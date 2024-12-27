Особая миссия: какое будущее Николай Рерих предсказал России

Фото: Александр Чумичев /Фотохроника ТАСС; 5-tv.ru

Николай Рерих — выдающийся художник, исследователь и мистик, чье влияние на культуру и искусство невозможно переоценить. Еще сто лет назад он предвидел расцвет русской цивилизации.

Николай Рерих — имя, которое навсегда вписано в мировую историю культуры и искусства, окутанное аурой мистики и глубоких философских идей.

Художник оставил богатое наследие. Музеи Рериха находятся по всему миру: в Москве, Санкт-Петербурге, Изваре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, на Байкале и Алтае, в Нью-Йорке, Риге и Улан-Баторе. Также действует Международный центр Рерихов.

Со дня рождения Николая Рериха прошло уже 150 лет. Творчество художника и его наследие остается значимым.

Вопреки воли отца он стал художником

Николай Константинович Рерих появился на свет 9 октября 1874 года. Отцом будущего художника был известный нотариус и общественный деятель Петербурга — Константин Федорович Рерих. Мать мальчика, Мария Васильевна, происходила из купеческой семьи.

Николай получил блестящее образование. Уже в восемь лет он начал учиться в одной из самых престижных частных гимназий Петербурга.

Художественные способности у мальчика проявились в раннем детстве, но отец не захотел развивать талант. Он мечтал, чтобы сын продолжил семейное дело.

"Прокопий Праведный". 1914г. www.globallookpress.com/Russian Look

Молодой человек не осмелился пойти против воли родителя и получил юридическое образование в Санкт-Петербургском университете. Правда, от занятий живописью Рерих не отказался и наравне с «серьезным» дипломом в 23 года получил звание художника Императорской Академии художеств.

В 1901 году художник встретил любовь всей своей жизни — Елену Ивановну Шапошникову. Она была дочерью знаменитого архитектора и двоюродной правнучкой полководца М. И. Голенищева-Кутузова.

В 1902-м у пары родился сын Юрий, а в 1904-м на свет появился второй ребенок — Святослав.

Любовь к философии и искусству передалась их детям. Вместе семья Рерихов не только исследовала новые земли, но и знакомилась с культурами, традициями и философиями разных народов.

Творческий путь художника-мистика

"Славяне на Днепре", 1905г. www.globallookpress.com/Russian Look

Одна из первых серий работ художника называлась «Начало Руси, славяне». Живописец посвятил ее эпохе, когда из многочисленных племен, населявших территорию страны, сложилось первое русского государство.

Уже тогда полотна отличались своим мистическим началом. Сюжет каждой картины ведет зрителя в прошлое. Рерих стремился заглянуть в доисторический период времени и обратиться к истокам судьбы предков. В основе каждой работы лежит обращение мастера к племенному духу, постижению его.

В одной из первых больших серий чувствуется, что Николай Рерих хотел отразить мистическое представление о старине и установить незримую связь с предшественниками.

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Мастер увлекся культурой Востока еще в начале 1900-х, когда на русский язык были переведены и опубликованы труды индийских философов. Рериха заинтересовали эпос «Рамаяна» о высших индийских божествах, произведения индийского поэта и писателя Рабиндраната Тагора и книги русского философа и оккультиста Елены Блаватской.

Так в творчестве художника все больше стали появляться восточные мотивы. Через свои полотна «Девассари Абунту», «Девассари Абунту с птицами», «Граница царства» и «Мудрость Ману» Николай Рерих старался передать мысль о том, что каждый человек обязан достигнуть внутреннего обновления и проникнуться идеями великих мудрецов. Он был убежден в том, что у Вселенной нет начала и конца. Подобно человеческой жизни, она распадается и вновь возрождается.

Критики отметили неповторимую технику художника при изображении природы и природных явлений в этой серии работ.

Рерих и потусторонние силы

© РИА Новости/И. Потапская

Рерих происходил из традиционной патриархальной семьи, в которой чтили Бога и соблюдали православные традиции и обычаи. Именно поэтому немногие знают о том, что мастер был отлучен от церкви.

На протяжении восьми лет, с 1906 по 1913-й, Рерих работал над укра­шением шести православных храмов. Для церкви «На пороховых заводах» близ Шлиссельбурга, Покровской церкви в Пархомовке, Троицкого собора Почаевской лавры и Святодуховской церкви в Талашкине художник создал эскизы мозаик. Для церкви Казан­ской Божьей Матери в Перми — иконостас, а для часовни Святой Анастасии в Пскове и талашкинской церкви — эскизы стенописи. Но самой известной является расписанная Рерихом алтарная часть храма под Смоленском.

Архиерейский Собор заявил об отлучении от РПЦ (Русской православной церкви) Рерихов и его единомышленников за активное участие в спиритических сеансах.

Сам художник не отрицал, что давно занимался мистическими ритуалами и обращался к потусторонним силам с целью того, чтобы добраться до истины. Среди участников магических сеансов в доме живописца были и представители интеллигенции.

Все те, кому доводилось присутствовать на его церемониях, отмечали, что у Рериха действительно была связь с духами. Свидетели признавались, что во время проведения магических ритуалов мебель ходила ходуном, и отовсюду слышались странные звуки.

На одном из таких сеансов довелось побывать знаменитому художнику Игорю Грабарю. Специально для этого сеанса Рерих пригласил из Варшавы известного медиума Янека. Сам Грабарь неоднократно делился воспоминаниями о том вечере: «Рерих нас всех оповестил, что Янек — самый сильный современный медиум. В его присутствии материализация духа принимает совершенно реальные формы, вплоть до полной осязательности». Свидетелями магического ритуала стали все присутствовавшие. Игорь Грабарь признавался, что никогда не верил в мистику, но друг смог убедить его в обратном.

"Чудо", 1923г. www.globallookpress.com/Russian Look

Сам же художник рассказывал, что спиритические сеансы помогали ему в установке телепатической связи со своим главным Учителем, который вскоре помог найти ответы на многие интересующие вопросы. Важные послания от потусторонних сил Рерих получал исключительно при проведении магических таинств в тесном кругу близких ему людей.

Сначала художник прибегал к принятым в спиритизме постукиваниям. Но пользовался этим методом он совсем недолго. С тех пор, как у Рерихов открылась способность к ясновидению и яснослышанию, они принялись общаться с высшими силами при помощи духовно-телепатической связи. Особенно хорошо этой техникой овладела жена мастера.

С 1923-го Николай Рерих и его супруга Елена Ивановна обращались к Учителям с помощью автоматического письма. С этого периода и началась постоянная передача учения Агни-Йоги, суть которого заключалась в постижении особой энергии человека. Рерих обладал так называемым «одиночным проводом», то есть он мог общаться исключительно с одним Наставником. Им был Махатма — мировой дух, который достиг нирваны, но отказался от нее во имя преображения человечества.

Спиритические сеансы не прошли даром и помогли Рерихам создать свое собственное религиозно-философское учение под названием «Живая этика». Впервые оно было опубликовано в 1924 году. На его страницах Рерих, в частности, описывал структуру тонких тел человека и принцип работы чакр, о чем сейчас свободно рассказывают специалисты восточной медицины и эзотерики.

Поиск страны Шамбала и встреча НЛО

В 1916-м Николай Рерих тяжело заболел. Врачи посоветовали ему отправиться на постоянное место жительства в Финляндию. Но революционные события 1917 года в России повлияли на закрытие границы между двумя государствами, и Рерихи не смогли вернуться в родную страну.

Семья Рерихов покинула Финляндию в 1919-м и отправилась в Великобританию. Там они вступили в оккульное Теософское общество, основными целями которого были: организовать всемирное братство, где не существовало бы различий по признакам веры, пола и касты; способствовать сравнительному изучению религий и философии; изучать законы природы и сверхъестественной силы каждого человека.

Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру (слева) с живописцем Николаем Рерихом в долине Кулу. © РИА Новости

Рерих всегда стремился к поиску Шамбалы — мифической страны, вход в которую, по мнению буддистов, доступен исключительно для добрых людей. По преданию, только люди с чистыми помыслами могут попасть в нее и познать истину.

Рерих очень любил путешествовать и как только почувствовал себя лучше, вместе с женой и сыном решил отправиться в Тибет. Это путешествие было трудным и опасным. Погодные условия были невыносимыми. Из-за снегопада не было видно пути, но живописца это не останавливало. Он шел, не сворачивая. Рерих был уверен в том, что суровое испытание было дано ему свыше, и если он пройдет его с достоинством, то перед ним откроется дверь в страну гармонии и счастья.

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На утро перед взором путешественников появилось странное явление. Николай Константинович увидел в небе огромный светящийся шар белого цвета. В одном из своих дневников он подробно описал увиденное: «В десять с половиной утра над станом при чистом синем небе пролетел ярко-белый сверкающий на солнце шаровидный аппарат».

Они даже успели достать бинокли и отчетливо увидели объект овальной формы с блестящей поверхностью. Одна из сторон сверкала на солнце.

Рерихи считали, что увиденный объект — не что иное, как аппарат Белого Братства — сообщества учителей человечества, которые, как считал художник, способны распространять свои духовные учения через посланников. Рерих был уверен в том, что увиденное явление стоит принять за знак, связанный с таинственной Шамбалой.

"Небесный бой", 1912г. www.globallookpress.com/Russian Look

В своих дневниковых записях супруга Рериха сделала запись о том, что все присутствующие видели аппарат, но кто был в нем — неизвестно. Трудно сказать, что они заметили на небе. Но не исключено, что им удалось видеть НЛО (Неопознанный летающий объект).

Странное явление нисколько не испугало живописца и его жену. Напротив, они решили незамедлительно двигаться дальше. Тибетская экспедиция длилась несколько лет. Художник никогда не уточнял, смог ли он найти шамбалу. В 1926-м они с особой миссией отправились в Советский Союз.

Особая миссия: тайное путешествие Рериха в СССР

В 1926-м Рерихи смогли получить визу на въезд в Советский Союз. В солнечный майский день небольшой экспедиционный отряд пересек Китайско-Советскую границу.

Экспедицией руководил сам художник. Он был не один. Вместе с ним в опасное путешествие отправились супруга Елена и старший сын Юрий. Они направлялись в молодой Союз Советских Социалистических Республик с особой миссией. Та информация, которую они должны были передать советскому правительству, могла привнести существенные изменения в ход исторического развития всего государства.

Участникам секретной экспедиции было поручено доставить руководству СССР послание от великого Учителя Махатмы, шкатулку с землей из священного места Азии, семь картин, созданных Николаем Константиновичем специально для этого визита, а также рукопись труда «Живой этики». Часть под названием «Община» посланники хотели распространить по всей стране.

Каждый из даров представлял особую ценность и имел глубокий смысл, так как в каждом подарке были обозначены основные цели движения и развития молодого государства.

ИТАР-ТАСС

Священную землю из шкатулки высыпали на могиле вождя мировой революции Владимира Ильича Ленина в знак уважения и почитания. Серия картин Рериха под названием «Майтрейя» были объединены философской темой и особой символикой.

Каждое полотно было посвящено предсказаниям Азии о наступлении новой эры, которая пошлет нового пророка на Землю. Сюжет полотен из этой серии отождествлял будущее развитие всего человечества.

На одной из картин изображен красный огненный всадник — символ борьбы и свободы. Рерих старался предупредить страну о том, что предсказания Учителей непременно исполнятся. Темные силы зла и невежества должны будут погибнуть под копытами коня воина, как было изображено на полотне. Он — посланник Будды, борец за мир и справедливость.

Если внимательно взглянуть на все картины, привезенные в молодой СССР, нетрудно заметить, что сюжет каждой из них связан с будущим планеты. Через полотна Рерих старался передать знания о новой эре, которая должна будет наступить в скором времени.

По заветам Учителей, в новом мире люди начнут объединяться не по религиозным принадлежностям, а высоким духовным знаниям и в конечном счете многим из них откроется дорога к заповедной стране Шамбала.

О чем Рерихи пытались предупредить Россию

"Помни", 1947г. www.globallookpress.com/Russian Look

Главным «даром» для правительства должна была стать рукопись. Рерихи понимали, что сделать это будет весьма проблематично. После кончины вождя пространство свободы постепенно сужалось, а тоталитаризм набирал обороты. Но члены экспедиции все же рискнули предупредить руководство Советского Союза о последствиях неправильно выбранного пути развития для страны.

В тексте «Живой этики» много говорилось об общине. О том, насколько она важна в новом мире. Авторы приводили конкретные факты о том, как можно было бы организовать ее в советском обществе. Ключевая идея заключалась в том, чтобы экономика и культура государства шли рука об руку. По мнению философов, именно такой синтез смог бы вывести страну на новый уровень развития.

В рукописи, созданной Рерихами, отмечалось, что понятия «община» и «коммуна» являются схожими. При правильном создании и поддержании атмосферы каждый человек смог бы самовыражаться и духовно совершенствоваться. Но Учителя предупреждали, что община не может быть создана искусственно.

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В послании говорилось и о будущем лидере страны. Учителя предупреждали о его силе и разрушительной политике, которая могла бы навредить молодому государству. Рерихи надеялись, что руководство прислушается к заветам.

Встреча Рерихов с наркомом иностранных дел РСФСР и СССР Чичериным и советским общественно-политическим деятелем Луначарским все же состоялась. Рерихи сообщили, что были и прибыли в СССР с особой миссией как посланники Учителей Востока. Они подробно изложили принципы, которых придерживались восточные мудрецы и рассказали об учении Махатма. Идеи о космосе и мировой эволюции советское руководство всерьез не восприняло, и учения были отвергнуты.

Почти все привезенные Рерихами дары Востока бесследно исчезли. Ларец был утерян, рукопись «Общины» сдана в архив, а семь картин отправлены на хранение в картинную галерею в Нижнем Новгороде.

Рериха и его семью хотели арестовать, но они успели спешно покинуть территорию страны.

Предсказания Рериха о будущем человечества

"Заморские гости", 1901г. © РИА Новости/Л. Вдовин

Рерихом были сделаны заметки о том, что ждет планету в ближайшие сто лет.

Причины простуды, инфлюэнцы, туберкулеза и многих других болезней будут найдены и уничтожены.

Планеты Марс и Венера станут обитаемыми.

Все те, кто долго мучился бессонницей, смогут принимать специальные таблетки, производящие только приятные сновидения.

Будет изобретено топливо, которое поможет установить связь между планетами.

Ученые смогут найти новый источник энергии.

Люди, обитающие на Земле, станут здоровее.

Человеческий возраст будет под контролем ученых. Продолжительность жизни людей увеличится на 22-35 лет.

Люди выведут земледелие на новый уровень. Будут использоваться мощные удобрения и синтетические гормоны, которые поспособствуют росту урожая.

Николай Константинович отмечал, что предсказания были взяты из научного доклада американского ученого Томаса Миджли. Рерих считал, что в каждом из них есть доля правды.

Однако он был уверен в том, что пророчества могут исполниться только в том случае, если люди будут стремиться к духовному совершенству и обратят пристальное внимание на психическую энергию.

Правила для достижения внутренней гармонии (по Рериху):

Преодолеть злобу, зависть, сомнение, недоверие, нетерпение, лень.

Отказаться от резких осуждений ближних людей.

Не допускать оскорбительного поведения по отношению к высшим материям.

Стать свободным от «чувства собственности».

Рерих был уверен в том, что учение «Живая этика» сможет привести человечество к значительным переменам. Обратившись к нему, человек сможет достигнуть внутреннего преображения, раскроет внутренние способности и даже сделает попытки к овладению космической энергией.

Попытка возвращения на родину и внезапная смерть

Н.К.Рерих возле статьи Гуга Чохана верхом на коне в Северной Индии. © РИА Новости

Николай Константинович не терял надежды вернуться в родное Отечество, но его планам так и не суждено было сбыться.

В 1939-м врачи обнаружили у художника болезнь сердца, но он все же надеялся на переезд в Россию. Война и отказ во въездной визе разрушили все планы живописца. Однако в 1947-м Рерих все же смог получить разрешение на въезд в страну. Художник и его семья начали спешно готовиться к возвращению домой.

Они бережно упаковали все полотна, созданные Николаем Константиновичем, но Рерих скоропостижно скончался.

Великий художник, философ, общественный деятель и путешественник умер 13 декабря 1947 в Индии. Он так и не нашел путь в страну, где всегда царят гармония, мир, а мудрецы обладают знанием, недоступным простым смертным.