Семь идеальных дней для красоты: лунный гороскоп стрижек на январь 2025

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Для привлечения удачи в разные сферы жизни лучше всего делать стрижку в определенные даты. Иначе есть вероятность потерять расположение Вселенной.

Зимой, когда температура опускается ниже нуля, волосы подвергаются серьезному стрессу. Низкие температуры и холодный ветер могут значительно повредить структуру волос, делая их сухими и ломкими. Если не защищать волосы в такие морозные дни, они теряют влагу, что приводит потере блеска.

Лунный календарь предлагает возможность планировать уход за волосами в соответствии с фазами Луны, что может усиливать эффект от процедур.

Уход за волосами в определенные дни может помочь не только преобразить внешний вид, но и поднять настроение. Во время ритуалов красоты женщина настраивается на позитивный лад, открываясь новым возможностям и делая шаг к самосовершенствованию.

В какие дни января лучше всего приводить себя в порядок, чтобы быть самой неотразимой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алексис Исмагилова.

Основные фазы Луны в январе 2025

С 1 по 13 января продлится период растущей Луны — волосы будут отрастать быстро;

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Период Луны в знаке Козерог придется на 1 января. Прическа, сделанная в этот день, будет роскошной. Окрашивание тоже порадует хорошим результатом.

С 9 января Луна перейдет в знак Тельца. Волосы, подстриженные в этот день, станут выглядеть лучше.

В знаке Близнецов Луна будет 11 января. Сделанная в этот день прическа способна улучшить финансовое состояние и значительно ускорить процесс роста волос.

С 14 января Луна окажется в знаке Льва. Посещение салона красоты в этот день принесет удовольствие и массу положительных эмоций от результата.

С 20 января Луна перейдет в знак Весов. Стрижка, сделанная в этот день, придаст здоровый вид волосам.

Не самое лучшее время для стрижек — 24 января. Этот день можно с легкостью пропустить и не посещать салон красоты;

Луна в Козероге будет 28 января. Смена прически принесет прилив новых сил и энергии.

С 30 января Луна перейдет в знак Водолея. Прическа, сделанная в этот день, не только поспособствует быстрому росту волос.

Самые благоприятные дни для стрижек в январе 2025

Астролог рекомендует посещать салон красоты с 1 января. В этот день Луна будет в Козероге. И потому первый день нового 2025 года будет очень благоприятным для смены имиджа. Стрижка, сделанная в этот день, принесет здоровье. Этот день станет благоприятным и для окрашивания волос.

В знаке Тельца Луна будет 9 января. А это значит, что после стрижки, сделанной в этот день, улучшится состояние волос, появятся ощущение прилива новых сил.

«Особенно хорошо в этот день дополнить стрижку уходовыми процедурами», - предупредила астролог.

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Луна в Близнецах окажется 11 января. Стрижка в этот день повлияет на материальное благополучие и особенно хорошо увеличит скорость роста волос.

В знак Льва Луна перейдет 14 января. Лев — олицетворение густой и шикарной гривы. А это значит, что все процедуры, сделанные с волосами в этот день, пройдут идеально. Под влиянием Льва волосы будут гуще. Если хочется получить максимальное удовольствие от стрижки, то следует однозначно выбрать этот день.

Благоприятным для смены имиджа днем станет и 20 января. В этот период времени Луна будет в знаке Весов.

«В этот день стрижка не особо повлияет на длину волос, но хорошо повлияет на их здоровье», — сказала астролог.

В этот день лучше всего отдать предпочтение уходовым процедурам, ведь их эффект точно сохранится на долгое время.

В Козероге Луна окажется 28 января. Стрижка, сделанная в этот день, придаст сил. А также высока вероятность, что после посещения салона красоты в этот день значительно сократится выпадение волос, и они будут выглядеть гораздо лучше.

Последним благоприятным днем для посещения салона красоты станет 30 января, когда Луна перейдет в знак Водолея.

Водолей — знак, несущий перемены. В этот день стоит задуматься о кардинальной смене привычного имиджа.

«Стрижка, сделанная в этот день, не только будет способствовать ускорению роста волос, но и усилит поток положительной энергии», — сказала эксперт.

Когда делать денежную стрижку в январе 2025

Луна в Близнецах — это уникальный момент, когда энергия этого воздушного знака активирует коммуникацию и взаимодействие.

Именно в эти дни многие люди чувствуют прилив творческой энергии и желание общаться. Поэтому стрижка 11 января не только улучшит внешний вид, но и создаст благоприятные условия для финансового потока.

Посещение салона красоты 11 января окажет значительное влияние на материальное благополучие.

Не стоит упускать возможность провести этот день с пользой, ведь это отличный шанс улучшить не только внешний вид, но и финансовое состояние.

Неблагоприятные дни для стрижек в январе 2025

Неблагоприятных дней для смены имиджа во второй месяц зимы мало. Однако 24 января рекомендуется воздержаться от стрижки и укладок, чтобы избежать негативного влияния неблагоприятных астрологических факторов.

Поскольку Стрелец связан с переменами и стремлением к свободе, в этот день волосы могут оказаться непокорными, что может привести к разочарованию в результате неудачной попытки изменить свою прическу.

Поэтому лучше всего потерпеть один день и не пренебрегать советами астролога. Специалист по звездам советует использовать астрологические подсказки, чтобы не только улучшить свой внешний вид, но и чувствовать себя более уверенно и привлекательно.