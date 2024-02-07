Уильям не дождется? Сбудется ли темное пророчество про Карла III

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samir Hussein / Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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После отречения действующего монарха наследники, запятнавшие репутацию перед королевской семьей, тоже смогут претендовать на престол.

Король Великобритании Карл III по совету врачей временно отошел от дел, чтобы заняться собственным здоровьем. У августейшей персоны обнаружили онкологию во время операции на предстательной железе. Обязанности монарха временно возьмут на себя его жена королева-консорт Камилла и старший сын Уильям.

Новость об онкологическом заболевании взбудоражила мировую общественность. То и дело появляются известия о возможном отречении короля. Так, еще в начале февраля бывший дворецкий принцессы Дианы обмолвился, что действующий монарх может отказаться от короны в течение ближайших десяти лет.

Самый вероятный вариант, что трон после отказа от титула действующего короля займет его старший сын — принц Уильям. В русской трактовке после восхождения очередного монарха станут называть Вильгельмом V. Но в королевских играх все не так однозначно. О правах на престол могут заявить и другие наследники.

Какие особенности есть в наследовании британского титула и кому может перейти трон, эксклюзивно Пятому каналу рассказали политологи Юрий Светов и Антон Бредихин.

Порядок престолонаследия в Великобритании и главные претенденты

Престолонаследие в английском королевстве имеет очень продуманный регламент. Впервые порядок был установлен в 1800-м Актом об унии Великобритании и Ирландии. Однако потом в него вносили изменения. По правилам, титул долгое время переходил только по мужской линии от отца к старшему законному сыну. Если родных преемников нет, то трон наследовал старший из братьев.

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В последний раз правила меняли в 2011-м. Согласно поправкам, теперь занимать престол может старший наследник монарха вне зависимости от его пола.

«[Корона] может передаваться и от отца к дочери. Могут там появляться как раз такие дополнительные акторы в виде сестер. Но есть четкий регламент престолонаследия, в котором все расписано», — пояснил политолог Бредихин.

В порядке наследования королевского титула прописан не только первый кандидат на трон, но и другие наследники. Если говорить о текущей ситуации, то известна последовательность из 63 человек.

Первую ступень занимают родные сыновья и внуки Карла III. В первой пятерке числятся Уильям и его дети: Джордж, Шарлотта и Луи. Если все они не захотят или по каким-то причинам не смогут унаследовать корону, то в борьбу за трон вступят принц Гарри и его сын Арчи и дочь Лилибет. Только после их несогласия за корону станут бороться братья предыдущего правителя: 63-летний Эндрю, 59-летний Эдвард и 73-летняя сестра Карла III Анна.

«В некоторых источниках пишут, что в случае отречения Карла трон перейдет к его сестре Анне. Сейчас наследником престола номер один является принц Уильям. Причем здесь Анна? У королевы Елизаветы тоже сестра (Маргарет, которая умерла в феврале 2002-го. — Прим. ред.) была, однако она не получила престола», — отметил Светов.

Если смотреть на список претендентов на престол, то к некоторым родственникам у английской общественности есть множество вопросов, что уменьшает их шансы на титул.

Какие скандалы могут помешать наследникам заполучить престол

Мировые таблоиды не перестают обсуждать принца Гарри, младшего или, как его называют после выхода нашумевшей книги мемуаров, «запасного» сына Карла III и принцессы Дианы, и его супругу Меган Маркл. Еще в самом начале их отношений стало понятно, что этот союз наделает шума. Королевская семья была против того, чтобы наследник связывал свою жизнь в разведенной актрисой, которая к тому же на три года старше избранника и имеет афро-американские корни.

Конфликты не прекратились даже после того, как пара зарегистрировала отношения. Через два года после пышной свадьбы со скандалом Гарри и его жена уехали из Великобритании и отказались от использования титула «королевское высочество» и выполнения обязанностей старших членов монаршей семьи. Пара до сих пор продолжает привлекать к себе внимание, ссылаясь на то, как несправедливо с ними обошлись представители августейшей семьи.

Вероятно, основная причина их излишней публичности — деньги. Желая побольше нажиться на своей истории, они не раз участвовали в телевизионных проектах и давали откровенные интервью. В 2023-м принц Гарри опубликовал книгу мемуаров с громким названием «Запасной».

Еще одним изгоем королевской семьи считается герцог Йоркский принц Эндрю, занимающий восьмое место в порядке на престол. Он является третьим ребенком королевы Елизаветы II и, соответственно, младшим братом Карла III.

В 2000-х принц Эндрю был замешан в скандалах с финансистом Джеффри Эпштейном, с которым познакомился еще в 90-х. Друга представителя монаршей семьи обвинили в том, что он принуждал несовершеннолетнюю девушку к сексу с ним и еще несколькими мужчинами, в том числе и наследником престола.

Британская семья заявляла, что обвинения в адрес особы королевских кровей не имеют ничего общего с реальностью. Долгое время принц хранил молчание, но в 2019-м в одном из интервью попытался оправдать приятеля и горько поплатился за скандальные заявления.

Как бы знатным покровителям ни хотелось выгородить неблагополучного наследника, полностью оправдать его не получилось. Принцу пришлось выплатить жертве материальную компенсацию в досудебном порядке (точная сумма неизвестна), а также отказаться от некоторых привилегий. В январе 2022-го было объявлено, что Эндрю лишен военных титулов и с него сняты все королевские обязанности.

Косо на него посматривают до сих пор. Даже на коронации брата Эндрю занимал одно из последних мест в торжественной процессии, в прочем, как и его племянник — принц Гарри, прибывший поздравить отца. Кстати, все чаще появляются слухи, что действующий монарх помирился с младшим наследником и его супругой, а также пообещал им «новые роли в монархии».

Почему не утихают слухи об отречении Карла III

В первую очередь беспокоит приближенных к британскому королевскому дому состояние здоровья Карла III. В последнее время, еще до официально объявленного диагноза, английский монарх несколько раз ложился в больницу.

Однако несмотря на возраст, 75-летний король не собирается отказываться от титула. Еще бы, ведь он ждал его так долго.

«Карл III только-только получил корону, которую ждал долгие годы, десятилетия. Его мать не пошла по принципу датской королевы (83-летняя Маргрете II отказалась от престола в январе 2024-го. — Прим. ред.). <…> Поэтому ради чего нужно отрекаться от титула?» — задался вопросом политолог Бредихин.

Также эксперт предположил, что тема так яростно муссируется в СМИ в связи с предстоящими выборами в США. Или же подобные слухи предвещают глобальные перестройки английской монархии и вообще британской системы управления.

«Британская империя как таковая не исчезла. Она переросла в британское содружество (Официальное название — Содружество наций. В него входит 56 государств. — Прим. ред.). И сегодня она в том или ином формате, но существует, пусть этот формат не политический, а больше экономический. Но Великобритания остается действительно одним из ведущих глобальных игроков», — отметил специалист.

Слухи и домыслы, появляющиеся в различных изданиях могут спровоцировать волнения в некоторых странах содружества, что будет на руку другим политическим акторам.

Сколько стоит отказ от британского престола

Отречение нынешнего короля повлечет за собой организацию новой церемонии коронации. А такое непредвиденное мероприятие обойдется английскому правительству в кругленькую сумму.

К слову, коронация Карла III в 2023-м обошлась казне в 63 — 125 миллионов долларов. При этом историческое торжество готовили и репетировали несколько месяцев. После этого вновь затевать новую коронацию — совсем не практично для чопорных британцев.

Однако, по словам политологов, переживать, что власти Великобритании обеднеют, не стоит.

«Британская королевская семья является одним из наиболее раскрученных медийных акторов современности», — напомнил Бредихин.

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Поэтому данные события хорошо и быстро окупаются за счет телевизионных трансляций, рекламы, сувенирной продукции, тысяч туристов и так далее.

Сколько времени суждено править Карлу III

Обращаясь в зыбкую сферу домыслов и предсказаний, можно предположить, сколько еще будет править действующий монарх.

Представители британской королевской семьи известны своим долголетием. Эти черты можно усмотреть и в лице потомков знаменитой династии. Узнать примерную продолжительность жизни можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). К данному способу прибегали еще в древнем Китае, чтобы спрогнозировать судьбу того или иного человека.

Рассматривая портретные фотографии Карла III, можно увидеть большие уши, расположенные выше линии бровей. Этот признак свидетельствует как о знатном происхождении, так и о долгожительстве. Если анализировать лицо монарха в комплексе, то становится заметной сильная связь правителя с родом матери и зависимость от влияния любимых женщин. Вероятно, если действующий король и примет решение об отречении от престола, то оно будет согласовано с его женой королевой-консортом Камиллой или даже принадлежать ей.

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Несмотря на то, что Карл III способен отказаться от престола, Уильяму все равно придется ждать этого момента. Судя по чертам лица, занять трон наследник сможет не раньше, чем через семь-десять лет.

Однако если взять древние пророчества, то у Нострадамуса, например, можно найти предсказание о том, что на британский трон после отречения монарха взойдет человек, никогда даже не мечтавший его занять. Некоторые толкователи думают, что Карл III будет вынужден по каким-то причинам передать корону младшему сыну — принцу Гарри.

Почему отрекались от престола британские монархи

В последний раз от короны в Великобритании отрекались почти столетие назад. От престола в 1936-м отказался Эдуард VIII, который выбрал любовь вместо трона.

«Линия нынешнего короля стала королевской только благодаря тому, что Эдуард отрекся престола и на трон взошел тогда [его брат] дед нынешнего короля — Георг, отец королевы Елизаветы», — отметил политолог Светов.

Кризис власти на британском престоле возник в 30-е годы из-за того, что монарх решил связать свою жизнь с девушкой, которую не одобрил парламент. Правительство страны было против, чтобы действующий монарх женился на американке Уоллис Симпсон, которая была на два года старше монарха, да к тому же еще состояла на тот момент во втором официальном браке. Тогда Эдуард решил отказаться от престола, пробыв на троне меньше года.

К слову сказать, вместе с супругой, которая в то же время развелась с мужем, он прожил 35 лет до самой смерти бывшего монарха. Детей у пары не было. Говорят, что в молодости Симпсон сделала аборт, после которого утратила способность завести ребенка. К тому же и возраст супруги бывшего монарха мог стать тому причиной. Когда Эдуард и Уоллис поженились, невесте был 41 год.