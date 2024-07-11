Сразу уходят в жир: почему шоколадные конфеты вообще не усваиваются организмом

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Сладости разных вкусов и торговых марок чаще всего одинаково вредны для здоровья. Что же в них такого опасного?

Трансжиры, пальмовое масло, сахар и другие вредные добавки — все это можно найти в шоколадных конфетах.

Откуда в сладостях появляются черви? Из чего делают конфеты на фабриках и как сделать домашнее угощение? Где искать натуральный шоколад и почему так важно читать состав на этикетке?

Во Всемирный день шоколада программа Пятого канала «Страна советов» выяснила, что продают под видом натуральных конфет.

Как на фабриках производят конфеты и шоколадки

Путь сладкого товара на российские прилавки начинается за тысячи километров от России — с плантаций шоколадного дерева, на котором и растут какао-бобы.

«К нам приходят какао-бобы в транспортной упаковке в мешках. Мы принимаем, вешаем на них ярлык, каждый мешок взвешиваем, пишем название какао-бобов и вес. Мешки приходят весом от 50 до 70 килограмм», — рассказала технолог производства натурального шоколада Татьяна Коваленко.

Качественные какао-бобы привозят из Кот-Д’ивуара и Ганы. Затем их тщательно сортируют, отделяя хорошие от плохих. Вначале это делает специальная техника. Но последнее слово по-прежнему остается за человеком.

«Здесь мы отбираем то, что попало в хорошие фракции, это сдвоенные какао-бобы, и мусор, то есть еще половинчатые, это все брак. Это уходит в брак. Хорошие бобы мы отправляем в бачок, который идет на обжарку», — пояснила специалист.

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Обжаренные какао-бобы охлаждают и отправляют на сепарирование. Там специалисты отделяют их от оболочки — она называется какао-велла. А то, что остается — самое ценное — натуральная крупка, которая и придает шоколаду тот самый вкус и аромат.

«Готовый шоколад поступает у нас в цех темперирования. Темперирование — это процесс кристаллизации. Нам нужно получить как можно больше кристаллов бета-уровня», — отметила технолог.

Темперировать шоколад нужно для того, чтобы повысить его твердость, обеспечить однородную текстуру без сахарного налета и пятен, придать ему глянцевый блеск и аппетитный хруст.

Шоколадную массу разливают по формам и отправляют на дрожащую платформу. Такая встряска поможет убрать пузырьки с воздухом. Останется только плотная шоколадная плитка.

«Финальным этапом производства является фасовка, где мы измельчаем готовые плитки шоколада на кусочки и фасуем в баночки», — показала Коваленко.

Затем крышка плотно закрывается. И сладкий товар отправляется в конечный пункт назначения — на прилавки магазинов.

Из чего изготавливают натуральный шоколад

Производители могут добавлять в состав заменители тертого какао, какао-масла, консерванты и химические добавки.

«В составе шоколада и шоколадных конфет недопустимы заменители масла-какао. Недопустимо содержание пальмовых масел. В горьком шоколаде недопустимо содержание молока, сухого молока», — перечислила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

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А есть ли в хороших шоколадных конфетах место трансжирам и пальмовому маслу?

«Трансжиры и пальмовое масло входит в состав конфет с пралине, может входить с целью удешевления. Но производитель обязан проинформировать об этом на этикетке», — добавила Раева.

Ингредиент не для слабонервных. На этих кадрах видео из социальных сетей из шоколадной конфеты вылезает живой червь. Жительница Пермского края обнаружила похожую начинку в шоколадке, которую получила в подарок.

Виной всему нарушение правил хранения в магазине или негерметичная упаковка. Что же делать в таких ситуациях?

«Покупатель имеет право обратиться с претензией, с жалобой к продавцу. Если продавец не отвечает или не удовлетворяет требования и жалобы, то у вас есть возможность обратиться в Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор не реагирует на жалобу, то уже стоит обращаться напрямую в прокуратуру с заявлением, а также по защите прав потребителей можно идти с иском в суд», — прокомментировал юрист Общества защиты прав потребителей Кирилл Рощин.

Чем опасны дешевые конфеты и шоколадки

Насколько вообще полезен шоколад?

«Если говорить про конфеты, которые можно купить в магазине, в классическом понимании конфеты, то особенно следует избегать шоколадных батончиков, которые насыщены еще карамелью, арахисом. Там просто зашкаливает количество сахара. Из конфет лучше употреблять те, которые сделаны на основе горького шоколада», — пояснила гастроэнтеролог Екатерина Мельникова.

Особенно тщательно к выбору сладостей нужно походить аллергикам.

«Конфеты — более сложный продукт, чем шоколад. В конфетах может быть, кроме яиц, орехов и молока, углеводы, пшеница, которая тоже является аллергеном. Могут быть различные ароматизаторы, стабилизаторы, красители», — перечислила аллерголог-иммунолог ФГБУ ОБП Управления делами президента РФ Виктория Меркулова.

Лучше выбирать качественные конфеты от проверенного производителя и не экономить, ведь в дешевом товаре могут быть трансжиры.

«Трансжиры не усваиваются в нашем организме. Организм не знает, как утилизировать эти вещества, и он откладывает это в жировую ткань», — предостерегла нутрициолог Жанна Тиханычева.

Как выбрать натуральный шоколад по хрусту

Есть проверенный лайфхак, как выбрать хороший шоколад на глаз и на слух.

«Критерии качественного шоколада, если это плиточки по 40 грамм, чтобы он был глянцевый на вид. Когда мы ломаем шоколад, чтобы издавал характерный щелчок и чтобы шоколад таял во рту, но не в руках», — пояснила технолог Татьяна Коваленко.

Этикетка поможет разобраться, стоит ли вообще покупать шоколад или конфеты.

Обращать внимание нужно на состав, дату выпуска и герметичность упаковки. В хорошо упакованных сладостях вряд ли заведутся личинки. Хранить конфеты и шоколад стоит строго согласно срокам, указанным производителем.

Рецепт домашних конфет «Малиновый трюфель» без сахара

Алла Комиссарова настолько любит шоколад, что построила на этом бизнес.

«Будем готовить с вами конфету малиновый трюфель. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Темный шоколад, сливочное масло, пюре натуральной малины, мед, сублимированная малина и орехи для обсыпки», — сказала основатель шоколадно-кондитерского ателье.

Ингредиенты для домашних конфет:

Темный шоколад;

Сливочное масло;

Натуральное малиновое пюре;

Мед;

Сублимированная малина;

Орехи.

Сахар в составе отсутствует. В крафтовом домашнем рецепте в качестве подсластителя используется натуральный мед.

Рецепт конфет без сахара:

Сначала нужно растопить шоколад в микроволновке. На это уйдет пара минут.

«Пока мы растапливаем наш шоколад, можно подогреть малиновое пюре. Включаем. Пюре доводится до кипения вместе с медом», — показала Комиссарова.

Затем сладкую смесь нужно перемешать с растопленным шоколадом. Лучше всего с задачей справится блендер.

«Ну вот, посмотрите, какая гладкая и блестящая эмульсия у нас получилась. И при температуре 40 градусов мы можем добавить сливочное масло. И опять пробьем блендером», — показала она.

На создание основы малинового трюфеля ушло примерно полчаса. Теперь на долгие 12 часов десерт отправляется в холодильник на кристаллизацию.

«Наши конфеты сформированы, и теперь мы можем обкатать их или в пудру сушеной малины, или в ореховую смесь. Может быть, у вас есть какао или кокосовая стружка. Вот, что душа желает, как говорится», — показала мастер.