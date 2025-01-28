«Это ж срамота»: Татьяна Брухунова угодила в модный скандал

Фото, видео: Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

Жена Петросяна оказалась в центре скандала из-за своих высказываний в соцсетях. Как сама Татьяна Брухунова реагирует на критику, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Жена Евгения Петросяна высмеяла женщин, которые носят подделки. Чем Брухуновой не угодили любительницы реплик? За что саму Татьяну критикуют модные эксперты? Кто еще из звезд часто попадает в рейтинги безвкусно одетых знаменитостей? И из-за чего Лариса Долина поругалась со стилистом Ольги Бузовой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Зашла я сейчас в одну известную кафешку. И так сильно была удивлена. Не кафешке, слава богу, а ее обитателям… Три девушки стояли с такой, знаете, безумно откровенной палью. У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Очень смешно», — заявила жена Евгения Петросяна.

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Обычный поход в кафе заставил Татьяну Брухунову понервничать. Ее чувство прекрасного задели посетительницы с сумками-копиями знаменитого бренда. Супруга Евгения Петросяна была так потрясена, что даже выложила эмоциональное видео для своих подписчиков.

«Я всегда думаю: девочки, зачем вы это делаете? Понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. И это у тебя откровенная паль, которую не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это ж срамота!» — высказалась Брухунова.

Этот пост возмутил адвоката Екатерину Гордон. Она решила ответить Татьяне.

«Я вот наблюдаю все эти разговоры в последнее время, когда дорвавшиеся учат, на что нам деньги тратить, а на что не тратить. Извини, госпожа Брухунова, у нас практически у всей страны нет этих самых двух миллионов на сумочку. У нас больше того, у некоторых на пожрать денег нет. Так вот, ты сумочками нас не попрекай», — потребовала адвокат Гордон.

Интересно, что обычно попрекают саму супругу юмориста из-за ее любви к необычным нарядам. Брухунова регулярно становится объектом критики в интернете. Особенно часто высмеивают ее чепчики.

«Это стиль гик-шик, такой бабушкин стиль. Возможно, она хочет соответствовать своему пожилому супругу, но это не совсем актуально, мне кажется, уже сейчас», — отметила фэшн-эксперт Анна Мурашова.

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Кстати, 79-летний Евгений Ваганович после женитьбы на 35-летней Татьяне, наоборот, стал одеваться более молодежно. На смену темным костюмам пришли цветные рубашки, стильные пальто и яркие носки. Теперь Петросян — главный модник отечественного юмора. Жена старается не отставать. Покупает дорогие наряды. Но сочетание вещей часто вызывают вопросы даже у ее самых преданных поклонников. Вот как подписчики отреагировали на очередной образ, который, по подсчетам экспертов, обошелся девушке в полмиллиона рублей.

«Тот случай, когда деньги есть, а вкуса нет».

«Вот как ее ни одень, а все колхоз колхозом».

«Несмотря на ценник, ну сельпо же».

Татьяна — не единственная знаменитость, чьи выходы модные эксперты разносят в пух и прах. Шоумену Тимуру Родригезу регулярно достается за страсть к всевозможным шляпам. Лолиту вечно ругают за облегающие комбинезоны. А народного артиста РФ Филиппа Киркорова — за перебор с перьями, стразами и яркими цветами.

«Киркоров уже стал таким нарицательным чем-то, потому что мы представляем перья, стразы, большое количество аксессуаров. Но это не так. Если посмотреть историю вообще стиля Филиппа Бедросовича, то видно, как под каждый клип, под свою работу человек внедряется, видоизменяется, работает над стилистикой», — подчеркнул звездный стилист Никита Карстен.

Что касается других артистов, специалист уверен: многие «застряли» в одном имидже из-за собственных страхов.

«Страх действительно есть, что когда ты находишь свой образ, ты его выстраиваешь годами, что как будто бы любое отклонение от него приведет к какому-то краху», — объяснил Карстен.

Стилист не стесняется давать звездам советы. Однако не все готовы прислушиваться. Однажды у Никиты случился конфликт с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. На съемке певица отказалась примерять одежду, которую он для нее подобрал.

«Мы примерили ей черный парик, черный кожаный плащ оверсайз с большими плечами. Ты не можешь предложить, потому что априори любое предложение воспринимается как что-то отрицательное», — уточнил звездный стилист.

Никита Карстен уже давно сотрудничает с Ольгой Бузовой. Наряды теледивы тоже порой подвергаются критике. Их называют чересчур откровенными. И, как правило, во всем винят стилиста. Но он уверяет: Ольга никогда не наденет то, что ей не нравится. И с помощью одежды демонстрирует свое настроение.

«Человека ни во что не наряжают, особенно медийного. Это не безголосые люди, которые тоже имеют четкое представление о том, как они должны выглядеть, у которых тоже есть свои комплексы или, наоборот, свои сильные стороны, которые они хотят показать», — высказался эксперт.

Он и его коллеги советуют: не надо бездумно следовать трендам. По словам модных экспертов, иногда настоящее сокровище можно обнаружить в магазине рядом с домом или даже в секонд-хенде.

«Мы гонимся за трендами. Тренд появляется — одеваем. Идет, не идет этому человеку все равно. Поэтому постоянно быть актуальным — это сложно, но именно в этом, мне кажется, и кроется такой секрет успеха», — выразил мнение звездный стилист.

Татьяна Брухунова много раз говорила, что предпочитает дорогие бутики и шоурумы. Супруга Петросяна не скрывает: ее мало волнует чужое мнение. Она живет в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.

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«Она не жалеет денег на себя, не работает. Ее часто видят на дорогих курортах, на тусовках. То есть детей она сбагрила няне, сама ими особо не занимается и прекрасно себя чувствует», — рассказала светский обозреватель Светлана Рябкова.

После возмущенного поста про сумочки Татьяна улетела на Мальдивы. И уже оттуда записала ответ Екатерине Гордон и всем своим критикам.

«Говорят, в сетях какая-то помойка про меня разлилась. Эх, сочувствую я вам, ребятки, кто читает, кто пишет. А я буду кайфовать», — заявила она.

Брухунова уже радует подписчиков новыми отпускными образами. И позирует с сумочками. Конечно же, оригинальными. Ведь подделки женщина категорически не признает.

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