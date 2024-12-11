Петросян рассказал о смысле брака с Брухуновой: Исправляю ошибки молодости

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Оказалось, что пара вместе уже очень много лет.

Юморист Евгений Петросян в интервью с Романом Костомаровым рассказал, какие ошибки предыдущих браков он пытается исправить в пятом по счету союзе со своей бывшей помощницей Татьяной Брухуновой. Оказалось, что главное счастье для него составляют дети.

«Любви все возрасты покорны, я ощутил это и очень признателен Господу, что Он мне предоставил такую возможность. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их (детей) до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад», — подчеркнул юморист.

Построить счастливый союз у него не получалось из-за нездоровой любви к работе. Мастер признается, что слишком много времени уделял карьере и просто забывал об остальной части жизни, о чем сейчас сильно жалеет.

Пятая супруга юмориста младше на 44 года. Он много времени проводит с общими детьми и женой. Старшему сыну Евгению четыре года, младшей дочери Матильде недавно исполнился год.

Также стали известны подробности жизни юмориста с его четвертой женой, коллегой по цеху Еленой Степаненко, с которой они прожили 33 года. Адвокат Сергей Жорин выяснил, что примерно 15 лет супруги уже вместе не жили. И последние 12 лет брака с юмористкой Петросян жил с Брухуновой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян может выписать взрослую дочь из квартиры.