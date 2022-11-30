Убийцы желудка: назван ТОП-4 вредных новогодних блюд

Диетолог Саволюк назвала салаты с майонезом и мясо по-французски сложной пищей на Новый год

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Традиционные блюда, которые всегда есть на новогоднем столе, попали в стоп-лист врачей.

Составление новогоднего меню является важным пунктом в списке предпраздничных дел. Удивить вкусными, изысканными и любимыми блюдами — желание любой гостеприимной хозяйки.

Однако традиционные угощения могут представлять опасность для организма. В числе самых сложных для переваривания оказались четыре блюда — два салата, закуска и второе.

Как не столкнуться с проблемами и выбрать правильную «пищевую стратегию» — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог, врач медицинской профилактики Антонина Саволюк.

Салат Оливье

Одной из самых коварных пищевых ловушек на Новый год можно по праву назвать салат Оливье. Пожалуй, ни одна российская семья не представляет без него любое застолье. Оливье занимает почетное место любимчика.

Однако прежде чем подавать на стол традиционный «таз Оливье» и раскладывать угощение по тарелкам, важно помнить, как тяжело придется желудку переваривать этот кулинарный микс. А ведь салат — далеко не единственное блюдо, которое мы едим на Новый год.

«Вот основные блюда, к которым я рекомендую относиться с осторожностью. Например, всеми любимый салат Оливье. К сожалению, сочетание нескольких видов животного белка с растительным животным жиром, с солеными, маринованными огурчиками. Все это усугубляется большим количеством простых углеводов в виде картошки, и горошек туда добавлен, чтобы еще больше усложнить жизнь нашим пищеварительным, ферментным системам», — пояснила диетолог.

Любимый многими новогодний салат имеет целых три вредных свойства для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ):

Большое количество несочетаемых между собой продуктов

По словам доктора Саволюк, первой реагирует слизистая оболочка желудка. Ее раздражает значительное содержание соли и сахара в салате. А при наличии гастрита или язвенной болезни комбинация маринованных огурцов с майонезом может вызвать неожиданное обострение этих болезней.

«Если у вас есть рефлюкс-эзофагит, если вы страдаете забросом желчи в желудок, рефлюксная болезнь тоже из-за того, что зеленый горошек обладает повышенным газообразованием, там соли и сахара много. Повышается кислотность за счет маринованных огурцов, то скорее всего, симптоматика усугубится. Вы будете страдать изжогой, горечью во рту и весь следующий день будете чувствовать себя плохо», — подытожила эксперт.

Жирная заправка

Высококалорийный майонез или сметана усложняют работу и без того «загруженных» на Новый год поджелудочной железы и желчного пузыря. Особенно аккуратно нужно быть людям с ожирением, дислипидемией и сахарным диабетом второго типа.

Быстрое брожение в салате

Оливье «переходит» на сторону зла, если постоит всю ночь на праздничном столе или пару дней в холодильнике. Для организма это чревато пищевыми отравлениями.

Таким образом, салат Оливье противопоказан людям со следующими заболеваниями:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (рефлюкс-эзофагит);

Гастрит;

Гастродуоденит;

Язва желудка;

Дисплидемия;

Ожирение;

Сахарный диабет второго типа.

При этом, конечно, мало кто захочет отказаться от блюда полностью даже с учетом того, что для желудка это может закончиться «калорийной катастрофой». Диетолог Саволюк советует воспользоваться на Новый год простым правилом: если очень хочется, то немного можно.

«Постарайтесь тогда либо исключить это блюдо из своего рациона, даже на Новый год, либо ограничиться одной ложечкой. Одна столовая ложка позволит почувствовать вкус, насладиться им и не усугубить состояние здоровья, чтобы встретить Новый год в хорошем состоянии», — уверена врач.

Также выходом может стать замена в рецепте вредных блюд. Например, вместо колбасы добавить индейку, отказаться от майонеза в пользу йогурта и заменить соленый огурец на свежий.

Бутерброды с красной икрой

Следующее праздничное блюдо, которое попало в антирейтинг, — это бутерброды с красной икрой. Несмотря на богатый состав, бутерброд с красной икрой может навредить организму. Чрезмерное употребление деликатеса рискует обострить на праздники целый ряд патологий желудочно-кишечного тракта:

панкреатит,

холецистит,

желчнокаменную болезнь.

«Белый хлеб — это простые углеводы, сливочное масло — животные жиры, красная икра — животные жиры, белок и много соли. Нашей поджелудочной железе и печени будет очень сложно это все обработать полноценно ферментами и переварить», — пояснила диетолог.

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Врач напоминает, что первыми на избыток этого угощения в желудке отреагируют печень и желчный пузырь.

«Конечно, если у вас есть желчнокаменная болезнь, хронический холецистит, если в анализах „проскакивал“ повышенный билирубин, повышение печеночных проб, исключите эти бутерброды из своего меню», — рекомендует доктор Саволюк.

В противном случае дискомфорта в правом боку, горечи во рту, печеночной колики и головной боли не избежать. По словам диетолога, неприятные симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких дней. Кроме того, бутерброды с красной икрой не рекомендуются людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний. В деликатесе много соли, которая задерживает воду. Это, в свою очередь, вызывает отеки и нарушение обмена веществ.

К сожалению, закуска не подходит для ежедневного употребления. Отдавая предпочтение этому продукту, стоит придерживаться правила умеренности. Безопасная для здоровья норма составляет один — два приема в неделю. В праздничные дни желательно ограничиться объемом, не превышающим пяти чайных ложек красной икры. Полезно будет дополнить и сбалансировать эту закуску растительной пищей.

Салат «Селедка под шубой»

Не осталась без внимания диетолога и любимая «Селедка под шубой», без которой в России не проходит ни одно праздничное застолье. Однако трудно сочетаемый состав ингредиентов может вызвать обострение ряда болезней.

По мнению Саволюк, рыба и корнеплоды, заправленные калорийным майонезом, считаются вредной для организма комбинацией.

«Селедка под шубой — сама ее очень люблю! Но поймите: селедка — это жир, белок и много соли, яйца — это животный белок, майонез — это много соли, много жира, дополнительные углеводы», — пояснила врач.

Неожиданно для гурманов ситуацию усугубляют вареные овощи, без которых представить традиционную «Селедку под шубой» уже невозможно.

«Вроде бы у нас там много овощей в этом салате, но и свекла, и морковь, и картошка — это все простые углеводы, в основном, с высоким гликемическим индексом. Для людей, у которых есть сахарный диабет второго типа, у которых есть нарушение толерантности к глюкозе, инсулинорезистентность — не провоцируйте у себя скачки сахара, не провоцируйте срыв своих систем, которые отвечают за углеводный обмен», — порекомендовала доктор Саволюк.

Избыток жидкости в салате «Селедка под шубой» создает нагрузку на почки, что может быть вредно для людей с нефрологическими болезнями. Также это блюдо не рекомендовано тем, кто страдает от проблем с сердцем и сосудами.

Запеченное мясо по-французски

Еще одно новогоднее блюдо, которое испытывает организм на прочность, — это популярное сытное мясо по-французски.

«С одной стороны, запеченное мясо в духовке — это классный способ приготовления еды. Но если все залить майонезом и обильно засыпать сыром, то для нашей поджелудочной железы такое количество различного белка с жиром очень трудно переварить. Скорее всего не хватит активности пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Все непереваренное будет продвигаться по пищеварительной трубке, подвергаться процессам брожения и гниения с выделением ядовитых продуктов распада», — рассказала эксперт.

На следующий день после праздничного застолья может появиться чувство слабости, вялости и разбитости. Ухудшить состояние способны хронические проблемы с кишечником.

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Специалист не рекомендует частое употребление красного мяса людям, страдающим сердечными патологиями, хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта. Это может спровоцировать повышение уровня холестерина и давления.

«Если у вас есть еще такая неприятность как запоры, то, конечно, непереваренный животный белок очень сильно усугубляет эту симптоматику. Ваша микробиота, которая находится в кишечнике, тоже будет страдать. Это значит, что иммунитет значительно снизится», — предупредила врач.

Праздничные блюда: выбрать или отказаться

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Как же устоять перед соблазном: пробовать новогодние сытные угощения или отказаться? Оптимальным решением в этой ситуации, по словам диетолога, может стать правило «маленьких порций».

«Помните, что даже самые вредные блюда можно попробовать, если очень хочется, но маленькой порцией. Одна столовая ложка позволит почувствовать вкус, насладиться им и не усугубить состояние здоровья, чтобы встретить Новый год в хорошем состоянии», — посоветовала Антонина Саволюк.

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