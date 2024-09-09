«Два разных человека»: Рыбин-младший впервые прокомментировал развод

Фото: Instagram* / basil_r_official

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пара была знакома со школьной скамьи.

Сын певицы Натальи Сенчуковой и основателя группы «Дюна» Виктора Рыбина Василий развелся с женой из-за несовпадения характеров. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Два разных человека, абсолютно не совпадающие характерами… Я не люблю, когда мной управляют, а там управления было более чем достаточно», — поделился Василий.

Звездный наследник связал себя узами брака с одноклассницей Дарьей Алябьевой. Несмотря на то, что их добрачные отношения длились девять лет, после ЗАГСа пара разбежалась не прожив вместе и года.

Василий тяжело переносил беспрерывные конфликты с супругой: почти не спал и сильно похудел. Родители замечали состояние сына, но не стали вмешиваться, ведь он не спрашивал у них совета. Хотя у пары Сенчуковой и Рыбина действительно есть чему поучиться. Они в браке уже 26 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказал Алексей Шевченков об алкогольной зависимости.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.