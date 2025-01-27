Кожа пошла складками: как бороться с глубокими морщинами на лице

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О старости обычно начинают задумываться, когда возрастные изменения уже вовсю проявились в зеркале. Как уберечь лицо от глубоких морщин?

У многих пожилых людей над верхней губой, под нижней губой и на щеках кожа собирается складками, как книжка. Глубокие борозды испещряют лицо и лишь добавляют возраста своим обладателям.

За счет чего формируются такие возрастные изменения и можно ли этого избежать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала, врач-дерматокосметолог Анна Анелок.

Почему над губой и на щеках образуются морщины

Глубокие морщины в первую очередь образуются в зонах естественных кожных складок.

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Важно понимать, что в формировании морщин большую роль играет морфотип человека. Так, худощавые пациенты с мелкоморщинистый типом старения чаще подвержены появлению множественных заломов на коже.

Однако это не единственный фактор. Важно учитывать общее состояние здоровья, качество ухода за кожей лица, степень фотостарения (хроническое воздействие ультрафиолетового излучения — Прим. Ред.), питание и активность мимики.

«С возрастом качество обменных процессов в коже сильно снижается. Сокращается объем подкожно-жировой клетчатки. Возникает нехватка коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Теряется влага и упругость. Кроме того, кожный покров сильно страдает под воздействием ультрафиолетовых лучей. В коже накапливаются радикалы, токсические вещества. Такие проявления усугубляются при длительном курении», — перечислила врач.

За пренебрежение ежедневным уходом и солнцезащитным кремом, равно как и за вредные привычки потом придется расплачиваться в кабинете косметолога, а порой и пластического хирурга.

Как предотвратить появление глубоких морщин

В каком возрасте пора задуматься о предотвращении морщин? Конечно, все очень индивидуально и зависит не только от состояния кожи, но и от того, как женщина себя воспринимает. Одних беспокоят даже мимические микроморщинки. А другие спокойно относятся к естественному старению.

«Даже у маленьких детей при улыбке появляются мимические морщины. Со временем они превращаются в статические морщины, когда на лице в расслабленном состоянии остаются полосочки и вмятины. Как только стали заметны, нужно начинать бороться», — пояснила специалист.

Чтобы продлить молодость кожи, достаточно выполнять следующие рекомендации:

Правильно подбирать дневной и ночной кремы;

Заботиться об увлажнении кожи, в том числе инъекционными процедурами;

Регулярно посещать косметолога;

Вести здоровый образ жизни и правильно питаться;

Отказаться от вредных привычек;

Защищать лицо от солнца, в том числе носить солнцезащитные очки и наносить уходовую и декоративную косметику с высоким SPF.

Как бороться с морщинами-складками

Если статические морщины уже появились, не стоит отчаиваться. Чем раньше начать бороться с возрастными изменениями, тем легче они поддадутся коррекции.

В дополнение к домашнему уходу врач-дерматокосметолог рекомендует рассмотреть аппаратные процедуры. В этом случае воздействие идет на верхние слои кожи, что дает быстрый и заметный результат. Хорошего эффекта также можно добиться и инъекционные методики.

«В зависимость от причины формирования и глубины залегания морщин выбирается процедура — однократная или многократная. Можно заполнять морщины филлерами или провести курс биоревитализации, который расправит складки. Широко используются препараты на основе ботулотоксина. В любом случае результат виден уже после первой процедуры», — заверила Анна Анелок.

Если изменения на лице значительные, а морщины глубокие, таким пациентам показана контурная пластика.