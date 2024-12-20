Изменит жизнь на до и после: что принесет новый 2025 год

Фото, видео: 5-tv.ru

Смена эпохи неизбежно несет слом старых порядков и исторически важные перемены. И каждом хочется быть серфером на гребне волны, а не безвольной песчинкой.

Наступающий год по прогнозам многих специалистов обещает кардинальные перемены как в глобальном масштабе, так и в жизни каждого отдельного человека.

К чему стоит быть готовым? Когда лучше сосредоточиться на учебе и работе, а когда — уделить все время родственникам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала матричный астролог Маруся Ефремова.

Астрологический прогноз на 2025 год

Наступающий 2025 год обещает быть трансформационным. Окончание одной эпохи и начало другой знаменует большой процесс смены знаков планет. Этот период уже начался и продлится до 2026 года.

«Сначала менялась эра, мы входили в эру Водолея, теперь у нас меняется эпоха. Открыл смену эпохи Плутон, который перешел в 2024-м из знака Козерога в Водолея. В 2025 году заданную тенденцию поддержат и другие планеты, очень далекие, очень медлительные. И мы сейчас все на пороге нового этапа жизни и глобальных перемен», — пояснила эксперт.

Это отразится на перестройке многих процессов. На смену стабильному и знакомому придет новое и непонятное. События 2025 года станут заделом на ближайшие 20 лет.

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«Поэтому, конечно, процесс будет тяжелый. Привыкли мы к одному, а здесь резко придется за два года фактически перестроиться совершенно в другой формат. Важно просто наблюдать эти процессы, не конфликтовать с ними, потому что они неизбежны, они все равно произойдут. Старайтесь идти в ногу со временем, следить за тенденциями. Жизненно необходимо нарабатывать новые знания, новые навыки, новые умения», — сказала она.

Перемены произойдут как на бытовом уровне, так и в масштабе стран и международного взаимодействия.

От нового года, к сожалению, стоит ждать и неприятных сюрпризов. Например, астролог предупредила о возникновении новых опасных заболеваний.

«Будут однозначно какие-то новые заболевания, абсолютно неизученные. Мини-формат в 2020-м нас уже случился (пандемия коронавируса — Прим.ред.), и мы видели, как это бывает. Сейчас это будет возвращаться. И, к сожалению, мы от этого никуда не денемся», — уточнила она и посоветовала позаботиться о своем здоровье.

Чтобы понять, каким в плане работы и финансов будет грядущий год, Маруся Ефремова предложила вспомнить личные достижения в этих сферах в 2006-м и 2015-м. Та конфигурация как раз продублируется. Улучишь положение помогут новые знания и работа над собой.

Ключевые периоды и даты в новом 2025 году

Специалист посоветовала обратить особое внимание на несколько периодов в году. Особенно трансформирующей будет грядущая весна. Сразу несколько астрологических событий станут подталкивать людей к переменам. Впрочем, в прогнозе указана все лишь общая направленность. Как влияние той или иной планеты проиграется у конкретного человека, предугадать невозможно.

Конец 2024 — 24 февраля 2025. Ретроградный Марс. Сложности во взаимоотношениях.

2 марта — 13 апреля. Ретроградная Венера. Обострение конфликтов с родственниками.

7 марта — 5 апреля. Коридор затмений. Эмоционально нестабильное время.

14 марта — 7 апреля. Ретроградный Меркурий. Трудности по работе.

17 июля — 11 августа. Ретроградный Меркурий. Конфликты в семье.

7 — 21 сентября. Коридор затмений. Эмоционально нестабильное время.

9 — 29 ноября. Ретроградный Меркурий. Важные мировые события. Финансовые трудности.

Более подробные советы и рекомендации по каждому из указанных периодов астролог дала ниже.

Ретроградный Марс

Движение четвертой планеты от Солнца в обратном направлении началось еще 6 декабря 2024 и продлится до 24 февраля 2025. Стоит подготовиться к таким «ретрорадостям» как чрезмерная агрессивность, вспыльчивость и конфликтность.

Очень важно в начале нового года не поддаваться этим тенденциям и не отвечать злостью в ответ. В конечном итоге Марс войдет в свое прямое положение, и жизнь наладится, настроение стабилизируется, а вот отношения, которые можно легко испортить с близкими и друзьями, будет уже не вернуть.

Ретроградный Меркурий

фото, видео: 5-tv.ru

Весной Меркурий будет пятиться назад с 14 марта по 7 апреля 2025. Заключение любых договоров по работе и сотрудничеству лучше отложить на потом. Важно оценить текущее состояние дел, провести ревизию, постараться завершить какие-то старые процессы и запланировать новые проекты.

Следующий ретроградный промежуток пройдет с 17 июля по 11 августа. Ключевой станет тема семьи и взаимоотношений.

«Очень важно в не конфликтовать с близкими, потому что все конфликты в летние месяцы, скорее всего, дадут очень серьезный трещину в отношениях. Поэтому ищите компромиссы», — предупредила эксперт.

Осенью ретроградность Меркурия продлится с 9 по 29 ноября.

«На мой взгляд, это один из самых важных периодов не только с точки зрения личности, но и с точки зрения процессов на мировой арене», — подчеркнула Ефремова.

На бытовом уровне специалист посоветовала следить за финансами. Постараться не инвестировать и не вкладывать деньги. Также воздержаться от кредитов, займов и одалживания в долг.

Ретроградная Венера

фото, видео: 5-tv.ru

Со 2 марта по 13 апреля 2025 наступает время, когда нужно позаботиться обо всех близких людях — детях, мужьях, женах, родителях и других родственниках.

Астролог советует максимально бережно относиться к ним и пытаться сглаживать любые конфликты. В противном случае велик риск разругаться в пух и прах. Потом восстановить отношения будет фактически невозможно.

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Коридоры затмений

фото, видео: 5-tv.ru

Подобные коридоры — время между первым и вторым затмениями — это всегда очень важные точки. Они даются как для проработки прошлого, так и для формирования будущего. И всегда сопряжены с чрезмерной эмоциональностью.



Первый коридор пройдет с 7 марта по 5 апреля 2025. Он начнется с полного лунного затмения и завершится частным солнечным.

«Первую неделю очень важно обратить внимание на свое прошлое, доделать какие-то дела, которые мы не могли завершить и откладывали. Это время для того, чтобы пересмотреть, что-то переформатировать и сделать по-другому. Вторая неделя будет открывать коридорчик в будущее. И если у вас есть какие-то планы, вы что-то нацелены сделать, то как раз самое оптимальное время заложить фундамент для своего будущего как минимум на ближайшие 13 лет», — пояснила эксперт.

Следующий коридор затмений пройдет с 7 по 21 сентября. Конфигурация та же, но порядок действий зеркальный.

Первая неделя — это взгляд в будущее. Мысли, чувства и планы должны отразить то, какой хотелось бы видеть жизнь в перспективе. Вторая неделя хороша для завершения дел и изучения результатов. Рекомендуется провести ревизию в шкафах и расстаться со всем ненужным.