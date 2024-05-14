Главная ошибка косметологов: почему губы стареют и вытягиваются «уточкой»

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С годами губы истончаются и бледнеют. И далеко не всегда процедура по увеличению дает пациентке нужный эффект. Как же добиться желанного пуш-апа?

Большие и пухлые губы — бьюти-тренд, который, пожалуй, никогда не выйдет из моды. И даже если природа щедро наградила девушку, с годами губы все равно теряют насыщенность, форму и объем. В этом случае некоторые незамедлительно увеличивают губы, а другие, насмотревшись на некрасивые последствия, боятся даже думать об инъекциях.

Почему истончаются губы, откуда берется «утиный» эффект и как этого избежать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач дерматовенеролог и косметолог Кристина Багдасарова.

Почему стареют губы

Каждому человеку присущи определенные мимические паттерны поведения. Кто-то любит хмуриться, кто-то — удивляться, кто-то — прищуривать глаза. Манера улыбаться или закусывать губу может раньше времени «состарить» эту часть лица.

Возрастной тип лица формируется за счет:

— увеличения расстояния между носом и верхней губой;

Удлинение кожной части верхней губы — не что иное как вредная привычка поджимать губы.

«Мы любим в течение жизни поджимать губы. Это по факту называется мышцей напряженной воли. С течением времени эта привычка становится настолько сродни нам, нашему поведению, что надо не надо, мы это делаем», — прокомментировала косметолог.

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Таким образом формируется так называемый профиль бабушки, опистохейлия, за счет заворота розовой каймы губы внутрь.

— снижения высоты зубного ряда;

Стираемость зубов ведет к потере их высоты, и как следствие — к постепенному уменьшению нижней трети лица.

«Зубы для нас — это база для губ. Высота зубного ряда проседает, и губы поворачиваются вовнутрь. В этом случае нужно обязательно обратиться к стоматологу. В некоторых вариантах бывает даже к челюстно-лицевому хирургу», — сказала она.

— гипертонуса лабиальной части верхней губы круговой мышцы рта.

Так называемый штрих-код старости или кисетные морщины визуально добавляют возраста своей обладательнице. Многие называют их морщинами курильщиков.

«Когда мы курим, делаем губы трубочкой, возникает гипертонус круговой мышцы рта, а именно ее краевой части, и формируются кисетные морщины», — объяснила специалист.

Частые ошибки при увеличении губ

Сделать губы привлекательными и пухлыми, как в молодости, косметологи зачастую предлагают только с помощью филлеров — инъекционных кожных наполнителей.

«Врачи думают: заколем губки, поднимем, вернем к жизни. К сожалению, они не совсем корректно считывают дисбаланс мышечной активности и пропорций средней и нижней трети лица пациентки. Гипертонус, мышечная активность формируются с годами, мы так не были рождены изначально. И из-за этого филлер „встает“ неверно», — объяснила Багдасарова.

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Самые частые последствия выглядят так:

«Гиалуроновые усы» —миграция филлера за контур губы вверх, вниз или даже в слизистую. Чаще всего этот дефект проявляется в виде белого валика над губой из-за гиперактивности верхней губы.

«Утиный профиль» — увеличение губ визуально вперед, а не вверх. Появляется из-за уже существующего удлинения кожной части верхней губы или же из-за слишком большого количества филлеров.

Компенсационные морщины вокруг губ и сильно выраженная носогубная борозда. Формируются «под тяжестью» чрезмерного количества филлера или из-за неправильного введения препарата.

Диспропорция правой и левой сторон верхней губы. В покое и с закрытым ртом работа косметолога выглядит идеально, но как только девушка начинает говорить, одна половинка как будто провисает, а вторая подпархивает вверх. Причина — гипертонус мышц губы и щеки.

Можно ли омолодить губы без операций

Вовремя остановить проявление признаков старения губ возможно без каких-либо хирургических вмешательств.

«Губы — это самый главный акцент на лице женщины. Испокон веков считается и даже на генном уровне в нас сидит, что девушка с пухлыми губами более привлекательна. У нее все в порядке с гормональным фоном и эстрагоновым профилем, значит, она может продолжать род. И для мужчины эта женщина привлекательна», — подчеркнула эксперт важность этой части лица.

По ее словам, хороший косметолог постарается в первую очередь не увеличить губы, а бьютифицировать их и стереть проявления старости.

«Косметология — это превентивная медицина. Мы должны профилактировать проявления старости, нежели потом их сломя голову лечить. Мы омолаживаем, мы работаем с качеством кожи. Все можно действительно сделать так, чтобы не было заметно, что девушке что-либо кололи, вроде бы она просто в одном возрасте застряла, — инактивировать паттерны мимики, чтобы дальше лицо не плыло», — сказала она.

И чтобы «сделать» красивые губы, в первую очередь понадобится не филлер, как многие думают, а ботулинический нейропротеин типа А.

«За счет нейропротеина типа А, ботулотоксина — в народе ботокса — грамотные, правильные инъекции могут инактивировать гипертонус мышц и дать аккуратный разворот верхней губы. Мы сокращаем активность, губы разворачиваются, и формируется тот самый прекрасный трамплинчик, когда верхняя губа смотрит вверх. В некоторых случаях это лучше начинать делать уже по молодости. Это своего рода профилактика удлинения кожной части верхней губы. Кому-то нужно будет еще добавить филлер. Почему нет? Но понадобится минимальное количество для красивого эффекта», — объяснила врач.

Именно ботокс поможет избежать всеми порицаемых гиалуроновых усов за счет «заморозки» перенапряженной мышцы верхней губы. Тогда введенный филлер останется в нужном месте и не уплывет выше контура губ.

Асимметрию губ при разговоре легко устранить буквально одной единицей нейропротеина типа А, вколов препарат с каждой стороны губы в правильную точку. Грамотно распределенное вещество сгладит как носогубную складку, так и залом верхней губы.

Чтобы убрать кисетные морщины, первым делом врач должен сформировать треугольник молодости за счет правильных инъекций ботокса в краевую и губную части верхней губы. Перенапряжение уйдет, и губа развернется в правильную сторону.

Противопоказаний для таких манипуляций нет. Но важно помнить, что после инъекций все процедуры, усиливающие кровоснабжение, например, массаж, микротоки, прогревания в сауне или бане, будут быстрее выводить препараты, а значит, придется чаще делать уколы.

Можно ли увеличить губы массажем лица

Массаж, как известно, расслабляет одни группы мышц и стимулирует работы других, благотворно воздействуя на общий тонус. По мнению врача, хороший результат дает буккальный массаж лица.

Во время процедуры мастер работает с комиссурами рта (место соединения губ в углах рта), куда вплетаются все мимические мышцы. Со временем это место становится настолько сильным, даже болезненным из-за чрезмерного тонуса, что пациенткам показано «принудительное» расслабление.

«Конечно, мышцы расслабляются, становится более аккуратное выражение лица, уголки губ начинают подниматься. Но это действие очень недолговременное. В наше время очень сложно находить на неделе много времени на массаж, дабы это была действительно профилактика», — прокомментировала Багдасарова.

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Фейсфитнес или гимнастика для лица тоже помогает омолодить губы. Однако у этой процедуры есть свои нюансы.

«Она в каком-то смысле имеет обоснованность, но зачастую пациенты некорректно проводят эту гимнастику. Почему? Опять же потому, что со временем у них сформировался свой паттерн воздействия на мышцы, и они именно этими мышцами еще больше начинают работать. Это должно быть подконтрольно», — объяснила эксперт, добавив, что без индивидуальных советов от тренера фейсфитнес может наоборот усугубить имеющийся гипертонус.

Куда проще, по ее словам, раз в несколько месяцев ходить на прием к грамотному специалисту, который всего за пару уколов добьется того же результата, а то и лучше.