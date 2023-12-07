Чем заменить икру на Новый год: ТОП-3 бюджетных варианта

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Эти опции будут по карману любому россиянину.

Икра в преддверии Нового года традиционно дорожает. Чем заменить недешевый деликатес, рассказывает издание utro.ru.

Паста из горбуши

Для этого варианта понадобится несколько вареных яиц, зеленый лук и банка консервов. Из емкости следует вылить всю жидкость, а затем размять рыбу вилкой.

Дальше нужно натереть яйца и мелко нарезать лук, расфасовав все по тарталеткам. По желанию можно добавить столовую ложку майонеза.

«Намазка» из шпрот

Этот способ заменить икру идеально подойдет для любителей копченой рыбы. Для приготовления понадобятся банка консервов, пара яиц, один плавленый сырок и маленькая луковица.

Яйца и сыр нужно мелко нарезать, а лук измельчить в блендере. Потом все ингредиенты можно класть на тарталетку, добавив майонез по желанию.

Салат «Мимоза»

Этот салат будет идеально смотреться на тарталетках. Нужно только исключить из рецепта картошку.

Для приготовления блюда понадобятся банка сардин, морковь и одно яйцо. Овощ следует сварить, из емкости с рыбой выливаем половину жидкости, а сам продукт разминаем.

Морковь и яичный белок нужно размельчить на терке. В смесь добавляем все остальные ингредиенты, кроме желтка.

Также смешиваем ложку майонеза, соль и перец. Получившийся результат мажем на хлеб и посыпаем тертым желтком и свежим укропом.

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