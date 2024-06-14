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Шеф поделился фирменным рецептом и рассказал, как его быстро и легко приготовить самостоятельно. Компанию ему на кухне составили солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и его супруги Натальи Сенчуковой. На необычной кухне двухпалубного теплохода пары они вместе приготовили три блюда — основное, гарнир и нежный десерт. Самое главное, что для этого понадобилось минимум времени и самые обыкновенные продукты.

«Сделаем шашлычок из куриного бедра по фирменному рецепту и салатик из овощей на гриле», — прокомментировал Емельяненко.

Как повторить вкусные и простые рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Курица на гриле

Ингредиенты:

Филе куриных бедер — 2 килограмма;

Чеснок — 2-3 головки;

Подсолнечное масло — 3-4 столовые ложки;

Лимон — 3-4 столовые ложки;

Зира — 0,5 чайной ложки.

Рецепт:

Готовка основного блюда начинается с обработки мяса. Куриное филе следует разрезать на среднего размера плоские куски и положить в глубокую миску. После чего добавить к ним мелко нашинкованный чеснок.

Для маринада потребуются растительное масло, ароматная зира, соль по вкусу и сок дольки лимона — все ингредиенты нужно тщательно перемешать и отставить в сторону минимум на час.

После того, как курица пропиталась маринадом, наступает время жарки. Подготовленные кусочки выкладываются на гриль и жарятся до появления характерного золотистого цвета и темных полос на каждой стороне.

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Фирменный салат «Овощи гриль»

Ингредиенты:

Томаты — 2-3 штуки;

Болгарский перец — 3-4 штуки;

Кабачок — 3-4 штуки;

Петрушка — 2-3 пучка;

Кинза — 2-3 пучка.

Заправка

Ингредиенты:

Подсолнечное масло — 1 чайная ложка;

Кунжутное масло — 2 столовые ложки;

Соевый соус — 2 столовые ложки;

Сок лимона — 1 чайная ложка.

Рецепт:

Болгарский перец и кабачки следует нарезать на крупные слайсы и затем переложить в глубокую тарелку. Затем ингредиенты нужно сбрызнуть растительным маслом и солью, после чего отправить жариться на гриль в течение трех минут с каждой стороны.

«Пока жарится, мелко режем томатик, чтобы, когда перемешиваем, сок вытекал», — добавил шеф-повар.

Готовые овощи снять с гриля и нарезать небольшими кубиками. После заправить салат кунжутным маслом, соевым соусом и соком лимона. Тщательно перемешать.

Венские вафли с ананасами

Ингредиенты:

Венские вафли — 2-3 штуки;

Мороженое — по вкусу;

Ананас — 1 штука;

Сахар демерара — 5-6 столовых ложек;

Голубика — по вкусу;

Мята — по вкусу;

Базилик — по вкусу.

Рецепт:

Ананас предварительно разделать на небольшие дольки. При этом важно удалить жесткую серединку. После чего получившиеся кусочки панируются в сахаре демерара. Проще всего обвалять экзотический фрукт в плоской тарелке.

«На гриле сахар будет чуть-чуть подгорать и вместе с соком стекать вниз, но образовывать вкусовую корочку», — пояснил шеф.

Жареный ананас следует разрезать на небольшие кубики. Затем можно приступать к выкладке десерта на тарелку. Первым слоем кладутся вафли. Сверху выкладывается мороженое и карамелизированный фрукт. При желании его можно заменить голубикой. Добавить мяту и базилик.