внимания, конечно же, оказывал. Он там, правда, обгорел на второй день. Мазала, конечно (сметаной. — Прим. ред.)», — поделилась знаменитость.

Анастасия Волочкова призналась, что под впечатлением от нового избранника. Ему 26, он молод, красив и силен. Все, как она любит. На такого и денег не жалко.

«А зачем мне пополам? Марчел получает деньги за одержимость, за свое участие. У него есть своя еще работа, отдельная. Здесь все в порядке. Просто я пригласила его с собой. Я считаю, что могу себе позволить свою романтику. Могу позволить кого угодно с собой пригласить», — заявила балерина.

«Она в последнее время очень похорошела. Я желаю Насте счастья. Мне кажется, что уж кто-кто, а она его достойна», — высказалась актриса и ведущая Алла Довлатова.

Не обошлось и без традиционных шпагатов звезды. Но, видимо, артистка на этот раз перестаралась и в какой-то момент пожаловалась на боли в интересном месте.

«Можете мне дать освобождение, пожалуйста? У меня пах болит, я хочу просто отдохнуть. Вы можете мне разрешить сегодня никуда не ходить?» — попросила Волочкова.

Позже она пояснила, в чем было дело.

«Просто это из-за того, что была очень большая нагрузка. У нас было где-то по четыре-пять выступлений в месяц. Я испугалась, что как раз опять после отдыха опять нагрузка. И мой пах вообще не понял, что с ним происходит», — объяснила артистка.

Сразу после прилета балерине выпала возможность публично продемонстрировать идеальный загар. На приеме в честь своего 49-го дня рождения. В ресторан, который арендовала Анастасия Волочкова, первым прибыл Марчел. И преподнес имениннице букет белых роз.

«Я хочу сказать, что на первую репетицию Марчел тоже пришел с букетом роз. Для меня это знак внимания, всегда очень значимый и важный на самом деле», — подчеркнула балерина.

Также звезду с 49-летием пришли поздравить ее дочь Ариадна, Рома Жуков с супругой и русская Барби Татьяна Тузова. Волочкова веселилась от души и даже танцевала босиком. А вот Прохор Шаляпин проигнорировал праздник подруги. В этот день он загорал на Сейшельских островах.

«Смотрите, какая красота. Стою на фоне красивой такой птички. Съедает банан. Палец лучше не класть, она и его откусит. Но глаза добрые», — поделился певец, показывая летучую лисицу.

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Поклонники в недоумении: почему Анастасия и Прохор еще недавно проводили время вместе, мечтали о совместных детях, а теперь отдыхают врозь и с другими партнерами? Неужели между ними все кончено, и Шаляпин, который нежился под солнцем, по его словам, за счет другой женщины, для балерины стал еще одним бывшим?

«Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина», — заявила знаменитость.

«Я свой день рождения отмечал на даче у Лены Лениной. Мы с ней парились в бане, друг друга отпарили. Просто вдвоем. Она подарила мне бесценные подарки», — рассказал Прохор Шаляпин.

Впрочем, некоторых экс-возлюбленных Анастасии постигла незавидная участь. Банщик Сергей Кузнецов, который ранее тоже отдыхал со звездой на Мальдивах, около года назад был задержан за побои супруги и затем свел счеты с жизнью в СИЗО. А на днях еще одного бывшего артистки — кондитера Дмитрия Дюрана — осудили на семь лет за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Дмитрий несколько лет возглавлял кондитерскую сеть. Около года назад начал активно привлекать в свой бизнес инвесторов. СМИ пишут: мужчина успел получить 100 миллионов рублей и скрыться. Жертвами предпринимателя стали 60 человек. Некоторым все же удалось найти Дюрана и призвать его к ответу.

«Деньги кому переводил? Деньги кому переводил, дурачок?» — спросил пострадавший Виталий Мухортов.

«Первые несколько месяцев он платил, но через два месяца начались уже задержки по выплатам», — уточнил он.

«Когда я узнала, что он обманул полстраны, как говорится, была крайне поражена. И честно, неприятный осадок», — призналась Анастасия Волочкова.

Многие уверены: все это неспроста, и балерине стоит быть внимательнее с очередным ухажером. Поклонники надеются: однажды Волочкова встретит порядочного мужчину, который не будет замешан в скандалах и отвезет балерину на Мальдивы за собственный счет.