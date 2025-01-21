Таинственные обряды и побег от слона: как звезды провели новогодние каникулы

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Новогодние каникулы у знаменитостей закончились. Как они отдохнули в начале 2025 года, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Как звезды шоу-бизнеса провели новогодние каникулы? И сколько денег они потратили? Кто лепил снеговиков, а кому пришлось убегать от разъяренного слона? Зачем Ксения Бородина вымазала своего жениха в грязи? И из-за чего телеведущая осталась недовольна своим отдыхом? С кем плавала в океане певица МакSим? И почему Анастасия Волочкова встретила новый год не на любимых Мальдивах? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Многие знаменитости на долгожданные новогодние праздники уехали в теплые края. Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков отдыхали на Бали. Они ходили на массаж, купались, гуляли по острову и даже прошли необычный обряд очищения грязью.

«Там какая-то большая вилла была, семь-восемь спален. В этом году, если рассматривать односпальную виллу, это было примерно за неделю на новогодние даты где-то миллион рублей. То есть, соответственно, доходило четыре спальни — это примерно два миллиона в сутки. Это небюджетный отдых», — рассказала директор туристической компании Алевтина Новоселова.

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С виду казалось, что пара отлично проводит время. Но уже после возвращения домой Бородина призналась: Бали не произвел на нее особого впечатления. И заявила, что в следующий раз она полетит в Таиланд.

«Конечно, я в полном принятии, но сказочное Бали — не мое. Любила всю жизнь Пхукет, так и буду любить… На мой взгляд, сильно распиаренное место, пробки. За время ковида тайцы Пхукет просто превратили в сказку. А тут, наоборот, грязно сильно», — объяснила телеведущая.

По словам турагентов, именно Таиланд уже много лет является одним из самых популярных направлений у знаменитостей. Конкуренцию ему составляют только Мальдивы. В этом году роскошный отдых на островах выбрали певица Слава и актриса Кристина Асмус.

«На Мальдивах сейчас добавили налоги, соответственно, цены выше. Стандартные пять звезд, наверное, где-то в 500 тысяч можно уложиться на двоих на неделю. И далее какие-то суперхорошие предложения у отелей уже высшей категории — это от двух миллионов и выше», — уточнила Новоселова.

А вот главная фанатка Мальдив Анастасия Волочкова новогоднюю ночь провела у себя дома. Поклонники запереживали: почему танцовщица решила нарушить традицию? Но ближе к концу праздничных выходных заслуженная артистка РФ все-таки выложила фото с пляжа. И успокоила неравнодушных: Мальдивы не останутся без фирменного шпагата.

«На этом прекрасном острове есть целый сад, где растут овощи, перцы, мои любимые салатные листья. Я чувствую, что я не проголодаюсь», — заявила артистка.

Эксперты предположили: балерина купила тур позднее, чтобы сэкономить.

«В Новый год цены обычно выше где-то на 20-30%. Плюс добавляются новогодние ужины, а они там от 50 тысяч и выше, в зависимости от отеля. С 29 января начинается китайский Новый год, а это еще хуже, чем наш Новый год. Туристы из других стран едут, и там цены тоже выше. Поэтому хороший период выбрала Анастасия», — подчеркнула директор туристической компании Новоселова.

«Я всегда мечтала отдохнуть на Мальдивах сама с собой. И у меня получилось», — поделилась Волочкова.

На элитный курорт Анастасия прилетела, естественно, не одна, а с новым возлюбленным — 26-летним танцором Марчелом Абабием.

«Знаете, у меня вообще все неординарно. Все гадаете там, расследование проводите, с кем я отдыхаю. Я с ихтиандром отдыхаю», — заявила балерина.

Но не все звезды любят размеренный отдых. Есть и те, кто предпочитают экстрим и экзотику. Актриса Наталья Бардо, например, отправилась в путешествие по Африке. Вместе с мужем и сыном она побывала на настоящем сафари, познакомилась с одним из местных племен, но пришлось убегать от слона.

«Началось, слон… О Боже. Вот так мы попрыгали тут, обкакавшись», — высказалась Бардо.

«Честно скажу, это небюджетный отдых. Бывают такие, что индивидуальные маршруты стоят три миллиона просто на одного индивидуального туриста», — отметила Новоселова.

Певица МакSим во время отдыха на Маврикии тоже встретилась с представителями дикой природы. Но ей повезло больше. Киты, с которыми плавала в океане артистка, оказались намного дружелюбнее.

Народная артистка РФ Валерия с мужем Иосифом Пригожиным выбрали для отпуска жаркий Дубай. Они отдыхали вместе с сыном артистки Арсением, его женой Лианой и дочерью Селин.

«Я просто обожаю этого ребенка до умопомрачения. Каждую свободную минуту стараюсь проводить с ней», — призналась певица.

Сергей Лазарев в этом году на праздники остался в России. Играл с детьми и лепил с ними снеговиков. Не стала уезжать за границу и Агата Муцениеце. Актриса, которая недавно рассекретила свой роман с аккордеонистом Петром Дрангой, встретила Новый год вместе с возлюбленным и друзьями.

Где бы ни отдыхали знаменитости, все они говорят одно и то же: совершенно неважно, что вокруг — океан, горы или просто парк в Подмосковье, если рядом с тобой близкие люди. Ведь именно в кругу родных лучше всего получается восстанавливать силы перед новым трудовым годом.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.





