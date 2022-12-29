Какие подарки категорически нельзя дарить на Новый год и почему

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; 5-tv.ru

Считается, что некоторые подарки ни в коем случае нельзя вручать ни на какой праздник, особенно на Новый год. Однако многие советы предков безнадежно устарели.

Выбор подарков — главная проблема, с которой сталкивается каждый перед Новым годом. Многим важно, чтобы презент порадовал и принес позитивный эффект в жизнь одариваемого.

Но не все подарки могут порадовать на праздник. О том, какие вещи обладают негативной энергетикой и как их «обезвредить», эксклюзивно Пятому каналу рассказала медиум и эксперт по магии Айгуль Хуснетдинова.

Суеверия о подарках на Новый год

Многие приметы, связанные с подарками, по словам эксперта, имеют рациональное зерно и родились в простых бытовых ситуациях.

Например, о колюще-режущие предметы можно легко пораниться, а носовые платки ассоциируются с тем, что ими утирают слезы. Однако при выборе презента больше важны намерения дарителя, а не предполагаемые последствия неправильного использования предмета.

Часы — можно или нельзя дарить на Новый год

Существует примета: если любимому человеку подарить часы, то как только стрелки на циферблате остановятся, избранники расстанутся. Другие говорят, что даже если часы будут работать долго, то расставание неизбежно. Однако сейчас данная примета не актуальна, а часы, по мнению эксперта, — прекрасный подарок не только для второй половинки, но и для членов семьи, коллег и друзей.

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«Во-первых, он напоминает о времени, из которого состоит наша жизнь, во-вторых, это всегда дорогой подарок, а в-третьих, это вопрос уже статуса, так как сейчас люди больше пользуются уже телефоном, а часы напоминают нам именно об осознанном восприятии действительности», — отметила специалист.

Также это универсальный подарок. Можно преподнести маленькие часики с элегантным браслетом — женщине, а большие и статусные — мужчине.

Статуэтки — можно или нельзя дарить на Новый год

Согласно еще одной примете, нельзя дарить статуэтки. Многие считают, что такой подарок несет несчастья. Однако это всего лишь суеверия.

Дарить фигурки можно и нужно. Особенно сейчас стало популярным вручать изделия в виде символа Нового года. Говорят, что статуэтки Кроликов приносят в дом счастье и денежную удачу.

Но при выборе подарка важно учитывать нюансы. Не следует дарить вещи с религиозной символикой малознакомому человеку, так как можно не угадать, как человек относится к тем или иным мировоззренческим концепциям. Также необходимо отмести желание купить предмет в подарок, если в него заложен отрицательный смысл.

«Не советую дарить вещи с негативной символикой, например, изображения или фигурки черепов, какую-то символику смерти, негативную разрушительную. Не желательно дарить картины, на которых изображено что-то разрушающее или раскалывающееся, что-то такое, что вызывает негативные эмоции», — посоветовала эксперт.

По словам специалиста, следует с осторожностью преподносить в дар предметы, связанные со стихией воды, так как такие вещи могут быть неправильно размещены в доме с точки зрения фен-шуй. Это негативно скажется на жизни человека.

Антикварные предметы — можно или нельзя дарить на Новый год

Самое опасное влияние на человека могут оказывать антикварные предметы, особенно те, что постоянно находились при прошлом владельце, например, украшения.

«Вещи, которые были непосредственно на теле человека, больше всего собирают энергетику владельца. И может быть, вам не захочется носить вещи после какого-то больного человека или того, у кого была неудачная судьба», — рассказала медиум.

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Перед тем как вручить подобный подарок на Новый год, следует его очистить от негатива с помощью определенных ритуалов. Обычно для этих целей используют огонь, соль или проточную воду. Но не все предметы получится освободить от негатива с помощью таких методов, поэтому при выборе подарка на Новый год лучше остановить свой выбор на чем-то другом.

Не рекомендуется дарить и старинные зеркала. В них скапливается негативная энергетика предыдущих владельцев, а еще внутри них часто прячутся потусторонние сущности, способные принести беды в жизнь хозяина вещи.

Следует внимательно относиться к покупке винтажной одежды и старинных аксессуаров в подарок. Важно понимать, что такие вещи не предназначены для постоянного ношения и подойдут только для коллекционеров, так как подобные наряды обладают мощной энергетикой. Если предыдущий владелец был несчастлив, на его вещах остается негативный след и, чем ближе он располагался к телу, тем больше энергии на нем осталось. Это мощная сила, способная изменить жизнь очередного хозяина предмета не в лучшую сторону.

Посуда и кошельки — можно или нельзя дарить на Новый год

Существует примета, что нельзя преподносить в дар посуду и кошельки, так как их пустота, как говорили предки, символизирует безденежье и нищету. Чтобы успокоить одариваемого, нужно на дно чашки, тарелки или кошелька положить какую-нибудь символическую вещь.

«Если дарится посуда, то туда можно положить монетку как символ благополучия или горсточку риса как символ изобилия. В кошелек положить купюру с намерением, чтобы у человека все доходы увеличивались и умножались», — порекомендовала специалист.

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Позитивное намерение наполнит предмет такой же энергией и привлечет к одариваемому денежную удачу и благополучие.

Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год

Самым важным, по словам эксперта, является то впечатление, которое подарок производит на одариваемого. Поэтому при выборе стоит избегать тех вещей, способных вызывать неоднозначную реакцию. Также у человека при получении презента должны возникать позитивные эмоции, а не вопросы по поводу того, что с ним делать.

«Такой подарок несет гораздо большую неприятную энергию», — отметила эксперт.

К таким вещам относятся:

Предметы личной гигиены, так как презент воспринимается как посягательство на личное пространство и вызывает неприязнь к дарителю. Безделушки и сертификаты на те виды развлечений, которыми одариваемый не пользуется. Подобный подарок воспринимается как вещь, что вручили лишь бы было, поэтому тоже вызывает негатив. Украшения и предметы одежды. Такие вещи опасны тем, что можно не угадать с размером и вкусом, что довольно сильно расстроит получателя. Животные и предметы мебели. Они подарки способны доставить неудобства получателю, так как питомцам нужен особый уход, который не каждый готов себе позволить, а объемные предметы интерьера могут не вписаться в дизайн квартиры и вообще вызвать негативную реакцию у одариваемого, так как это выглядит как посягательство на личное пространство.

Чтобы точно не прогадать с подарком, эксперт посоветовала обращаться к популярным спискам желаний, распространенным в наше время в интернете.

«Сейчас есть много вишлистов, поэтому можно заглянуть и посмотреть, что человек хочет получить на Новый год», — отметила медиум.

Можно ли передарить подарок

Получив на Новый год подарок, человек чаще всего не может от него отказаться, так как боится оттолкнуть дарителя. Но если ощущения подсказывают новому обладателю, что предмет ему не подходит, то не стоит делать над собой усилия. Когда изделие неприятно носить, находиться рядом с ним или тот, кто сделал презент, неприятен, не стоит сразу думать, что подобный эффект вещь вызывает у всех. Каждый человек обладает особой энергетикой и формирует особое отношение к предмету, поэтому можно пристроить подарок в другие руки.

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«Если вы понимаете, что вещь вам не нравится, не надо себя заставлять. Вы можете спокойно этот подарок передарить тому, у кого энергетика больше совпадает с тем, кто преподнес эту вещь», — рассказала медиум.

Вероятно, неприятные чувства возникают только у того, кому вещь подарили, а другой будет носить ее с удовольствием.

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