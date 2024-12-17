Теория WTF: почему 2025 год обещает быть ужасным во всех смыслах

Фото, видео: 5-tv.ru

Обнаружена страшная закономерность прошлых лет.

Интернет захватывает новая теория WTF, согласно которой 2025 год принесет с собой несчастья. Все дело в том, что новый год начнется со среды. А это плохая примета…

Аббревиатура WTF означает всем известную фразу удивления, смешанного с возмущением «What the f***». Помимо этого, WTF — начальные буквы первых трех дней года (1 января — среда, 2 января — четверг, 3 января — пятница).

И, правда, предыдущие года, которые начинались со среды, приносили с собой огромные беды. Например, последний год, когда 1 января выпало на злополучную среду, был 2020-м… А всем известно, что именно в этот период началась всемирная пандемия, вызванная распространением коронавируса.

Дальше не легче.

Эти крайне неприятные события повлекли за собой смерти и оказали неизгладимое влияние на весь мир. Так сторонники теории считают, что закономерность неслучайна и от 2025 года не стоит ожидать чего-то хорошего.

Научных подтверждений этому нет, но что говорят экстрасенсы?

«Расшифровывается по-разному»

Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис в разговоре с 5-tv.ru отметил, что с точки зрения магии очень важно, с какого дня недели начинается год.

«Каждому дню недели соответствует определенная планета-покровитель, а значит, именно она будет главенствующей в течение этого года. Так, в грядущем 2025 году, который начнется со среды, лидерство у Меркурия», — отмечает экстрасенс.

Меркурий отвечает за человеческое общение, социум, интеллект, силу ума. Поэтому можно предположить, что в новом году народы начнут договариваться и объединяться в мощные и выгодные союзы, считает Харрис.

«Будет торжество интеллекта, различный прорыв изобретений. И, в принципе, такая эра, которая покажет силу человечества с более созидательных вершин. Поэтому год должен быть не плохой, а, наоборот, оккультизм говорит, что нам нужно бояться годов, которые начинаются немного с других дней», — добавил Харрис.

Неблагоприятные года начинаются с субботы и понедельника, отмечает экстрасенс. Субботе соответствует Сатурн, а это одна из самых грозных планет, которая несет в себе кармическое воздаяние и часто связана с разрушением.

Понедельником же управляет Луна. А она выпускает наружу все самое опасное и скрытое: катастрофы, темную сторону души и так далее.

«Такие годы, с точки зрения магии, более страшные. А то, что нас ждет сейчас, достаточно позитивное. И опять же, WTF расшифровывается совершенно по-разному. Так, к примеру, есть одно из тайных обществ, девиз которого: мудрость, упорство и сосредоточенность. Поэтому давайте не верить тем аббревиатурам, которые пытаются нас запугать, и будем надеяться на лучшее, и оно тогда точно придет», — заключил экстрасенс.

Пандемия (2020)

Фото: www.globallookpress.com/Shen Bohan

Вспышка неизвестного вируса впервые была зафиксирована в 2019 году в Ухане в Китае. Однако в глобальную катастрофу все вылилось в 2020 году. В конце января ВОЗ признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией. А в марте объявила о пандемии заболевания, которому было присвоено название COVID.

Вирус распространился по всему миру, люди заражались быстро и надолго. Симптомами считались повышенная температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель, заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, тошнота, потеря обоняния. Передается заболевание воздушно-капельным путем и контактным путем.

Странам пришлось ввести ограничительные меры и буквально закрыть людей в домах. Противоэпидемические меры позволили замедлить распространение инфекции, однако после снятия ограничений уровень заболеваемости вновь пошел вверх.

К началу 2022 года общее число выявленных случаев заражения превышало 285 миллионов, скончались 5,5 миллионов человек. К середине 2023 года общее число выявленных случаев заражения составило 676 миллионов (8,4% населения Земли). Число жертв болезни — 6,8 миллионов.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID.

В конце лета 2024 года было зарегистрировано свыше 775 миллионов случаев заболевания по всему миру. Подтверждено более семи миллионов летальных исходов заболевания.

Это делает коронавирус одной из самых смертоносных болезней в истории.

Вспышка Эболы (2014)

Фото: www.globallookpress.com/Ohde/face to face

Масштабная вспышка лихорадки Эбола началась в Гвинее в деревне Мелианду. За шесть месяцев опасный вирус с юго-востока Гвинеи распространился на большую часть территории Либерии и Сьерра-Леоне. Летом 2014 он уже проник в Нигерию и Демократическую Республику Конго.

Вирус отличается высоким уровнем летальности и относится к особо опасным вирусным инфекциям. Его симптомы: диарея, рвота, кровотечения, боль за грудиной и в поясничном отделе.

Случай был уникален, так как эпидемия этой лихорадки началась в Западной Африке впервые. Врачи не имели опыта борьбы с ней, а население стало сильно паниковать.

По данным ВОЗ, в результате эпидемии в 2014–2016 годах число заразившихся превысило 28,6 тысяч человек. Погибло тогда около 11,3 тысяч человек.

Начало войны в Ираке (2003)

Фото: www.globallookpress.com/Robert King

Война в Ираке началась 20 марта 2003 года, когда на территорию страны вторглись армии США и стран-союзников. Под выдуманным предлогом они начали военную операцию «Иракская свобода».

По мнению властей США, режим президента Ирака был связан с террористической организацией «Аль-Каида»*. В результате эта связь так и не была доказана. Более того, спустя несколько лет после начала войны в Сенате США были обнародованы данные о том, что Хусейн не только не помогал террористам из «Аль-Каиды», но и враждовал с ними.

В итоге страшный конфликт продлился до 15 декабря 2011 года. Самое интересное, что оружие массового поражения, которое стало также предлогом для начала войны в Ираке, так и не было обнаружено.

В результате в Ираке по разным подсчетам погибли от 80 тысяч до 1,1 миллиона людей. Бежало из Ирака более пяти миллионов человек. По мнению Нобелевского лауреата в области экономики Джозефа Стиглица, косвенные потери человечества от этой войны составляют шесть триллионов долларов. В ходе конфликта президента Саддама Хусейна свергли, а затем казнили.

Смерть принцессы Дианы (1997)

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Жизнь самой популярной принцессы XX века Дианы оборвалась 31 августа 1997 года в страшной автокатастрофе.

Первую жену принца Чарльза (ныне король Великобритании Карл III) любил весь мир, но только не собственный муж. В ту роковую ночь, когда Диана умерла, они уже не были вместе. Тогда «королева людских сердец» возвращалась с ужина в отеле Ritz в компании своего возлюбленного Доди аль-Файеда, сына египетского миллиардера.

Пара направлялась в парижскую квартиру, чтобы наутро вылететь из Ривьеры в Лондон. Примерно в 00:23 автомобиль с принцессой Дианой на скорости около 100 км/ч въехал в подземный туннель Альма, и там его «подрезал» старенький белый Fiat Uno, который скрылся с места преступления.

Из-за жуткого столкновения машину с принцессой стало заносить, и она врезалась в бетонную колонну. Водитель и Доди аль-Файед погибли мгновенно. Диана еще некоторое время была жива, но увечья были смертельны. Единственным, кто выжил в той ужасной аварии, оказался телохранитель 36-летней леди Ди.

«Это не несчастный случай. Все было подстроено. И это было убийство», — во всеуслышание заявил бизнесмен Мохаммед Аль-Файед после того, как узнал о смерти своего сына Доди и его знаменитой возлюбленной.

Тогда многие решили, что авария была неслучайна. И действительно в деле было много несостыковок. Однако больше людей волновало не это, а то, что их любимой леди Ди больше нет на свете. Тогда в 1997-м по погибшей принцессе горевали не только англичане, но и весь мир. Ведь Диана олицетворяла милосердие и сострадание. Скромная и дружелюбная принцесса помогла огромному количеству человек. Люди, глядя на нее, верили в лучшее и учились добру.

Авария на Чернобыльской АЭС (1986)

Фото: © РИА Новости/Игорь Костин

День 26 апреля 1986 года навсегда вошел в историю. В Киевской области на берегу реки Припять на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв реактора. Эта катастрофа является одной из крупнейших техногенных катастроф XX века и крупнейшей в истории атомной энергетики.

В результате взрыва реактора произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а еще 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Также радиоактивному облучению подверглись почти миллионы человек.

Вокруг аварийной АЭС образовалась 30-километровая зона отчуждения. Из сельскохозяйственного оборота было выведено около пяти миллионов гектар земли. Основная часть работ по очистке территории и захоронению разрушенного реактора была выполнена в 1986–1987 годах.

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* — признана террористической организацией, запрещена в РФ