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Звездный шеф поделился уникальным фирменным рецептом и раскрыл все секреты его приготовления. Компанию ему на кухне составили певица Лена Катина и ее супруг Дмитрий Спиридонов.

Мастер кулинарного искусства, известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певицы Лены Катиной и ее мужа, бизнесмена Дмитрия Спиридонова.

Вместе они приготовили два блюда и один соус. Рецепты простые, продукты самые обычные, а результат удивляет.

«Первое блюдо — это замаринованные ножки перепелки с розмарином и чесночком, маслицем и перцем. Салат — томаты, смешанные с кабачком, листьями салата Айсберг плюс заправка на основе апельсинового сока с оливковым маслом. Все простенько и вкусно», — прокомментировал Емельяненко.

Как повторить кулинарные шедевры из простых ингредиентов, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Перепелиные ножки в духовке

Ингредиенты:

Перепелиные ножки — 500 граммов;

Масло — 1 столовая ложка;

Соль — по вкусу;

Перец — по вкусу;

Розмарин — 50 граммов;

Сухой чеснок — щепотка;

Оливковое масло — 2 столовых ложки;

Сок лимона — 1 столовая ложка.

Рецепт:

По словам Емельяненко, саму перепелку неудобно запекать, а вот ножки — самое вкусное, что может быть.

Первоначально нужно поместить мясо в форму для запекания. Оторвать листочки розмарина в небольшом количестве и посыпать на ножки.

«Свежий розмарин даже не нужно резать. Если его мелко нарезать, он прилипнет к мясу перепелки, и его трудно будет потом отделить, а после обжарки он будет горчить», — объяснил шеф.

Помимо розмарина, перепелиное мясо посыпать сухим чесноком, солью и перцем. Сверху полить оливковым маслом и все перемешать. Затем сбрызнуть лимоном и снова перемешать.

Перепелиные ножки отправить в духовку на 15 минут и запекать при температуре 220 градусов в режиме «верхний нагрев» и «конвекция».

Соус для перепелиных ножек

Ингредиенты:

Молоко 3,5% жирности — 100 миллилитров;

Подсолнечное масло — 200 миллилитров;

Кимчи соус — 1 чайная ложка;

Чеснок — 1 головка.

Рецепт:

На бумагу для запекания выложить разрезанную пополам головку чеснока вместе с шелухой. Полить сверху оливковым маслом и отправить в разогретую до 20 градусов духовку на 10 минут.

«Соус для перепелок сделан на основе молока и масла. Особенный соус. Молоко плюс масло создают классную эмульсию. Добавим туда немножко остринки и потом будем уже в процессе в этот соус макать перепелки, есть их и закусывать салатом», — объяснил шеф-повар.

В стакане смешать молоко и подсолнечное масло. На дно опустить чеснок и добавить ложку соуса Кимчи.

На самое дно стакана погрузить блендер и взбить все до однородной массы.

Салат с апельсиновой заправкой

Ингредиенты:

Томаты — 1 килограмм;

Кабачок/цукини — 1 штука;

Айсберг — половина кочана;

Базилик — 5–6 веточек;

Кинза — 5–6 веточек;

Мята — 5–6 веточек;

Оливковое масло — 2 столовых ложки.

Рецепт:

Нарезать помидоры на дольки. Добавить листочки зеленого базилика, мяты и кинзы. Натереть на терке сырой кабачок тонкими кольцами. Добавить листья салата Айсберг. Полить все заправкой и оливковым маслом и тщательно перемешать.

Заправка на основе апельсинового сока

Ингредиенты:

Свежевыжатый апельсиновый сок — 4 столовых ложки;

Миндальное масло — 2 столовых ложки;

Соль — ½ чайной ложки;

Сок лимона — 1 чайная ложка.

Рецепт:

Свежевыжатый апельсиновый сок налить в ковш или кастрюлю и отправить на плиту. Жидкость должна выпариться в два раза.

«Четыре ложки выпаренного апельсинового сока. Ложку миндального масла с трюфельным ароматом, соль. Если меньше сока и больше масла, то меньше сладости. Хотим больше, значит, наоборот действуем. Кстати, можно добавить чуть-чуть лимончика», — объяснил порядок действий Емельяненко.

Полученную заправку вылить в салат и тщательно перемешать.