Сладкий обманщик: какое мороженое категорически нельзя покупать

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Летний десерт может нанести большой вред здоровью. Для того чтобы это избежать, важно знать, как отличить некачественный продукт от хорошего пломбира.

Прекрасным дополнением к хорошему настроению в жаркий летний день становится мороженое. Этот холодный десерт любят есть как взрослые, так и дети. Сейчас в магазине можно встретить всевозможные виды данной сладости, поэтому каждый обязательно найдет что-то свое.

Однако каждое ли мороженое безвредно? Многие производители, желая снизить себестоимость товара и дать ему привлекательный внешний вид, закупают сырье низкого качества и добавляют в продукт вредные вещества, такие как пальмовое масло и даже антибиотики, а то и вовсе делают мороженое без молока и сливок Поэтому найти на прилавках вкусный и натуральный летний десерт весьма непросто.

Какое мороженое стоит покупать? Как не наткнуться на некачественный товар? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Каким должен быть вафельный стаканчик мороженого

Существует мнение, что одним из верных признаков того, что мороженое качественное, является хрустящий вафельный стаканчик. Однако это совсем не так. Хруст будет лишь в том случае, если холодный десерт продают на развес. А вот вафля магазинных товаров должна быть мягкой.

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«Поскольку мороженое содержит долю жиров, воды и жидкости в своем теле, конечно же, вафля принимает это на себя», — рассказывает пищевой технолог Евгений Мещеряков.

На самом деле, опасным сигналом являются рваные края у вафельного стаканчика. Различные помятости и влажные подтеки на швах сигнализируют о том, что температурный режим хранения продукта, который составляет минус 18 градусов, был нарушен.

Уже при температуре минус 12 градусов мороженое начинает портиться. В нем могут появиться различные вредные бактерии, из-за которых возникает риск заработать отравление.

Для того чтобы обезопасить себя, эксперт советует выбирать пломбир в фольгированной упаковке. Именно в ней продукт лучше переносит перепады температур во время транспортировки.

Какой состав должен быть у качественного мороженого

Для того чтобы выяснить, чего не должно быть в качественном мороженом, эксперты программы приобрели три образца пломбира разной ценовой категории: за 30, 80 и 120 рублей.

Изначально специалисты сравнили сроки хранения товаров, который стандартно при нахождении мороженого в фольгированной упаковке составляет 12 месяцев.

Образцы за 30 и 120 рублей вписались в норму. В то время как пломбир средней ценовой категории, судя по маркировке на этикетке, не будет портиться полтора года. Такое возможно лишь в том случае, если в составе мороженого есть консерванты. Однако на упаковке информации о их наличии нет.

«Тем не менее, срок годности производитель пишет при минус 18 градусах — 18 месяцев. Такого не бывает. Соответственно, здесь, скорее всего, бикарбонат калия, но он почему-то не указан. Это как раз пищевые металлы, которые способствуют остановке окисления и не дают мороженому таять, удерживают воду», — объясняет эксперт.

Как быстро должно таять настоящее мороженое

Кроме консервантов, в пломбире могут быть и другие нежелательные добавки. Для того чтобы выявить их наличие, все три образца выложили на тарелку и оставили на 30 минут. Однако за это время не все мороженое растаяло.

Исходя из того, какое количество воды выделилось во время таяния пломбира, можно сразу подвести итог. Главное знать, что чем больше жидкости, тем хуже.

Полностью растаял только бюджетный образец. Это говорит о том, что производитель сэкономил, используя меньше молока и сливок, но больше воды. Ее легко можно увидеть на тарелке.

Образцы средней и высокой ценовой категории в этом испытании показали себя значительно лучше. У них однородная кремовая текстура и почти нет воды.

Чего не должно быть в качественном мороженом

Зачастую недобросовестные производители заменяют в мороженом обычное молоко на растительное масло. Чаще всего на пальмовое или рапсовое.

Распознать обман поможет фонарик с ультрафиолетовой лампой. Под его лучами продукт из натуральных сливок и молока будет желто-зеленого цвета. В то время как товар, в составе которого есть растительные жиры, окажется белым с голубым оттенком.

Новые образцы ранее выбранных производителей просветили ультрафиолетом. Продукты за 30 и 120 рублей проверку прошли. А в мороженом за 80 рублей были замечены какие-то примеси.

«Есть инородное синее свечение, есть белые вкрапления, серьезные белые вкрапления. Видно, что это стабилизаторы уже не животного происхождения, а растительного», — комментирует специалист.

Кроме того, чтобы равномерно перемешать растительные и молочные жиры или удержать в продукте воду, производители добавляют в мороженое различные стабилизаторы.

Для того чтобы проверить, как много вредного вещества в составе выбранных образцов, продукты положили на бок и с силой ударили по стаканчикам. Мороженое низкой и средней ценовой категории почти не изменили форму. Распался лишь дорогой пломбир, а значит, состав у него более натуральный.

«Меньше стабилизаторов и сухой массы дает наличие более естественного полуфабриката», — оценил мороженое пищевой технолог.

В результате проведенных экспериментов можно подвести итог: качественное мороженое не может дешево стоить. Многие товары, которые привлекают покупателей своей ценой, могут содержать в себе вредные вещества. Все испытания прошел только самый дорогой пломбир.