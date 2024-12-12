Вовсе не икра: что обычно продают в банках под видом новогоднего деликатеса

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Красная икра — царица новогоднего стола. Продавцы идут на различные ухищрения, чтобы поднять прибыль перед праздниками, а покупатели клюют на приятные цены.

Десять тысяч рублей - 2ена на красную икру в России перед новогодними праздниками побила исторический рекорд. Но на рынках и уличных развалах есть и более выгодные предложения.

О том, как не нарваться на подделку, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Что говорит о красной икре дата производства

Несколько сотен рублей за банку. И такой товар пользуется огромным спросом. Правда, ничего общего с натуральной икрой у этого продукта нет. В лучшем случае это смесь рыбного бульона с желатином. Но высокая цена тоже не гарантирует качество морского деликатеса. Чаще всего подделывают икру горбуши.

«Красную икру именно породы рыб горбуши, красной рыбы выбирают потому, что, во-первых, она относительно не самая дорогая по сравнению с лососевыми другими породами и хранится, в принципе, намного дольше, чем любая другая», — прокомментировал шеф-повар Сергей Сергеенков.

Что делать, чтобы не попасть на удочку мошенников и не отдать половину зарплаты за суррогат, рассказал эксперт.

В первую очередь он порекомендовал обращать внимание на дату производства продукта и выбирать только ту икру, которая попала в банки с июня по сентябрь. В этот период горбуша идет на нерест. В остальное время на предприятиях используют замороженное сырье.

А чтобы икра доехала до потребителя свежей, упаковка должна быть надежной.

«Я рекомендую выбирать тару либо жесть, либо стекло. Потому что пластик имеет свойство отдавать все свои запахи. Тем более икра — это тот продукт, который очень максимально в себя впитывает, как губка», — отметил специалист.

В такой упаковке красная икра хранится не только лучше, но и дольше — до шести месяцев. В пластиковых контейнерах не больше двух.

«Икринки начинают сжиматься. Некоторые начинают лопаться. Опять же появляется неприятный запах испорченного рыбного продукта. И соответственно, происходит процесс гниения. Даже зачастую бывает плесень», — рассказал Сергеенков.

Как проверить качество красной икры в домашних условиях

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Какой продукт достоин оказаться на праздничном столе, а после какого можно очутиться на больничной койке? Выбрали три банки из супермаркета. Первая в жестяной таре. Цена 700 рублей за 100 граммов. Дешевле средней по рынку.

«Первый образец мне не нравится. Потому что здесь прямо сверху икры какая-то непонятная слизь», — поделился шеф-повар.

Икра в пластиковом контейнере обошлась в два раза дороже — 1400 рублей за 100 граммов. Но, открыв банку, почувствовали неприятный запах. Да и содержимое выглядело неаппетитно.

«Не выделяются икринки между собой. И некоторые даже немного смяты. Мне это не нравится», — сказал эксперт.

Дороже всего обошлась красная икра в стеклянной банке — больше 2000 рублей за 100 граммов.

«Я вижу, что икра по цвету очень хорошая. То есть она прям такая прозрачная, янтарная. Икринки отделяются друг от друга», — пояснил специалист.

Но окончательные выводы делать было рано. Чтобы оценить качество деликатесов в домашних условиях, специалисты посоветовали посмотреть, как красная икра спадала с ложки. В свежем и натуральном продукте много жира. Поэтому икринки сваливаются одним комком, и столовый прибор остается чистым. Так повели себя образцы за 700 и 2100 рублей.

«Второй образец тоже упал в большей своей части единой массой. Но на ложечке, к сожалению, осталось. То есть мы видим это», — пояснил эксперт.

Результат неоднозначный. Поэтому провели еще один тест. Попробовали соорудить из икры пирамиду. Чем прочнее она получилась, тем продукт лучше. Крепче всех оказались пирамиды, которые сделали из второго и третьего образцов. Еще один плюс в их копилку. Но впереди было еще несколько испытаний.

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«Сейчас мы будем проверять ее на стрессоустойчивость, так сказать. Мы будем ее давить пальцем. Икринки у хорошего производителя, качественного разойдутся между собой. А те, которые попадут под пресс пальца, соответственно, они лопнут», — добавил Сергеенков.

Этот тест прошли не все образцы. Икринки из жестяной пластиковой тары выскальзывали из-под пальцев, раздавить их было невозможно. Так бывает, если производитель искусственно оживил старую или перемороженную икру.

«Скорее всего, в икру добавили желатин, который она впитала в себя и стала как икорный заменитель», — заключил эксперт.

Третий образец вел себя совсем иначе.

«Здесь мы видим, что икра разошлась также вокруг пальца. Но некоторые икринки действительно лопнули у меня под пальцем. Это говорит о ее качестве», — рассказал шеф-повар.

Но провели еще один тест. Для этого понадобился кипяток. От высокой температуры натуральный белок должен был свернуться, и икринки побелеть.

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По сути, с бюджетным образцом изменений почти не было. На полностью натуральный продукт не похоже.

«В первом образце действительно мы видим, что икра себя странно ведет. Мы видим, что там минимальное количество белка и вода почти прозрачная. Значит, икра, скорее всего, не икра», — пояснил эксперт.

По всей видимости, производитель просто разбавил натуральный продукт искусственным. Икра из пластикового контейнера в предыдущих испытаниях выглядела подозрительно. Но в этот раз показала хороший результат.

«В образце номер два видно, что прям самое большое количество белка. Вода максимально белая. И белок свернулся», — заметил Сергеенков.

Похоже, что это восстановленная икра из перемороженного сырья. Но лидер снова деликатес из стеклянной банки.

«Побелели икринки. Это говорит о том, что икра высшего сорта молодой рыбы, что и должно быть в принципе», — рассказал эксперт.

Если нет кипятка под рукой, оценить качество икры можно с помощью перекиси водорода.

«При реакции с икрой должна пойти пена. Реакция, то есть это белок контактирует с перекисью водорода», — объяснил специалист.

На первом образце было очень мало пены, что только еще раз подтвердило выводы. Это имитация красной икры. Отсюда и такая низкая цена. В пластиковом контейнере после перекиси водорода появились пузырьки.

Правда, их было не так много. И снова только образец из стеклянной банки выдержал тест на 100%. Вывод простой: хочется подать на стол настоящий деликатес? Сэкономить не получится. Качественная красная икра не может стоить дешево.