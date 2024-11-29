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Зима даст всем знакам зодиака отдохнуть и наполниться мотивацией для решения всех своих проблем и реализации планов

Теплая осень, богатая на суперлуния, подошла к концу и передала свои права зиме. И именно в этот период Вселенная расщедрится на подарки.

Раскрыть планы звезд на судьбу каждого знака зодиака поможет большой гороскоп на грядущую зиму. О том, как исполнить все свои желания и отдохнуть за декабрь, январь и февраль, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на зиму 2024 — 2025 для всех знаков зодиака

Декабрь 2024 начинается с оппозиции Солнца и Юпитера (это положение, когда две планеты расположены друг напротив друга, то есть между ними 180 градусов — Прим. Ред.), которая дает людям ощущение мечтательности, а также дарует мотивацию и энергию для достижения поставленных целей.

Однако всем представителям зодиакального круга не рекомендуется давать обещаний, которые они не смогут выполнить.

К оппозиции Юпитера и Солнца присоединится ретроградный Меркурий. А значит, будет появляться много ошибок, которые люди сделали в каких-то в больших крупных стратегических делах.

«Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы, или люди, у которых много планет в этих знаках, заметят, что допустили ошибку в формировании своей стратегии или каких-то долгосрочных планов», — посоветовала специалист.

Новый год, по словам астролога, лучше встречать активно: играть в настольные игры в компании друзей или с детьми — главное не сидеть на месте.

Январь 2025 будет ленивым: будет очень сложно выйти из праздников и включиться в работу. Будут постоянно появляться какие-то ограничения в выборе чего-либо. Этому способствует аспект соединения Венеры и Сатурна — он дает поводы для сомнений и усложняет принятие решений.

«Январь подходит для отдыха, понимания себя и в большей степени для построения планов в спокойной обстановке, не торопясь», — рассказала эксперт.

Февраль 2025 будет более благоприятным и активным месяцем — он энергетически очень наполненный и драйвовый. Практически у всех знаков зодиака будет наблюдаться подъем энергии, желание что-то делать и менять.

«В феврале раскроются все таланты и возможности. В этот месяц будет встречаться очень много людей, которые вам подскажут и помогут. Поэтому общайтесь, учитесь, образуйте какие-то коллаборации, и тогда вам будет легче решать любые задачи, которые поставят перед вами февраль», — порекомендовала астролог.

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Овен — гороскоп на зиму 2024 — 2025

В течение декабря Овны могут ощутить прилив энергии и вдохновения, что позволит им осознанно подойти к принятию решений. Это время, когда старые проблемы могут быть решены, а новые возможности предстанут перед этим огненным знаком зодиака в совершенно новом свете.

С конца января Овны будут должны обратить внимание на карьерные возможности, ведь именно в этом месяце может открыться путь к проекту или должности, о которых они давно мечтали.

Февраль станет месяцем завершающих штрихов — многие Овны окажутся на пороге значительных изменений, и именно этот временной отрезок позволит им подвести итоги своих усилий. Самое главное — не бояться доверять своей интуиции и действовать на основе внутренних ощущений.

Телец — гороскоп на зиму 2024 — 2025

У Тельцов удачен конец декабря и почти весь январь. Многие представители этого знака зодиака получат признание от опытных или старших товарищей.

Тельцы совершат рывок в карьере — январь будет значимым месяцем в профессиональной деятельности. Если они не работают и не рассматривают карьеру, то тогда этих земных знаков ждет признание в том деле, которым они занимаются, от более опытных людей.

Близнецы — гороскоп на зиму 2024 — 2025

Близнецы будут чувствовать себя загруженными и уставшими как в декабре, так и в январе. Для них это энергетически сложные месяцы. Но к февралю у этих представителей воздушного знака зодиака появится второе и даже третье дыхание.

Близнецы сделают больше, чем могли планировать в феврале. Появление новых контактов откроет двери, которые казались закрытыми. Важно не упустить момент и использовать поддержку, которая будет предлагаться. Эти связи могут повлиять на их карьерный рост или помочь в личных проектах.

Рак — гороскоп на зиму 2024 — 2025

Раки будут загружены всю зиму, но особенно много нагрузки им стоит ожидать в январе — дел окажется невпроворот. Отдохнуть этот водный знак зодиака сможет ближе к концу февраля.

Ближе к марту и в начале весны Раки получат большое вознаграждение за труды, которые проделали зимой. Но даже с высокой занятостью в холодные месяцы нельзя забывать об отдыхе и правильному распределению активности.

Лев — гороскоп на зиму 2024 — 2025

У Львов декабрь и январь — это время возможностей. Удачны любые начинания. Им стоит обратить внимание на недооцененные возможности: возможно, старое хобби перерастет в прибыльный бизнес, а творчество найдет поддержку среди последователей.

Декабрь и январь — это не только время начинаний, но и возможность укрепить старые связи. Львам стоит уделить внимание налаживанию контактов и поиску партнеров, которые помогут реализовать их идеи.

Дева —гороскоп на зиму 2024 — 2025

У Дев хороший период наступит в конце декабря и продлится практически весь январь. Он станет для них временем творческого самовыражения, когда даже самые сложные проекты начнут приносить удовольствие и удовлетворение.

С приближением февраля Девы смогут оглянуться на прошедшие месяцы и увидеть, как далеко они продвинулись. Проблемы, которые казались неразрешимыми, окажутся лишь очередным этапом на пути к успеху.

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Весы — гороскоп на зиму 2024 — 2025

Февраль для Весов — это время, когда их харизма и обаяние достигают своего пика. В этот месяц особенно удачно складываются отношения как на личном, так и на профессиональном фронте.

Поддержка окружающих играет ключевую роль в успехе Весов. В феврале они чувствуют прилив сил и уверенности, что ведет к повышению их продуктивности. Желание достичь новых высот побуждает их работать усерднее, чем когда-либо. Каждое начинание, будь то рабочий проект или личные цели, воспринимается как шаг к успеху.

Скорпион — гороскоп на зиму 2024 — 2025

В январе Скорпионы ощутят на себе влияние новых энергий, что создаст множество возможностей для путешествий и общения. Важно использовать этот период, чтобы расширить горизонты и завести полезные знакомства.

Эта зима также идеально подходит для учебы и саморазвития. Скорпионы могут углубить свои знания в интересующей области или попробовать себя в чем-то новом. Онлайн-курсы, семинары и мастер-классы станут отличным способом улучшить навыки и расширить кругозор.

Стрелец — гороскоп на зиму 2024 — 2025

Декабрь — это месяц Стрельцов. Поэтому у них будет много дел, сил и энергии. Но результаты проявятся уже в январе: значимые покупки, подарки, незапланированные премии и любые материальные блага придут к ним либо в самом конце декабря, либо в январе.

Поэтому в декабре Стрельцы должны работать ради того, чтобы в январе насладиться плодами своего труда. Стрельцы смогут оценить свои достижения и учесть ошибки, что станет важным этапом на пути к новым высотам.

Козерог — гороскоп на зиму 2024 — 2025

Козерогам декабре лучше поберечь себя, побольше отдохнуть и сконцентрироваться только на важных делах. А вот в январе и феврале стоит отказаться от отдыха и проявить активность, чтобы реализовать все, что задумывали.

У этих зимних знаков зодиака получится даже больше, чем они могли ожидать. Поэтому следует правильно распределять свое время и активность. А вот в феврале Козерогов ждет значимое событие: это может быть поездка, покупка или просто что-то особенное, чего они долго ждали.

Водолей — гороскоп на зиму 2024 — 2025

Для Водолеев уходящий год был довольно непростым, провокационным и трансформационным. Поэтому Водолеям лучше отдохнуть в декабре и январе — в этот период лучше концентрироваться только на важных вещах.

Зато февраль будет месяцем креатива, а удача будет сопутствовать на протяжении всего периода. Водолеи смогут оценить плоды своего труда, а их творческий потенциал станет основой для значимых изменений как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Рыбы — гороскоп на зиму 2024 — 2025

Рыбы будут центре внимания Вселенной на протяжении всей зимы. Но особенно удачными для представителей этого знака зодиака — январь и февраль. Стоит начать общаться с единомышленниками и встречаться с друзьями, а также начинать какие-то новые глобальные проекты.

У этого знака зодиака хватит сил и времени и на обучение по работе, а также им удастся легко находить общий язык с новыми наставниками и коллегами.