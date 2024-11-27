Красная икра или желатин: как распознать подделку, не вскрывая банку

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Есть четыре верных способа узнать в магазине, настоящая красная икра в банке или подделка.

Полтора миллиона банок — столько красной икры неизвестного происхождения попало на прилавки отечественных магазинов. Фирмы-однодневки продавали деликатес крупным торговым сетям по всей России. Был ли контрафакт натуральным продуктом или дешевой имитацией из водорослей и желатина, сейчас разбираются правоохранители.

Нарваться на подделку или некачественный товар в преддверии новогодних праздников проще простого. Как не стать жертвой мошенников, выяснила «Самая полезная программа».

Зачем обязательно нужно трясти банку с икрой

Прежде чем идти с заветной баночкой на кассу, нужно внимательно ее осмотреть.

Потрясти банку. Пищевой технолог Александр Гришин первым делом советует потрясти банку с икрой. Раздаются булькающие звуки — от покупки лучше отказаться. Внутри будет много рассола и мало икры.

«Классическая икра должна быть суховатая. Поэтому, собственно говоря, после пробивки посола есть операция стечки, стекания», — пояснил он.

Проверить надпись на этикетке. Нужно обращать внимание и на надписи на этикетке. Официальные производители всегда указывают вид рыбы на русском и на латыни. Это могут быть нерка, горбуша, семга, кета или кижуч. А вот продавцы-нелегалы пишут просто «икра лососевых пород». В такой банке, скорее всего, брак и некондиция.

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Еще хуже, когда на этикетке написано «икорный продукт». В такой таре может оказаться вообще что угодно.

«Жестяная банка должна быть закатана именно в местах добычи. То есть это, соответственно, Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край, Магаданская область, Хабаровский край», — перечислил эксперт.

Посмотреть на месяц и год производства. Важно сверить и дату производства. Лучше выбирать икру, которую заготовили с июня по октябрь. Именно в это время лососевые идут на нерест, и в банки попадает свежий деликатес. В остальные месяцы фасуют замороженную икру. Об этом производители должны написать на упаковке. Но делают это единицы.

«Если неправильно заморозили или неправильно транспортировали, она может иметь признаки окисления липидов и признаки белкового старения», — сказал он.

Сколько стоит настоящая красная икра

Выбирая натуральную и вкусную красную икру, важно выяснить, есть ли разница между дешевыми и дорогими баночками? Для эксперимента в ближайших супермаркетах были куплены сразу три банки — за 220, 620 и 1000 рублей. Если верить этикеткам, везде натурпродукт, икра горбуши.

Самый дешевый образец сразу вызвал подозрение у эксперта. В пересчете за килограмм он стоит слишком дешево.

«Икра не может стоить дешевле, чем оптовая цена у крупных производителей. Если мы говорим про горбушу, это минимум три с половиной тысячи рублей за килограмм. Если она дешевле, мы можем столкнуться либо с браконьерством, либо с некачественной продуктом. Либо опять же залицовываться может прошлый год», — предположил Гришин.

Проверка маркировки подтвердила опасения. Деликатес сделали в декабре прошлого года из замороженного сырья, да еще и в Подмосковье. Теперь понятно, почему такая низкая цена.

Но второй образец за тысячу рублей удивил еще больше. На банке нет вообще никакой маркировки.

«У меня большие сомнения по качеству продукта, который внутри, я не вижу ни одной выбивки, ни одной маркировки, как и не вижу даты изготовления, даты упаковки, не вижу индекс промышленности. Все-таки это жестянка. Скорее всего, это может быть подделка», — обеспокоен технолог.

У третьей покупки с маркировкой все в порядке. А даты изготовления икры попадают в сезон нереста рыбы.

Как выглядит свежая красная икра

Но сможет ли обычный человек оценить качество продукта не по надписи на этикетке, а по внешнему виду икры? Все банки вскрыли. А заодно на стол поставили так называемую имитированную икру за 95 рублей.

«Получают икру с помощью хлорида кальция и альгината натрия. Получается, что внутри жидкость и просто обычная оболочка-пленка. В качестве наполнителя можно использовать как собственно рыбные блюда, так и можно просто, условно говоря, на синтетике, то есть на пищевом комплексе», — пояснил специалист.

В дешевой банке оказалось слишком много жидкости, а зерно икры потеряло форму. Да и вкус оставляет желать лучшего — продукт слишком соленый и при этом горький.

«Мне не нравится икра. Это что за сгусток. По текстуре я понимаю, что тут добавляли что-то, чтобы стабилизировать эту жидкость», — рассмотрел содержимое Гришин.

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В банке за тысячу рублей тоже много рассола, но при этом зерна ровные и выглядят аппетитно. Правда, сама икра снова оказалась с горчинкой.

Специалист похвалил только содержимое самой дорогой консервы. Жидкости нет совсем, икринки ровные, а вкус приятный.

«Вот это классическое разбористость. Не течет, а нехотя спадает по три — по пять штук крупными кусками. Это хорошая икра», — подтвердил он.

Как проверить поддельную икру камерой смартфона или содой

Что самое интересное, внешний вид у искусственного продукта ничем не хуже. Трудно отличить от дорогого продукта, но распознать подделку все-таки можно. Для этого понадобится мобильный телефон. Нужно навести на образцы камеру и включить режим лупы. Если икра натуральная, внутри каждого зерна будет виден большой жировой пузырь, а вокруг него еще несколько поменьше. От имитации будет всего одна капля.

Но не будешь же рассматривать каждую икринку под лупой. Есть еще один способ проверить качество продукта. Нужно его нагреть.

«При определенной температуре любой белок изменяет свою структуру. Соответственно, белок свернется. Будет запах и гарь. В имитированной икре, состоящей из остатков водорослей, будет похоже на крахмал», — объяснил технолог.

Столовые ложки нагрели газовыми горелками. Больше всего белка оказалось третьем образце — икринки побелели ислиплись. У продукта за тысячу рублей белок тоже свернулся, но зерна не склеились. Скорее всего, в составе слишком много химических добавок-стабилизаторов. А что насчет самого дешевого образца?

«Да, тоже есть сворачивание белка, но так как его там мало, мы понимаем там одна жидкость, просто солевой раствор, то он вот так и выглядит таким высолившимся», — сказал эксперт.

А вот имитированная икра на нагреве просто лопнула, даже жира не осталось, только химические остатки.

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Но бывает что производители идут на другую хитрость — мешают натуральную икру с искусственной. Себестоимость такой банки будет значительно ниже, а покупателям сложнее распознать подлог.

Чтобы понять, есть ли в красной икре какие-то примеси, в четырех стаканах с водой растворили по столовой ложке соли и положили в каждый икру. Если она утонет — натуральная, всплывет- подделка.

Искусственная икра сразу окрасила воду и всплыла на поверхность, так как эмульсия, из которой ее сделали, легче воды. А вот образцы из трех других банок все опустились на дно.

Еще один способ отличить имитированную красную икру от натуральной — это отправить ее в морозилку на несколько часов. Натуральный продукт внешне не изменится, а имитация после заморозки расслоится.

Эксперименты показали: действительно вкусная натуральная икра стоит дорого. Но при этом и за приличные деньги можно купить не свежий продукт, а заморозку. Поэтому, чтобы не испортить праздничный стол, нужно внимательно изучать этикетку и не забыть потрясти банку.