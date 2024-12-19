«Диагноз такой страшненький»: Наталье Сенчуковой удалили опухоль

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Наталье Сенчуковой недавно удалили новообразование. Как она себя чувствует после вмешательства врачей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Жена солиста группы «Дюна» певица Наталья Сенчукова впервые вышла в свет после перенесенной операции. Как чувствует себя артистка? И что за опухоль ей пришлось удалить? С каким одинаковым заболеванием супруги сражаются долгие годы? И как самолечение едва не довело Виктора Рыбина до больничной койки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Появление Натальи Сенчуковой на музыкальных премиях сначала в Москве, а затем и Северной столице стало неожиданностью для ее коллег. Артистка много месяцев не выходила в свет. А накануне СМИ пестрели заголовками: звезда 90-х перенесла операцию по удалению раковой опухоли.

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«Диагноз такой страшненький, да. Благо нормально все. Вон стоит счастливая, все хорошо», — поделился сын Сенчуковой Василий Рыбин.

Сама же жена солиста группы «Дюна» рассказала: недавно обнаружила у себя на ноге подозрительную родинку, обратилась к врачу. Обследование показало — это онкологическое новообразование. Впрочем, для самой Натальи это не было шоком. Еще в 2019 году обоим супругам поставили диагноз — рак кожи.

«Вообще, у каждого человека практически есть эти пятнышки. Только они бывают настолько незаметны, что на них не обращаешь внимания. Но из-за того, что мы уже знаем, что это такое, мы друг друга осматриваем, что там, где новое появилось», — объяснила Сенчукова.

«Мы очень переживаем за них, держим кулачки. Желаем здоровья и скорейшего выздоровления, ребята», — высказалась участница группы КАТЯ & VOLGA.

Базалиома оказалась доброкачественной, но на всякий случай было принято решение ее удалить.

«Возил ее на перевязки, на операцию возил. То есть, конечно, там надо рядом быть со старшей, я не могу так ее кинуть», — отметил Василий Рыбин.

Операция прошла успешно. Но артистка призналась, что до сих пор не восстановилась до конца.

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«Просто такое место дурацкое. Оно, к сожалению, нехорошо восстанавливается. Так, если бы где-то в другом месте, уже давно бы зажило», — подчеркнула певица.

Супруг и сын Натальи все это время были рядом. Хотя Виктор Рыбин и сам едва не оказался на больничной койке. Он так волновался за жену, что вовремя не обратил внимания на странную сыпь на лице.

«Да на носу у него все время. Я говорю: „Что-то нос у тебя торчит“. Говорит: „Да на нем все вылезает“. Вот у него место такое», — уточнила артистка.

Музыкант, в отличие от Сенчуковой, занялся самолечением вместо того, чтобы незамедлительно обратиться к врачу.

«Он говорит: „Да что я буду делать? Вон сожгу“. Купил по интернету. Досталось от онколога», — рассказала певица.

Однако врачи озадачены: согласно статистике, базалиомы практически не прогрессируют и дают рецидивы лишь в одном проценте случаев. Но, может, на здоровье Сенчуковой и Рыбина повлияли пережитые стрессы?

Еще в период коронавирусных ограничений пара сильно потеряла в доходах. Виктору Рыбину пришлось продать любимую машину и один из своих теплоходов. Чтобы выбраться из безденежья, супруги даже обращались к магии.

«К нам приехал в гости колдун. Разложил какие-то закладочки денежные: где-то — свернутые доллары, где-то — десятирублевые монетки. Мы так ухмылялись на это все. Но вдруг, представляете, деньги пошли», — заявил певец Рыбин.

А в прошлом году в семье случилась новая беда. Их единственный сын Василий развелся с молодой женой, не прожив с ней и года.

«Ситуация очень неоднозначная, тяжелая и долгая», — поделился он.

«Переживали, конечно. Я переживал. Наташа мне говорит: „Что ты переживаешь? Они молодые. Сейчас встанут, отряхнутся и дальше пойдут“», — рассказал артист.

Вскоре все действительно наладилось. Наследник встретил новую возлюбленную, и, похоже, дело движется к браку. А Наталья с Виктором теперь стараются меньше нервничать. Пара продолжает регулярно проходить обследования и заниматься спортом.