Лучше собрать самому: чем опасны сладкие новогодние подарки для детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

На прилавках магазинов перед Новым годом можно найти сладкие подарки на любой вкус и кошелек. Но часто красивая упаковка скрывает низкое качество продукта.

Большие, маленькие, с игрушкой или без — детские новогодние подарки давно стали неотъемлемой частью праздника. Производители соревнуются между собой в упаковке и форме набора, а вот держать качество на должном уровне получается не у всех.

Какой неожиданный сюрприз можно обнаружить в конфетах? Как действовать, если подарки совсем не приятные? И из чего делают сладости на производстве, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны сладкие новогодние подарки

Москвичка нашла в любимых конфетах проволоку и едва не проглотила ее. Девушка обратилась в Роспотребнадзор и намерена подать на производителя в суд.

С трудом подавил рвотные рефлексы еще один любитель сладкого. Ему в конфете попался червяк. Похожая история произошла и в семье Мартьяновых. Папа угостил дочь конфетами из доставки. Теперь девочка боится их есть.

«Я откусила, а там просто червяк», — поделилась Катя Мартьянова.

От неожиданности дочка даже заплакала. Маленький, но очень неприятный сюрприз. Живая начинка шокировала не только ребенка, но и родителей. Сладости продавались на развес, а срок годности был в пределах нормы.

Червяки — личинки пищевой моли. Их более 6 000 видов. Эти существа питаются сухими продуктами: мукой, сухофруктами, крупами, орехами, в том числе и кондитерскими изделиями.

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Если пришлось употребить в пищу продукт с таким неожиданным содержимым, сильного вреда здоровью это не нанесет. В редких случаях может быть расстройство кишечника или аллергическая реакция. Визуально определить, что шоколад некачественный, довольно непросто, но все же можно.

«Прежде всего, вас должны насторожить жирные пятна на самой поверхности упаковки. Это значит, продукт хранился неправильно и уже идет выпотевание жира», — отметила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

А вот белый налет на плитке шоколада, вопреки бытующему мнению, на безопасность десерта никак не влияет. Если покупатель все же приобрел некачественный товар, не стоит спешить его выбрасывать.

«Необходимо сохранить упаковку и чек на приобретенный товар. Это и будет доказательством того, что вы приобрели данный продукт у конкретного продавца. Необходимо сделать видеозапись подробную либо же отфотографировать эти недостатки», — прокомментировал адвокат Егор Бидюк.

В этом случае продавец обязан заменить товар на качественный либо вернуть деньги.

Сразу уходят в жир: почему шоколадные конфеты вообще не усваиваются организмом

Как создаются необычные шоколадные деликатесы

Сегодня Россия занимает пятое место в мире по производству кондитерской продукции. И продолжает наращивать объемы.

«Мы реализуем новых 46 проектов по пищевке, по кондитерке практически на 46 миллиардов рублей. 13 из них уже завершили, 33 будут завершены в ближайшее время», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Из чего делают конфеты на производстве? Съемочная группа отправилась в мастерскую очень необычного шоколада. Начинки там тоже удивили, но только своим вкусовым разнообразием.

«Мы работаем с ароматикой. Это какие-то нестандартные какао-бобы, привезенные из разных регионов: Мадагаскар, Эквадор. Выбираем таким образом, чтобы шоколад получался разным по вкусо-ароматическому профилю», — объяснила основатель шоколадной мастерской Ирина Ермолаева.

Кондитеры используют только натуральные продукты, без красителей и усилителей вкуса.

Один из главных вопросов: почему в этом шоколаде нет молока.

«Первый шоколад мы сделали дома, на своей домашней кухне и решили, что это станет нашей концепцией создания шоколада без молока и белого сахара», — сказала Ермолаева.

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То есть у производителя получается максимально полезный шоколад. Таким лакомством сейчас трудно удивить, но у шоколадной мастерской получилось.

«Да, мы очень стараемся, потому что настоящий хороший шоколад — это шоколад, который содержит много полезных жиров, антиоксиданты. А если его еще сделать сбалансированным и вкусным? Да, это настоящий, полезный, качественный продукт», — отметила Ермолаева.

Чем полезен качественный шоколад

Самым полезным считается темный шоколад. В разумном количестве он даже снижает риск возникновения тромбов. Кроме того, продукт богат магнием и фосфором — важными для организма веществами. Ну а самым приятным свойством шоколада является его уникальная способность повышать настроение. Но и тут нужна мера.

«При чрезмерном употреблении шоколада самая большая проблема — это аллергическая реакция. Аллергическая реакция может быть как на само какао, и также на содержащиеся в шоколаде добавки», — заявила педиатр Юлия Михайлова.

Еще больше опасности может скрываться в готовом новогоднем подарке. Чем ближе праздник, тем больше появляется негативных, а порой и страшных отзывов о таких наборах. Эксперты советуют собирать сладкий подарок своими руками. Тогда точно будет уверенность в том, какие в нем конфеты.