Обида или жадность: зачем Евгений Петросян подал в суд на старшую дочь

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Евгений Петросян собирается судиться с дочерью. Что привело семью юмориста к конфликту, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Евгений Петросян подал в суд на свою старшую дочь. Что не поделили родственники? И почему отец перепутал имя собственной наследницы? Правда, что Евгений Ваганович и Викторина уже много лет не общаются друг с другом? И действительно ли причиной семейного конфликта стала молодая жена народного артиста РСФСР? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Нет, я не злой. Зло — это отход от нормы. Мне кажется, что это даже вредно для самого человека», — отметил юморист.

СМИ облетела новость: 79-летний Евгений Петросян через суд требует выписать свою старшую дочь, 56-летнюю Викторину, из московской квартиры.

«Самое главное в решении этого вопроса — это ее надлежащее уведомление судом о начавшемся процессе. Важно понимать, где она официально зарегистрирована. Скорее всего, это та же квартира, из которой ее планируют выписать, снять с регистрационного учета», — объяснил адвокат Владислав Ватаманюк.

Речь идет о 34 квадратных метрах на Ростовской набережной в Москве. Стоимость жилплощади — около 20 миллионов рублей. Юморист в свое время долго не мог поделить ее с бывшей женой Еленой Степаненко. Так же как и роскошный загородный дом, пять машиномест, антиквариат и старинные книги по оккультизму и темной магии.

«Надо же иногда порезвиться», — заявил Петросян.

«Там более двух с половиной тысяч книг. Есть еще картины, фарфор, статуэтки. Так вот книг только 2,5 тысячи. Нужно каждую книгу осмотреть, описать, оценить и так далее. Вот сколько оценивать 2,5 тысячи книг? То есть это может занять реально годы», — уточнил адвокат Сергей Жорин.

Процесс действительно длился несколько лет. В итоге суд разделил имущество пополам. Оставив все волнения в прошлом, Евгений Петросян наслаждался ролью молодого отца. Новая супруга Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана и дочь Матильду.

А вот со старшей наследницей артист общаться практически перестал. Викторина — дочь Петросяна от брака с балериной Беллой Кригер. Танцовщица умерла рано, отец воспитывал ребенка один. А потом женился на Елене Степаненко. Та приняла падчерицу как родную. А когда супруги объявили о разводе, Викторина встала на сторону мачехи. Евгений Ваганович воспринял этот поступок как предательство.

«Она даже мачеху называла мамой. Они как-то сразу сошлись, и даже при разводе Викторина поддерживала Елену. Конечно, она была еще в придачу против того, чтобы отец встречался с Татьяной Брухуновой. Естественно, ни она и никто не верит в этот союз и в любовь. По крайней мере, со стороны Татьяны», — высказалась светский обозреватель Светлана Рябкова.

Ситуация не изменилась даже после появления на свет младших детей юмориста. Старшая дочь якобы не пожелала знакомиться с братом и сестрой.

«Бывший член семьи»: сможет ли Петросян выписать взрослую дочь из квартиры

«Потому что она считает, что дети вовсе не от него. Петросян отказывается делать ДНК, утверждая, что дети — его. Но старшая дочь не считает так. Либо она считает, что, возможно, это было произведено как-то ненатуральным путем, потому что она сомневается, что отец естественным путем в таком возрасте смог зачать детей», — объяснила Рябкова.

По словам друзей, сначала Евгений Петросян переживал из-за конфликта с Викториной. Но потом смирился. Тем более у него подрастают другие дети. Юморист обожает сына с дочкой и с радостью делится их успехами. Матильда пока только учится ходить. А Ваган изучает армянский язык, занимается хоккеем и обожает театр.

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«Он уже знает кое-что. Он ходит в театр, ведет себя как театральный человек», — поделился Петросян.

Правда, постановки мальчик посещает в основном с няней. Папа много работает, чтобы обеспечить семью, а мама, Татьяна Брухунова, предпочитает выходить в свет в одиночестве или с подругой. Она не скрывает, что ее никогда не привлекала роль матери-наседки. Женщина живет в свое удовольствие и регулярно демонстрирует у себя в блоге модные образы. Любит шляпки, чепчики, а также необычные и очень дорогие сумочки.

«Татьяна Брухунова чувствует себя прекрасно после свадьбы с Петросяном. Она не жалеет денег на себя, ее часто видят на дорогих курортах, на тусовках. То есть детей она сбагрила няне, сама она ими особо не занимается и прекрасно себя чувствует», — рассказала светский обозреватель Рябкова.

Друзья и поклонники отмечают, как помолодел юморист рядом с супругой. Он выглядит счастливым и довольным жизнью. Зачем возвращаться к конфликту со старшей дочкой и выписывать ее из квартиры?

«Я обоснованно предположу, что такие действия сейчас по снятию с регистрационного учета своей дочери связаны с потребностью продать эту недвижимость. Также одной из причин может быть составление завещания. Я думаю, что Евгений Ваганович оберегает тех своих членов семьи, возможно, которые могли бы столкнуться с какой-то проблемой, и делает это сейчас самостоятельно», — уточнила адвокат Елена Сенина.

«Явно Татьяна Брухунова накрутила Петросяна о том, что эту квартиру всегда можно сдать. Потому что небольшие квартиры, естественно, пользуются большей популярностью, их проще всего сдавать. Хотя ей и ее детям досталось уже немало наследства. Практически все наследство Петросяна ушло к Брухуновой», — предположила Рябкова.

Вот только подать заявление с первого раза у юмориста не получилось. Он неправильно написал имя собственной дочери. И вместо Викторины подал в суд на Викторию. Впрочем, через несколько дней Петросян исправил ошибку и все равно зарегистрировал документ.