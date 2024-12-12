Пугающие предсказания Нострадамуса на 2025 год

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На 2025 год французский астролог предсказал войны и процветание России. Чего стоит ожидать от слов провидца?

Человечество всегда хотело знать, что его ожидает в будущем. Ведуны, предсказатели и провидцы столетиями гадали на картах Таро, высчитывали по звездам только им ведомые значения, которые могли подсказать, как сложится судьба людей.

Желание заглянуть под завесу тайны ближайшего и далекого будущего не ушло и в современном мире. Предсказания таких провидцев как Ванга сбываются практически слово-в-слово, удивляя население мира, привыкшего доверять только науке, своей мистической силой.

Но не только болгарская ясновидящая предсказывала будущее. Прогнозы французского провидца Нострадамуса уже более пяти столетий предупреждают человечество о событиях, которые вскоре должны произойти.

Кто такой Нострадамус

Reuters/IMAGO

Мишель де Нотрдам, известный также как Нострадамус, родился 14 декабря 1503 года в Сен-Реми-де-Прованс. Семья будущего провидца происходила из древнего еврейского сефардского рода, который покинул Пиренейский полуостров и переселился во Францию.

В XV веке, чтобы избежать изгнания, его дедушка, Ги Гассоне, занимавшийся торговлей зерном и работавший нотариусом в Авиньоне, принял христианство и стал известен под именем Пьер де Нострдам.

Будущий предсказатель провел свои ранние годы изучая латынь, иврит, древнегреческий язык и математику. Мишель также увлекся астрологией, благодаря чему его начали называть «маленьким астрономом».

В 1518 году Нострадамус поступил в университет Авиньона, где изучал грамматику, риторику и логику. Позже к его учебной программе добавились такие дисциплины, как геометрия, алгебра, музыка и астрология. Считается, что в момент начала эпидемии чумы его исключили из учебного заведения. Однако он не оставил надежду стать врачом и начал искать средство для излечения больных. В те времена ему не удалось найти эффективное решение, но он продолжал свои поиски.

Образование Нострадамус продолжил в известном университете Монпелье, где начал углубляться в медицину и фармацевтику. В этом учебном заведении он встретил студента Франсуа Рабле, который к тому моменту уже выпустил свой труд «Гаргантюа и Пантагрюэль». Прочитав этот роман, Мишель предсказал Рабле мировую известность.

Студент чуть не был изгнан из университета из-за споров с преподавателями и увлечения запрещенными научными направлениями. Тем не менее, он сумел продолжить обучение и получил докторскую степень, что дало ему возможность преподавать на медицинском факультете университета.

Врач активно искал решения для борьбы с чумой и разработал профилактические меры: питье кипяченой воды, тщательное мытье зелени, фруктов и овощей перед едой, а также регулярные прогулки на свежем воздухе.

После 1534 года Нострадамус переехал в Ажен, где он встретил философа и поэта Жюля Сезара Скалигера, который оказал на него значительное влияние. Однако их дружеское взаимодействие вскоре переросло в ссору, и в результате врач покинул город.

В последующие годы Мишель путешествовал по различным городам Италии, Швейцарии, южной Франции и Германии. Он провел два года в монастыре. В 1545 году в Марселе и Эксе продолжалась эпидемия легочной чумы. Нострадамус приехал туда в качестве ассистента врача Луи Серра.

Мишель предложил профилактическое средство, состоящее из смеси лечебных трав, которое рекомендовал держать во рту. Чума начала отступать, и доктор был награжден пожизненной пенсией от правительства Экса. Рецепт этого средства Нострадамус записал в своей книге «Универсальное лекарство от чумы», изданной в 1561 году.

Мишелю также приписывают создание вакцины против оспы, которую он рекомендовал использовать в борьбе с этой болезнью. Однако его призыв не был услышан современниками, и вакцинация против оспы началась лишь спустя два века благодаря усилиям Эдварда Дженнера (английский врач, основоположник оспопрививания — Прим. Ред.).

К достижениям Нострадамуса следует отнести открытие двух кругов кровообращения у человека, которое впоследствии было подтверждено Уильямом Гарвеем (английский врач и естествоиспытатель, один из основателей современной физиологии и эмбриологии — Прим. Ред.).

Астрология и предсказания Нострадамуса

5-tv.ru

Основное пророческое наследие Нострадамуса — «Центурии», состоящие из 353 катренов (четверостишие с законченной мыслью, часто с опоясывающей системой рифмовки — Прим. Ред.). Они были впервые опубликованы в 1555 году в Лионе. Прогнозы астролога представлены в виде четверостиший с неясным значением.

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Его последователи полагают, что Нострадамус завуалировал свои послания из-за опасений быть обвиненным в колдовстве. На взгляд критиков, стиль записей француза служит доказательством его мистификации, поскольку каждый интерпретирует его слова по своему усмотрению.

Первая работа Нострадамуса не вызвала особого интереса, но после гибели короля Генриха II в результате ранения на дуэли он оказался в центре внимания. В его записях был найден катрен, предсказывающий данное событие, что мгновенно сделало его знаменитым.

«Молодой лев превзойдет старого,

На поле боя в одиночном поединке,

Поразив ему глаза в золотой клетке,

Что приведет старого льва к мучительной смерти».

Однако скептики утверждают, что в этом четверостишии есть ряд неточностей, и оно могло быть применимо не только к монарху, но и к любой другой знатной личности.

Позже, когда Нострадамус обосновался в Салоне, к нему нанесла визит Екатерина Медичи. Она проявила к прорицателю особое почтение и распорядилась, чтобы он стал придворным врачом и астрологом. В этот период было создано всего десять «Центурий», в которые вошли 942 катрена, наполненные загадками и закодированными посланиями.

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В своих работах Нострадамус, как правило, сосредотачивался на прошлых событиях, используя их для предсказания судьбы грядущих столетий. Каждый год выходило по двенадцать малых катренов, соответствующих каждому месяцу, один общий катрен на год и прозаическая часть пророчеств.

В своих трудах пророк предсказывал события, касающиеся всех материков планеты. В описаниях Северной Америки Мишель именовал ее «Западом без Британских островов» и «Новой Землей». Францию Нострадамус называл Нерсафом, Галлией и Вавилоном.

Французский астролог также делал предсказания о России, называя ее Аквилоном, Славанией и славянским народом, а также областью Бореей и новым Вавилоном, предвосхищая создание СССР.

Он описывал эту страну как «государство с климатом, отличающимся от вавилонского», и даже упоминал о Северном полюсе. Первое предсказание о Руси связано с предвидением сожжения Москвы крымским ханом Менли-Гиреем в 1571 году.

В предсказаниях можно найти отсылки к казни Марии Стюарт и Людовика XVI, а также последовавшие кровавые события французской революции, возникновение марксизма и социализма.

«Крови праведника в Лондоне потребуют,

Двадцать три побьют громами шестерых.

Дама древняя падет с моста высокого.

Поубивают многих членов некой секты».

«От великого раздора дрожит земля,

Согласие нарушено, голова поднята к небу;

Окровавленный рот плывёт в крови,

Лицо, намазанное молоком и мёдом, лежит в грязи».

Мишель также заглянул в XX век, предвосхитив появление оружия массового уничтожения, освоение космоса и распространение электрической энергии, радио и телевидения.

Предсказания Нострадамуса на 2025 год

5-tv.ru

В своей книге «Пророчества», написанной в 1555-м Нострадамус предсказал и события, которые ожидают человечество в 2025 году. Исследователи считают, что прогноз таится в катренах с 105 по 117. Вот некоторая часть предсказания:

«Сияют дела, и открытия снова,

У Вестника радость — не спит Бога Слово,

Успехи растут, но и зависти много,

Противник желает иного итога.



Идет меж Чиновников спор и сраженье,

Истины Сын вызвал их раздраженье,

Все добрые — злобу у тьмы вызывают,

Основы в борьбе, изученья желают.



Где нету Завета, жить будет опасно,

И Вестник Небес говорит очень ясно:

Счастью не быть, потакая гордыне,

И бе́ды там будут все чаще отныне.



Слово Живет. Злоба давит друг друга,

От ругани, часто становится туго,

Божий Закон невозможно оспорить,

Расплачется тот, кто людей будет ссорить».

Так что грядет в новом 2025 году? Чего стоит остерегаться и к чему нужно подготовиться заранее?

Перемещения народов и стихийные бедствия

Одним из самых ярких предсказаний Нострадамуса является упоминание «темных облаков с востока» и «массовых миграций населения». Загадочные аллюзии пророка предполагают, что масштабные миграции станут одной из наиболее актуальных проблем XXI века.

Современные интерпретаторы толкуют это пророчество как предвестие миграционных кризисов, которые уже начинают затрагивать разные уголки мира. По мнению мистического астролога, миллионы людей окажутся вынуждены покинуть свои дома, убегая от конфликтов, нищеты и изменений климата.

«Черные тучи направятся туда, где восходит солнце. Грядет великое переселение».

«Черные тучи» могут указывать не только на перемещения людей, но и на надвигающиеся беды. Некоторые катрены Нострадамуса упоминают о крупных природных катастрофах: разрушительных землетрясениях, наводнениях, ураганах и нехватке ресурсов. Он предупреждал о голоде, который охватит множество регионов мира, и о том, что людям придется «вырывать корни из земли» в поисках еды.

Эти предсказания приобретают особую значимость в свете современных экологических проблем и возрастания международной напряженности. Нострадамус говорил о том, что человечество окажется на грани выживания, когда международные законы и соглашения утратят силу, а ресурсы окажутся в дефиците. По мнению пророка, последствия таких кризисов могут быть катастрофическими, однако конец этих мрачных периодов наступит в 2025 году.

Истощение природных и энергетических ресурсов

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Нострадамус предсказывал, что в XXI веке население планеты достигнет более восьми миллиардов человек и не ошибся. Он предостерегал, что неосмотрительное использование ресурсов в будущем станет неимоверно огромным из-за роста численности населения. Это, в свою очередь, может привести к падению мировой экономики, истощению запасов ресурсов, дефициту электроэнергии и даже к голоду.

Признаки исчерпания ресурсов также были отражены в одном из стихотворений, которое вызвало значительное обсуждение благодаря своему тревожному содержанию и выразительным метафорам.

«Великий голод, который я ощущаю,

Будет случаться часто (во многих местах),

Затем же он станет всеобщим:

Он будет таким обширным и столь долгим, что люди станут отрывать

Корни от деревьев и младенцев от груди».

Хотя данное предсказание охватывает широкий временной диапазон, начальный момент которого приходится на конец XX века, исследователи трудов Нострадамуса выделили 2025 год как время, когда «нам придется еженедельно вводить в эксплуатацию одну атомную электростанцию, иначе мы не сможем удовлетворить растущие потребности в энергии».

Религиозные распри

В 2025 году Нострадамус предсказал, что христианство будет дистанцироваться от своих религиозных корней, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям. Специалисты, занимающиеся переводом его трудов, предупреждают о потенциальных угрозах, которые могут обернуться конфликтами на религиозной основе. Нострадамус даже указал на возможные географические рамки этих конфликтов — от Палестины до Португалии.

«Трудней этот год, чем был год предыдущий, для вести, для церкви, без Бога идущей».

В его прогнозе акцентируется внимание на возможности конфликта между христианскими государствами и последователями других религий. Однако существует надежда на мирное разрешение этих столкновений, если к делу подключится Китай, который сможет сыграть важную роль в восстановлении спокойствия в многорелигиозной обстановке.

Заря над Россией

Не все предсказания Нострадамуса имели пессимистичный оттенок. В его катренах можно найти и образы надежды. Эксперты уверены, что пророк предвидел значимую роль России в грядущем мировом контексте. Он говорил о «заре», которая восторжествует над Россией, предвещая изменения, ведущие к духовному и экономическому обновлению страны.

«Трудней этот год, чем был предыдущий,

Для Вести, для Церкви без Бога идущей,

Разруха и ссоры, как правило, зря,

Но тьма отомрет и займется Заря».

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что 2025 год может стать поворотным моментом, когда Россия преодолеет этапы кризиса и противостояния. Согласно их интерпретациям, Нострадамус предсказал, что Россия станет важным духовным и культурным центром на планете.

Существенные преобразования затронут все аспекты жизни: от промышленности до здравоохранения. Конфликты и разрушения останутся в прошлом, и Россия начнет новый этап своего существования, укрепляя свои позиции на международной арене.

Китай как глобальный посредник

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Согласно предсказаниям Нострадамуса, в 2025 году Китай займет ключевую позицию на мировой арене, выступив в роли международного посредника. Эта страна, которая уже сегодня является одной из ведущих экономик, станет тем самым игроком, который будет содействовать восстановлению взаимоотношений и согласия между нациями.

Эксперты предполагают, что Китай предъявит себя как главный участник в процессах разрешения мировых конфликтов и обеспечении экономической стабильности.

Хотя Нострадамус редко указывал конкретные государства в своих стихах, современные толкователи считают, что его пророчества указывают на то, что Китай будет способствовать примирению конфликтующих сторон и восстановлению мира в нестабильных регионах.

В 2025 году Китай может взять на себя ответственность глобального лидера, помогая странам преодолевать кризисы и восстанавливать баланс в международной системе.

Конфликты и глобальные перемены на Востоке

В пророчествах Нострадамуса значительное внимание уделяется Ближнему Востоку. В его катренах говорится о «землях, пропитанных кровью» и «конфликтах, охватывающих Восток». Прорицатель указывал на вероятность того, что крупные конфликты могут зародиться именно в этом регионе, с возможным расширением на Европу и другие части мира.

В 2025 году Ближний Восток может стать центром глобальных перемен. Нострадамус предупреждал, что столкновения между нациями, а также религиозные противоречия могут иметь серьезные последствия для планеты.

Мир может оказаться на грани военного конфликта, однако, как полагают аналитики, ключевую роль в предотвращении бедствий могут сыграть дипломатические усилия Китая и международного сообщества.

Какие предсказания Нострадамуса сбылись

www.globallookpress.com/Philippe Lissac/GODONG

Книга предсказаний Нострадамуса состоит из десяти глав, в каждой из которых 100 четверостиший. По неизвестной причине седьмая глава осталась незавершенной, в ней числится всего 42 пророчества. Данные четверостишия зачастую называют катренами, что означает строфу из четырех строк, содержащую определенную законченную мысль.

В книге Нострадамуса не было хронологического порядка. Ее главы не совпадали со столетиями, а даты отсутствовали. Сам астролог утверждал, что его пророчества «простираются до 3797 года». Однако толкователи полагали, что предсказания не переходили черту второго тысячелетия.

Нострадамус следовал туманной форме изложения, так его пророчества становились еще загадочнее. Также таинственности катренам придала смесь языков, на которых они были изложены. На страницах книги можно найти греческий, итальянский, старофранцузский языки и латынь.

Великий пожар в Лондоне

5-tv.ru

Следующим знаковое событие, предсказанным Нострадамусом, считается Великий пожар в Лондоне, вспыхнувший в 1666-м. Возникнув по неосторожности одного пекаря, пламя охватило практически весь город, практически полностью застроенный из деревянными зданиями.

«В Лондоне не прольется кровь праведников.

Она неожиданно сгорит в 66 году.

Старая леди рухнет вниз со своего пьедестала.

Многие другие протестантские церкви также будут разрушены».

Ясновидец за столетие до тех событий писал, что сожженные в огне 66-ти в Лондоне будут жаждать «справедливой крови». Толкователи отмечают, что в этом катрене провидец точно указал год, когда вспыхнул пожар.

Великая французская революция

С удивительной точностью французский провидец смог предсказать Великую французскую революцию. Он много об этом писал Генриху II, а также оставил катрены, где описал многие события того времени, например, попытку бегства монаршей семьи из охваченной революцией страны, однако семью поймали и арестовали. Нострадамус даже дал подробное указание на одежду, в которой будут король и королева — провидец даже в мелочах оказался прав.

«Народ домогается новых жакерий,

Разделится поле гражданской войной.

Ослабнет железная воля империй,

Былое растоптано гневной сестрой».

Вторая мировая война

© РИА Новости

Удивительно, что прогнозы великого астролога не перестают сбываться на протяжении пяти веков. Особый интерес представляют предсказания, сделанные на XX и XXI века. Например, в записях французского астролога можно найти намеки на пришествие к власти в Германии Адольфа Гитлера и начало Второй мировой войны.

«Перейдут к великой Германии

Брабант, Фландрия, Гент, Брюгге и Болонья,

Святое перемирие, [потом] великий Герцог Армении

Осадит Вену и Кельн».

Один из катренов Нострадамуса посвящен описанию ужасной катастрофы: «Около гаваней внутри двух городов случатся две беды, подобных которым никто не видел». Это пророчество сбылось в 1945-м, когда Вооруженные силы США впервые применили ядерное оружие против японских Хиросимы и Нагасаки.

Убийство Джона Кеннеди

www.globallookpress.com/IMAGO

Самый популярный американский президент Джон Кеннеди погиб 22 ноября 1963-го во время визита в город Даллас (США). Неизвестный сделал несколько выстрелов из винтовки и смертельно ранил Кеннеди, который вместе с супругой ехал на «кадиллаке» с открытым верхом. Точка, откуда стреляли, находилась на шестом этаже книжного склада. Нострадамус предрекал, что покушение произойдет «с высокой крыши на великого».

«Старая работа [красиво] завершена,

С крыши злая гибель обрушится на великого,

Мы будем обвинять невиновного мертвого,

Виновный скрыт, в туманной роще».

Вскоре у полицейских появился подозреваемый — бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, однако молодой человек не признал вины. До суда дело не дошло, так как во время задержания он был убит. Однако многие до сих пор убеждены в невиновности Освальда. Подливает масла в огонь и указание Нострадамуса: «Обвинят в этом невинного и убьют его».

Падение башен-близнецов в США

Владимир Костырев/ТАСС

К записям Нострадамуса новый интерес возник у общественности после крушения башен-близнецов в Нью-Йорке. Это случилось 11 сентября 2001-го.

Считается, что предсказатель не только точно указал последствия этого трагического события («жестокое и холодное сердце принесет кровь»), но и конкретное место, написав в катрене: «загорится небо на 45-м градусе», а один из главных городов США находится как раз на 45-й параллели

«В сорок и пять градусов будет гореть небо

Огонь, вплотную приблизится к великому новому городу:

В одно мгновение вспыхнет (прыгнет вверх) большое рассеянное пламя,

Когда захотят потребовать доказательства участия норманнов».

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

© РИА Новости/Доминик Бутен

Еще одно событие, предсказанное астрологом, случилось в 2019-м. 15 апреля в сердце Франции начался пожар в одном из главных католических соборов — Нотр-Дам-де-Пари, посвященном Парижской Богоматери.

Двое суток не утихало пламя. Храм, который строился в течение двух веков и дополнялся вслед за новыми веяниями последующих эпох, серьезно пострадал, разрушился шпиль, возведенный еще в XIX веке. Главная святыня Франции открылась только спустя пять лет в декабре 2024.

«В святой земле послышится притворный голос дамы,

Огонь разожженный человеком, примут за божественный.

Земля будет окрашена кровью отшельников,

И святые храмы как нечистые будут разрушены».

Смерть королевы Великобритании

Kirsty Wigglesworth/ТАСС

Особую значимость для современного общества имеют пророчества о XXI веке. Считается, что Нострадамус заранее предвидел смерть королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет и восшествие на трон ее сына Карла III.

«Поскольку они не одобряли его развода

Человека, которого потом сочли недостойным

Народ изгонит Короля островов

Человека заменит тот, кто никогда не ожидал стать королем».

Однако, по интерпретации британского писателя Марио Ридинга, жители Великобритании могут не принять нового монарха, и в таком случае власть перейдет не к принцу Уильяму, а к другому наследнику, коронация которого станет полной неожиданностью.

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