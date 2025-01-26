«Это неправильно»: Караулова о Брухуновой, высмеявшей девушек с поддельными сумками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Жена юмориста Евгения Петросяна недавно угодила в скандал, осудив тех, кто покупает и носит копии брендовых вещей.

Публичный человек должен думать, не обидит ли он кого-то своими словами, прежде чем произносить их. Так певица Юлианна Караулова прокомментировала скандал с супругой юмориста Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой, которая высмеяла в личном блоге девушек с подделками брендовых вещей.

«Я считаю, что такие вещи должны происходить, условно, на кухне. В публичном пространстве, как мне кажется, это не очень правильно, потому что всегда, когда ты что-то говоришь, будучи публичным человеком, правильно думать о том, обижаешь ты кого-то или нет, заденет это кого-то или нет. Когда происходят такие высказывания, нацеленные на то, чтобы кого-то уколоть или задеть, мне кажется, это не очень правильно», — заявила Караулова 5-tv.ru за кулисами конкурса «Большая сцена».

При этом певица призналась, что и сама не без греха и тоже «ляпала» что-то обидное в адрес других.

Брухунова недавно подверглась резкой критике в Сети после того, как сама осудила девушек с поддельными сумками бренда Birkin. Эта «безумно откровенная паль» настолько возмутила модницу, что она тут же вышла в сторис с едким комментарием. По мнению жены Петросяна, покупать и появляться в обществе с такими вещами просто «срамота».

Сама Брухунова настолько ценит брендовые вещи, что целых полгода гонялась за винтажной сумкой от Hermes 1989 года выпуска в шоколадном оттенке.

Да что там, один только выход в свет молодой жены пожилого юмориста может стоить несколько миллионов рублей, поскольку она пылает особой страстью к брендам класса люкс. Неудивительно, что при виде подделок ее одолевают приливы праведного гнева.

Однако гнев Брухуновой не разделили многие пользователи сети. Они поинтересовались, давно ли она сама стала примерять на себя люксовые образы, будучи «тульской девушкой из хрущевки», лишь волею случая ставшей богатой.

Колкостей от пользователей Татьяна не выдержала и на следующий день объявила, что заблокировала всех критиков, назвав их «невменяемыми».

К слову, еще несколько лет назад избранницу Петросяна регулярно высмеивали за «бабушкину» манеру одеваться. Сегодня же она, судя по критике в адрес других, считает себя иконой стиля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько денег Брухунова и Петросян спустили на Мальдивах.